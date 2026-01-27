【JAF宮城】JAF会員を無料でイベントにご招待！

一般社団法人 日本自動車連盟

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）宮城支部（支部長 梅津 行雄）は、3月7日（土）に会員向けの参加型イベント、JAFデー「お仕事体験 inカンドゥー新利府」を開催します。

カンドゥーは、子どもたちが憧れの仕事にチャレンジできる、親子3世代で楽しめる体験型テーマパークです。警察官やユーチューバー、ファッションモデルなど、施設内のさまざまなお仕事を体験することで、専用通貨「カッチン」を稼ぐことができます。稼いだカッチンは、施設内でのお買い物に使うことができます。

今回は「JAFデー」と称した会員参加型のイベントを実施し、JAF会員を無料でご招待します(応募者多数の場合は抽選)。また、イベント開催中は、JAF「子ども安全免許証」のブースも出展し、イベントを盛り上げます。この機会に、お子さんの「なりたい！」を一緒に見つけてみませんか？

体験できるお仕事

アクション系

消防士、警察官、自衛官、セコム セキュリティスタッフ

食べ物系

コールドストーン、ピザづくり、おかし研究員

憧れ系・おしゃれ系

ファッションモデル、弁護士、助産師、ユーチューバー、銀行員、ヘアスタイリスト、

インフォメーションセンター

JAFイベント概要

消防士警察官ファッションモデルヘアスタイリスト

日時

2026年3月7日（土）14：55～18：05

場所

カンドゥー新利府（イオンモール新利府南館1F）

〒981-0114 宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1

募集定員

小人85名（応募者多数の場合は抽選）

※小人は3歳～15歳、大人は小人1名につき2名まで

参加条件

JAF会員とその家族

参加費用

無料ご招待

問い合わせ先

JAF宮城支部 022-783-2862 (平日10：00～17：00/土日祝休)

JAF宮城ご当地情報ページ :https://jaf.link/45gN9Bcイベント詳細はこちらをご確認ください。