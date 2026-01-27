アナログ写真に特化した写真整理サービス『おくってフォトブック』トップページリニューアルおよびギフトサービス開始のお知らせ 　～「あなたの思い出リニューアル」キャンペーン開催。期間中写真送料を無料に～

有限会社バサラ

2026年、昭和は100年という大きな節目を迎えます。

昭和・平成を通して撮りためられた家族写真の多くは、今もアルバムや箱の中で眠ったままです。

一方で、

・量が多すぎて整理できない

・捨てることに抵抗がある

・データ化したものの、結局見返さなくなった

といった悩みを抱える方も少なくありません。

こうした背景を受け、アナログ写真整理サービス『おくってフォトブック』（運営：有限会社バサラ／岡山県）は、「いつでも手にとって振り返れるカタチで思い出を未来へ残す」という価値を、より分かりやすく伝えるため、公式ホームページのトップページを全面的にリニューアルいたしました。

あわせて今回のリニューアルに伴い、新たに「ギフトコーナー」を新設するとともに、リニューアルを記念して『あなたの思い出リニューアル』キャンペーンを開催いたします。

■ リニューアル記念キャンペーン概要

⚫︎キャンペーン名

『おくってフォトブック』TOPページリニューアル記念

「あなたの思い出リニューアル」キャンペーン

⚫︎キャンペーン期間

2026年1月27日（火）～2月2日（月）

⚫︎キャンペーン特典

キャンペーン期間中にご注文いただいたお客様全員を対象に、

写真・アルバム送付時の送料を無料といたします

（※お客様から当社への送料を当社が負担）

【キャンペーンページ】https://okutte.jp/renewal-c_2026.html

■ サービス概要

『おくってフォトブック』は、

お客様からお預かりしたアルバムやプリント写真などのアナログ写真を中心に、

・写真を一枚ずつ確認し、「いい写真」を丁寧に選別

・写真枚数を適切に調整しながら、後悔の残らない編集

・日付や手書きコメント、メモ書きも掲載

・時系列を整え、フォトブックとして再編集

・フォトブックに使用した写真データを無料でご提供

までを、すべて代行する写真整理サービスです。

単なるデータ化や印刷ではなく、「いつでも手に取って、すぐに振り返れるフォトブック」として残すことを大切にしています。

■ 新設「ギフトコーナー」について

今回のトップページリニューアルでは、写真整理を「自分のため」だけでなく、「家族へ贈るギフト」としても選べるよう、新たにギフトコーナーを設けました。

・完成したフォトブックをそのまま贈れるギフト仕様

・写真を使ったメッセージカードや、大判メッセージ台紙の用意

・誕生日、還暦・米寿などの長寿祝い、結婚・出産、遺品整理後の贈りもの

様々な人生の節目に対応。

写真整理を「自分のため」だけでなく、「ありがとう」「想いを伝える」ギフトとして活用できる選択肢を新たに提案します｡

■ 今回のトップページリニューアルのポイント

今回のリニューアルでは、初めて訪れる方にもサービス内容が直感的に伝わるよう、構成・表現・導線を全面的に見直しました。

主な改善点は以下の通りです。

・「何を、どこまでしてくれるサービスなのか」が一目で分かる構成

・アナログ写真整理に特化している点を明確化

・写真を“ダイエット”するという考え方の提示

・コメントや想いも含めて残せる編集方針の可視化

・フォトブックだからこそ見返され続ける理由を整理

・価格ページも大幅に見直し、検討時の不安を軽減

「気になるけれど、よく分からなかった」という状態をなくし、安心して相談できる入口となることを目指しました。

■ 昭和100年という節目と、写真整理の意味

昭和100年は、単なる年号の節目ではありません。

それは、家族の記録がアナログからデジタルへ完全に移行する前夜とも言えます。

アルバムに貼られた写真、書き添えられた一言、ページをめくったときに思い出される空気や感情。

それらは、データ化するだけでは残りません。

『おくってフォトブック』は、昭和・平成の家族写真を「見返される記録」として未来へ手渡すことを使命とし、単なるデータ化や印刷ではなく、“いつでも手に取って、すぐに振り返られるカタチ”に整えることで多くの方々にご支持いただいています。