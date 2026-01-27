【うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park】屋外温水インフィニティプールに絶景テントサウナが誕生

株式会社ラスイートPDF版ダウンロード :https://prtimes.jp/a/?f=d24670-472-1ca409b03a32c15f336a735957440142.pdf

「うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park」（総支配人：藤立 達哉、所在地：大阪市）は、「屋外温水インフィニティプール」エリアに、うめきた公園や梅田の摩天楼を一望できる絶景テントサウナを新たに導入しました。

テントサウナで身体を十分に温めた後は、シャワーで汗を流し、テントサウナに隣接する屋外温水インフィニティプールへ。屋外温水プールはぬるめの水温に設定されており、水風呂の代替として身体への負担を抑えながら、ゆったりと火照りをクールダウンできます。

屋外温水インフィニティプールには、泡が噴き出すジェットスパや打たせ湯のような設備も完備しており、開放感あふれる空間の中で、リゾートのような非日常体験をお楽しみいただけます。プールから上がった後は、うめきた広場や都心の街並みを望む開放的な空間で外気浴を満喫。静かなひとときを過ごすことで、心身のリフレッシュと深いリラクゼーションが期待できます。

本テントサウナの導入を記念し、特別料金での提供に加え、サウナ体験をより深く楽しめる各種特典を用意したキャンペーンを実施しています。

ご利用時間の優待や、冷却用アイテム、複数の香りから選べるアロマオイルの提供のほか、サウナ後の水分補給に適したドリンクサービス、さらにオリジナルサウナグッズを特別価格で購入できるなど、初めての方からサウナ愛好家まで幅広く満足いただける内容となっています。

「温める」「冷やす」「休む」サウナの基本導線がここで自然に完結。都会の中心で絶景を愉しむ至福のととのい体験をお届けします。

関連URL：https://umekita-onsen.jp/event/qym3us7on

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkテントサウナについて＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/472_1_8f52c017ef1ea0b1ea9b212c1bf8e540.jpg?v=202601270151 ]

＜うめきた温泉 蓮 Wellbeing Parkについて＞

ウェルネス・ウェルビーイングをコンセプトとする健康増進施設。温浴・運動・食事・メディテーション・美容を5つのテーマとし、2015年開業の「神戸みなと温泉 蓮」の経営・運営のノウハウを生かしつつ、最先端技術を導入し、5つのテーマに基づいた多彩なサービスを組み合わせ、個々のお客様に最適な体験を提供いたします。グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン南館3階・4階に2025年3月21日開業。2025年8月4日、厚生労働大臣より大阪市初の「温泉利用型健康増進施設」に認定。2025年10月31日、「運動型健康増進施設」に認定され、大阪府初、西日本では姉妹施設である「神戸みなと温泉 蓮」に続く2施設目のW認定施設となり健康でウェルビーイングな生活をサポートしています。

公式サイト：https://umekita-onsen.jp/

大浴場ジム屋外温水インフィニティプール御食事処 発酵道 水蓮

＜株式会社ラスイートについて＞

ラスイートグループは、スモールラグジュアリーホテル、スイーツ&ベーカリー施設、温泉旅館、健康増進施設、コンベンション施設を経営・運営しています。既成概念にとらわれず、日本の宿文化と西洋のホテルの良さを融合した新しいホテルづくりに取り組み、心地よい空間の創出を目指しています。日本のおもてなしの精神が宿る上質なサービスを提供することにより、地域の活性化と地元貢献に寄与します。

ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン神戸みなと温泉 蓮ラスイートルパンビルホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

公式HP：https://la-suite.co.jp/