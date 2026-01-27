株式会社マスメディアン、NECの映像解析技術を活用したスキル可視化サービス「スキルみる」の提供開始

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議を傘下に抱える持株会社KAIGIのグループ会社で、マーケティング・クリエイティブ領域に特化した転職支援を行う株式会社マスメディアン（本社：東京都港区、代表取締役：酒井 秀晃、以下「マスメディアン」）は、日本電気株式会社（以下、NEC）と協業し、プロデューサー、ディレクター、アシスタントディレクターや技術スタッフなどテレビ番組制作に携わる方々向けのスキル可視化・転職支援サービス「スキルみる」を共同で展開することをお知らせいたします。このサービスは、テレビ放送を起点として番組制作者のスキル評価を可視化し、これらのスキルを持つ人材を求める事業者とのマッチングを促進することを目指します。

「スキルみる」サービス概要と特長

「スキルみる」は、テレビ業界のクリエイティブ人材に特化した転職支援プラットフォームです。NECの映像解析技術を活用して番組エンドロール情報をデータ化し、クリエイターの実績やスキルを客観的に評価・可視化します。また、スキル情報をもとに求人企業からのオファーの提示や転職希望者とのマッチングまでを支援します。

本サービスの主な特徴は以下の通りです。

1. クリエイティブ人材のスキルを評価

テレビ番組のエンドロールをNECの映像解析技術で解析し、クレジット情報を「番組実績」として可視化します。会員登録後に氏名を入力するだけで、携わった番組の実績を一覧で確認可能です。さらに、エンドロール情報を基に職務経歴書で使える経歴を自動生成する機能も今後実装予定で、キャリア整理の手間を大幅に軽減します。

2. 番組制作のスキルを持つ人材を求める企業とのマッチング

マスメディアンは、クリエイティブやマーケティング領域に特化した転職エージェント事業を展開しています。テレビ業界にとどまらず、幅広い業種の企業から寄せられる求人をもとに紹介を行います。

3. 相対的スキル比較による効率的な転職活動のサポート

転職エージェントでは、転職希望者が作成した職務経歴書や、面談でヒアリングした情報に基づきスキルを明らかにし、求人企業とのマッチングを行います。スキルみるでは、その過程の一部を自動化するとともに、客観的・共通のスキル指標を提示することができるため、より効率的な転職活動が可能になります。

「スキルみる」サービスの利用について

テレビ番組制作に携わる方は、「スキルみる」サイトにアクセスし、氏名を入力するだけで携わった作品情報を確認できます。スキルみるが自動的に番組情報を検索し、携わった番組実績を表示。さらに、自動生成された職務経歴書（今後実装予定）を活用して、効率的な転職活動を進めることができます。

また診断結果を基に、クリエイティブ領域に豊富な知見を持つマスメディアンのキャリアコンサルタントによるアドバイスを受けることや、求人情報を紹介してもらうこともできます。

スキルみるWebサイト

https://skillmill.massmedian.co.jp/

株式会社マスメディアンについて

株式会社マスメディアンは、マーケティング・広報・宣伝・クリエイティブ分野に特化した転職支援・採用サービスを提供する総合人材企業です。マーケティングやコミュニケーション領域のメディア事業・教育事業を手掛ける株式会社宣伝会議とともに、KAIGIグループに属しています。キャリアコンサルタントには国家資格保有者が在籍し、KAIGIグループのネットワークを活用した専門性の高い支援を提供。広告・デジタル・クリエイティブ職に特化し、企業と人材のマッチングを推進しています。

お問い合わせ先

（サービスに関する問い合わせ先）

株式会社マスメディアン 鈴木

E-Mail：info@massmedian.co.jp

電話：03-5414-3010（代表）

（技術に関する問い合わせ先）

NEC メディアソリューション統括部

E-Mail：skill-mill@msd.jp.nec.com