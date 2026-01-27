猛暑の消費者ニーズに対応《吉野家監修 冷汁》《吉野家監修 まぜめんの素》新発売

イチビキ株式会社

イチビキ株式会社(本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：中村 拓也)は、《吉野家監修 冷汁》《吉野家監修 まぜめんの素》を新発売し、2026年2月27日(金)より全国へ出荷いたします。

■開発背景

冷汁の素市場は2022年度までは停滞していましたが、2023年度から2024年度にかけて上昇しております。また個食めんつゆ(麺用ソース)市場は2019年を境に急激に拡大し、今後も成長が見込まれます。これらの要因の一つとして、全国で35℃を超える日(猛暑日)が増えており、猛暑に対する食ニーズの変化があることが考えられます。

猛暑に対応した商品を、全国的に知名度の高い牛丼チェーン「吉野家」監修のもと新発売することで、売場の活性化と消費者ニーズの獲得を狙います。

■商品特徴

◆吉野家監修 冷汁

- 3種のみそとごまの風味、魚介の旨みをきかせた冷汁です。- 豆腐ときゅうりを入れるだけで火を使わず、簡単に作れます。- 宮崎風にごはんにかけたり、うどん、そうめんのつけ汁にもおすすめです。

◆吉野家監修 まぜめんの素

■商品概要

- 2種の魚粉(鰹、煮干)とにんにくをきかせた、ガツンと濃厚な旨みのまぜめんの素です。- 冷凍うどんを使用すれば、火を使わずに簡単に作れます。- 卵黄、ねぎ、天かすなど、お好みのトッピングを加えて楽しむこともできます。[表: https://prtimes.jp/data/corp/144616/table/13_1_23d2089a6ff233ded2a8ad7438e544ec.jpg?v=202601270151 ]

発売日：2026年2月27日(金)

販売期間：春夏シーズン

「吉野家」について

- 「吉野家」は国内外で多店舗展開する、「うまい、やすい、はやい」を追求し続ける、牛丼を主力商品とする外食チェーンです。店舗外観- 2023年6月から夏季限定メニューとして「冷汁」を発売しています。夏季限定メニュー：冷汁- 2025年7月～8月の期間限定、吉野家で初となる麺メニュー「牛玉スタミナまぜそば」を発売しました。2025年7～8月期間限定メニュー：牛玉スタミナまぜそば