QuickSolution(R)がベクトル検索対応でセマンティック検索を刷新！社内情報の価値を最大化

住友電工情報システム株式会社は、エンタープライズサーチ「QuickSolution(R) (クイックソリューション) Ver.14.0」を2026年2月2日より販売開始します。本バージョンではベクトル検索に対応し、セマンティック検索(意味を理解した検索)を刷新しました。従来の高精度キーワード検索とベクトル検索を融合し、綿密なチューニングを重ねることでハイブリッド検索*1を実現。これにより、意味の近さにもとづく関連性の高い結果をより的確に得られるようになり、生成AI連携(RAG*2)機能*3の回答精度も大幅に向上しました。社内情報の潜在的な価値を最大限に引き出し、情報検索にかかる時間を削減することで、ナレッジ活用／業務効率化／DXをこれまで以上に推進します。

4つの市場調査*4でシェア1位を達成しているQuickSolution(R)は数100TB(テラバイト)までフルレンジに対応した、純国産のエンタープライズサーチ(企業内検索システム)です。ファイルサーバや各種社内システム、クラウドサービスなどに散在する情報を、横断的に文書の中身まで検索できます。さらに、スキャンした画像PDFなども画像OCR検索で簡単に探し出せます。

また、生成AI連携(RAG)機能により、社内情報に対して質問応答も可能です。RAGを活用し生成AIと連携することで膨大な企業内情報から利用者が知りたい情報を的確に回答します。信頼できる社内情報をもとに対話形式で情報を提供することで、ナレッジ活用／業務効率化／DXを支援します。

今回販売する「QuickSolution(R) Ver.14.0」では、単語や文章の「意味」を数値化(ベクトル化)し、その類似度をもとにデータを検索する手法であるベクトル検索*5に対応しました。従来のキーワード検索(文字列検索)と組み合わせることでハイブリッド検索を実現します。

■ハイブリッド検索でセマンティック検索を進化！直感的回答へ導く

従来の高精度キーワード検索と、意味的に近い情報を探し出せるベクトル検索の技術を組み合わせ、綿密なチューニングを重ねることで、ハイブリッド検索を実現しました。これにより、意味・文脈を理解した検索、いわゆるセマンティック検索が大きく進化しました。FAQやマニュアルのように、多様な言い回しや表記揺れが存在する文書でも、必要な情報を漏れなく迅速に見つけられます。例として「部下におすすめの研修は？」という検索に対して、関連する「年次毎に推奨されている教育プログラムについて」など、直感的な回答に到達します。

■情報検索の精度と効率を高め、意思決定を迅速化

ベクトル検索は広範な意味理解が強みですが、検索結果にノイズが増えるリスクがあります。そこでQuickSolution(R)の高精度なキーワード検索と融合させることにより、ノイズの影響を最小限に抑えたハイブリッド検索を実現し、情報検索の精度と効率を向上させます。QuickSolution(R)のハイブリッド検索は「全文スコア」「データ更新日時」「アクセス数」などの考慮や類似文書集約により、高精度で重複のない検索が可能です。ベクトル検索で情報を広く拾いながら、キーワード検索の精度で絞り込むことで、検索結果の品質を高め、情報検索にかかる時間を削減し、意思決定の速度を飛躍的に向上させます。

■RAGの回答精度が向上し、社内情報の価値を最大化

生成AI連携(RAG)機能を活用して的確な回答を得るには、適切な情報を参照させることが重要です。上述のハイブリッド検索によって、ユーザの意図に沿う情報を漏れや重複なく抽出できます。生成AIはこの情報を参照して回答精度を向上させます。また、QuickSolution(R)の生成AI連携(RAG)機能はファイルのアップロード不要で権限継承が可能な点など、ファイルの管理方法を見直す必要がないため導入も簡単です。ベクトル検索との相乗効果により、社内情報の潜在的な価値を最大限に引き出し、ナレッジ活用／業務効率化／DXをこれまで以上に推進します。

今後もますます需要が見込まれる、AIエージェント時代のエンタープライズサーチ市場において、QuickSolution(R)は“AIで「探し方」改革！”をキーワードに、時代のニーズを先取りした製品開発に取り組んでまいります。

*1：ハイブリッド検索は、複数の異なる検索手法を組み合わせることで、検索結果の精度や関連性を向上させる技術です。

*2：RAG(Retrieval-Augmented Generation、検索拡張生成)は、外部の情報源を検索して必要箇所を抽出し、その内容にもとづいて大規模言語モデル(LLM)に回答を生成させる技術です。詳細は【RAGとは(https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/column/rag/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260127_PR)】をご参照ください。

*3：QuickSolution(R)の生成AI連携(RAG)機能はオプションです。OpenAI社のChatGPT、Microsoft社のAzure OpenAI Service、Google社のGemini(Vertex AI)、Anthropic社のClaude、Amazon社のAmazon Bedrockなどに対応しています。GPT-5.1、GPT-5.1 chat、Gemini 3 Pro、Claude Sonnet4.5、Claude Opus 4.5などの最新生成AIモデルとの連携により、社内情報RAGを実現可能です。Azure OpenAI Serviceの利用により、高度なセキュリティ環境で生成AIを活用できます。また、AWSの閉域環境でAmazon Bedrockを利用することでセキュアに生成AIを活用できます。

