日本国内の大学・大学院に在籍する外国人留学生を対象としたオンライン合同企業説明会の開催（2026.3.15）

一般社団法人グローバルミーティング

一般社団法人グローバルミーティング（事務局：東京都）は、福井県から委託を受け、日本国内の大学や大学院に在籍する外国人留学生を対象とした「オンライン合同企業説明会」を2026年3月15日（日）に開催いたします。

オンライン合同企業説明会

開催日時：2026年3月15日（日） 13時00分から16時00分まで

開催形式：Zoom（ミーティング形式）

参加企業：高度外国人材の採用に積極的な企業 49社

【お問い合わせ】

ＦＵＫＵＩ外国人材受入サポートセンター

福井県福井市西木田2-8-1 福井商工会議所ビル3階

電話番号：0776-50-0310

オンライン合同企業説明会の詳細ページ：

https://www.fukui-gaisapo.jp/online.php

※事前登録はこちら（ガイドブックダウンロードもこちら）

留学生向けオンライン合同企業説明会

日本国内の大学や大学院に在籍する外国人留学生が対象

このオンライン合同企業説明会は、日本国内の大学・大学院に在籍する外国人留学生（2027年卒業予定者）が対象になりますが、卒業後も就職活動を継続している方、交換留学生の方も参加可能です。

リアルタイムで直接対話ができるオンライン説明会

このオンライン合同企業説明会は、「Zoom」を使用した「ミーティング形式」で開催します。

これにより、大学や大学院の休講期間中に一時帰国している外国人留学生の方でも、オンラインの環境さえ整っていれば、当日は母国からの参加も可能です。

各参加企業の人事担当者とリアルタイムで直接対話ができるため、積極的にコミュニケーションを図りながら就職活動を進めることができます。

リアルタイムの対話を通じて、留学生の方は企業の文化や採用方針についてより深く理解し、企業とのスムーズなマッチングが期待できます。

【注記】

「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

外国人留学生の就職に伴う包括的な支援体制について

「FUKUI外国人材受入サポートセンター」では、外国人留学生の就職活動を支援するため、在留資格の変更手続き、入社前の事前準備、就職に伴う転居などのサポートを行っております。

同センターには、在留資格に詳しい申請取次行政書士や、労働法に精通した社会保険労務士が常駐しており、外国人留学生の方がスムーズに日本での就職活動を進められるよう、電話やオンラインでの相談支援を行っております。

福井県内に本社・支社を有する幅広い業種の企業が参加

このオンライン合同企業説明会には、福井県内に本社または支社を有する幅広い業種の企業49社が参加を予定しています。

参加企業は、製造業をはじめ、メディア、医療、小売業、コンサルタント業、観光サービス業など多岐にわたる業界から構成されており、上場企業も7社含まれています。

さまざまな業界の企業が参加することから、文系・理系を問わず、幅広い分野での活躍を目指す外国人留学生にとって、大変有意義なマッチングの機会になります。

ガイドブック

ガイドブック表紙

ガイドブック

参加企業一覧49社

ガイドブック

参加方法・企業紹介１.

ガイドブック

企業紹介２.

ガイドブック

企業紹介３.

ガイドブック

企業紹介４.

ガイドブック

企業紹介５.

ガイドブック

企業紹介６.

ガイドブック

企業紹介７.

ガイドブック

企業紹介８.

ガイドブック

企業紹介９.

ガイドブック

企業紹介１０.

ガイドブック

企業紹介１１.

ガイドブック

企業紹介１２.

ガイドブック

企業紹介１３.

ガイドブック

センターのご案内