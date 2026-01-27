【ココロを贈る 名入れギフトOkulu】卒団の思い出を“毎日使える形”に。40種類の部活デザインから選べる名入れ『くま部マグカップ』新発売

株式会社MIYABI

最後の試合、最後の練習、仲間と並んだ帰り道。

卒団の季節が近づくと、部活動で過ごした日々の記憶が、少しずつよみがえってきます。

「楽しかったことも、悔しかったことも、全部ひっくるめて大切な時間だった」

そんな気持ちを、形として残せたら――。

当店ではこのたび、卒団記念に向けた新商品として、名入れ対応の『くま部マグカップ』を発売しました。

毎日の暮らしの中で自然に使え、ふとした瞬間に部活の思い出がよみがえる、そんな記念品を目指しています。

商品概要

マグカップ - くま部 -

＼卒団のキモチをカタチに残そう／

部活で過ごした日々も、悔しかった試合も、仲間との笑顔も。

そのすべてが“くま部”のマグにぎゅっと詰まった、世界に一つの記念品。

毎日の食卓で、ふっと思い出がよみがえる特別なギフトです。

サイズ ：直径8ｃｍ×高さ9.5cm

備考 ：食洗機・電子レンジ使用可能

販売価格：2,480円＋送料690円

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/nafuda-factory/kuma-mug/

「思い出をしまわない記念品」という発想

卒団記念品というと、記念として大切に保管される一方で、「気づけば引き出しにしまったままになっている」という声も少なくありません。

『くま部マグカップ』は、思い出を飾るのではなく、日常の中で使い続けることを大切にして作られました。

朝の一杯、勉強や仕事の合間のひと休み。

何気ない時間の中で、部活で過ごした日々を思い出せる存在です。

40種類の「くま部」が、それぞれの部活を表現

マグカップに描かれているのは、当店専属イラストレーターが描き下ろした全40種類のくま部デザイン。

テニス部・バスケットボール部・サッカー部といった定番の運動部はもちろん、美術部・書道部・写真部・料理部などの文化部、さらに帰宅部やかるた部といったニッチな部活まで幅広く対応しています。

「自分の所属していた部活がちゃんと見つかる」という安心感は、卒団記念品として選ばれる大きな理由のひとつです。

チームで揃えても、一人ひとり違う部活デザインを選んでも、思い出がきちんと伝わるマグカップです。

名入れ＆選べる6色でおそろいも個性も演出

マグカップの裏面には、お名前をプリント可能。

背景カラーは、ピンク・ブルー・パープル・イエロー・グリーン・グレーのやさしいパステルカラー6色から選べます。

チームカラーで統一するのはもちろん、一人ひとり違う色を選んで個性を出すこともでき、幹事の方にも選びやすい仕様となっています。

卒団後も使い続けられる実用性

記念品としてのデザイン性だけでなく、日常使いしやすい点も重視しました。

・電子レンジ対応

・食洗機対応

・普段使いしやすい容量と形状

卒団後も、朝のコーヒーや自宅・職場でのひとときに、ふと部活の思い出を思い出せるマグカップです。

「くま部」シリーズについて

「くま部」シリーズは、部活動に打ち込んだ時間や仲間との思い出を、

やさしく、あたたかなイラストで形にする当店オリジナルのシリーズです。

これまで雑貨アイテムを中心に展開してきましたが、

今回のマグカップ発売により、卒団記念品としての選択肢がさらに広がりました。

こんなシーンで選ばれています

・卒団・卒部・引退の記念に

・チームメンバーへのお揃いギフト

・監督やコーチへの感謝の気持ちを込めて

・仲間との思い出を形に残すプレゼントとして

部活で過ごした時間は、卒団したあとも心の中に残り続けます。

『くま部マグカップ』は、その思い出を、毎日の暮らしの中でそっと思い出せる記念品です。

卒団の節目に、これからも使い続けられる思い出という形を選んでみてはいかがでしょうか。

私たちについて

ココロを贈る 名入れギフトOkuluは、あなたと、あなたの大切な方が、名入れギフトを通じて心で繋がる、そんな温かな想いを込めて名付けたブランドです。

贈る方も、贈られる方も、そして私たちも、みんなが笑顔になれるお店でありたい。

その想いを大切に、一つひとつ丁寧に、心を込めたギフトをお届けしています。

誕生日、結婚祝い、出産祝い、入学・卒業祝い、退職祝い――

人生のさまざまな節目や日常のちょっとした「ありがとう」に、

名入れギフトが、世界にひとつだけの「特別な贈り物」として、記憶に残る瞬間を演出できることを願っています。

これからも「名入れギフトOkulu」は、人の気持ちをまっすぐに繋ぐ、心温まるギフトショップを目指してまいります。