*4：QuickSolution(R)は、下記の4つの市場調査レポートでシェア1位の四冠を達成しました。

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2017～2025年版」検索エンジン パッケージ市場 (ベンダーシェア 2016～2024年度)(9年連続)

アイ・ティ・アール「ITR Market View：生成AI／機械学習プラットフォーム市場2025」検索・探索エンジン市場：ベンダー別売上金額シェア(2017～2024年度)(8年連続)

デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望2019～2025年度版」エンタープライズサーチ／検索エンジン市場：ベンダー別出荷金額・出荷社数シェア(2018～2024年度)(7年連続)(https://mic-r.co.jp/mr/03500/)

富士キメラ総研「人工知能ビジネス総調査 2022年版」ナレッジマネジメントソリューション市場(2021年度)

*5：ベクトル検索の仕組み及び詳細は、【ベクトル検索とは(https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/column/vector-search/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260127_PR)】をご参照ください。

以上

■QuickSolution(R)について

・Webサイト

https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260127_PR(https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250307_PR)

・5分で分かるQuickSolution(R)カタログ＆事例資料

QuickSolution(R)の簡単な説明資料のほか、業務効率化やDX、ナレッジマネジメントの成功事例を下記ページよりダウンロード可能です。

https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/download(https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/download/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250307_PR)/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260127_PR(https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/download/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250307_PR)

・Webセミナー(ウェビナー)のご案内

多くのお客様で採用されている活用方法から毎回1テーマを選び、事例やデモを交えながらQuickSolution(R)の活用方法をご紹介しています。生成AI連携(RAG)に興味がある方もぜひご参加ください。

「企業内検索」で、かんたん業務改革！

・企業内検索で業務効率化

・RAG対応、企業内検索×生成AIがもたらす効果

・ナレッジマネジメントのよくある課題と解決法

・DXを急ぎたいあなたに、検索DXのすゝめ

・システムへの検索エンジン組込で競争力強化

お申し込みはこちら

https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/event/webinar-qs/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20260127_PR(https://www.sei-info.co.jp/quicksolution/event/webinar-qs/?argument=EkZKmXCQ&dmai=20250826_PR)

・主な特長

大容量：1サーバで50TB(1億2000万ファイル)を2～3秒で検索、数100TBまで拡張可能

高精度：検索漏れなく重要文書を上位表示、類似文書の集約表示、セマンティック検索(文字列＆ベクトル検索のハイブリッド)、適合性フィードバック(利用者の行動を検索結果に反映)

サムネイル／ビューワ：検索結果でサムネイル表示、ビューワでヒット箇所を直接表示／ハイライト

生成AI連携：RAG(検索拡張生成)に対応、生成AIが社内情報を回答

簡単・安心運用：直観的な操作性、Click Navi(R)で技術伝承、充実の権限管理

整理・分類・活用：お気に入り／共有タグで整理・分類、Know-Whoで情報活用

充実の分析機能：検索結果の可視化、文書分類／クラスタリング、シソーラスビルダ、固有表現抽出

豊富な実績：スマホ／タブレットからの利用、クラウド、仮想環境での運用、多言語対応

システム連携：純国産・豊富なAPI、他システムとのシームレスな連携

多彩な検索対象：ファイルサーバ(Amazon FSx、PowerScale(旧Isilon)、NetApp等も含む)、Webサイト、データベース、Notes、Microsoft 365、Box、Google ドライブ、Garoon、ArcSuite、楽々Document Plus、楽々WorkflowII、楽々Webデータベース 等の横断検索

■登録商標について

・QuickSolution、クイックソリューション、楽々Document、楽々Workflowは、住友電気工業株式会社の登録商標です。

・ChatGPT、OpenAIは、OpenAI, Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・Google、Google ドライブ、Gemini、Vertex AI は米国 Google LLCの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・Claude は、Anthropic PBCの登録商標です。

・Amazon Bedrock、AWS、Amazon FSxは、米国 Amazon.com, Inc. またはその関連会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・Click Navi、楽々Webデータベースは、住友電工情報システム株式会社の登録商標です。

・PowerScale、Isilonは、米国 Dell Inc.またはその子会社の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・NetApp は、米国 NetApp, Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・Notesは、HCL Technologies Ltd.の商標または登録商標です。

・Microsoft、Microsoft 365、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・Box は、米国 Box Inc. の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・Garoon は、サイボウズ株式会社の商標または登録商標です。

・ArcSuite は、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標です。

■住友電工情報システム株式会社の概要

・設立 ：1998年10月1日

・資本金 ：4.8億円

・従業員数 ：630名

・代表者 ：社長 倉富 幸一

・本社所在地 ：大阪市淀川区宮原3-4-30(ニッセイ新大阪ビル)

・事業内容 ：各種業務用ソフトウェアの開発・販売・保守、パッケージソフトの開発・販売・保守、クラウドサービスの提供