15年以上の産業医経験、のべ1万人以上の働く人の健康相談を行ってきた医師が執筆『一生健康に働くための心と身体の守り方』が2025年下半期「TOPPOINT大賞」第4位に選出！

株式会社ベスリ

株式会社ベスリ（本社：東京都千代田区、代表取締役／医師：吉田英司）は、書籍『一生健康に働くための心と身体の守り方』（かんき出版、2025年5月21日発売）が、ビジネスリーダー向け書籍要約誌「TOPPOINT」において2025年下半期「TOPPOINT大賞」第4位に選出されたことをお知らせいたします。

詳細ページはこちら⇒https://www.toppoint.jp/bestbook/announcement/25l

働き方が多様化する今、「健康で働き続ける力」が問われている

リモートワーク、ハイブリッド勤務、ジョブ型、人材流動化など、働き方の選択肢が広がる一方で、働く人が抱える負担は見えにくくなっています。体調不良を「気合い」でやり過ごした結果、休職や離職につながるケースも少なくありません。

本書は、病気の防ぎ方、心の不調のサイン、万が一の休職・復職の考え方までを体系的にまとめ、働く人がより長く健康に働くために役立つ情報を1冊に凝縮しました。

本書の著者である吉田は、これまで15年以上にわたり産業医として企業に関わり、のべ1万人以上の健康相談を行ってきました。

本書では、普段の産業医業務をしているなかで、「少し気づいたり、知識を得るだけで、その後の体調や働き方が随分と変わるのにな」と感じていることを散りばめています。

読者様のコメント- 何をするにも健康第一 健康でなければ何もできない- 同僚含め心身の不調は絶えない。ときおり手に取り対処したい。- 独身で健康管理も大してしてこなかった自分にとって、体も心も両方ケアする必要があることを教えてくれた。

TOPPOINT大賞について

「TOPPOINT大賞」とは、新刊ビジネス書情報誌『TOPPOINT』が、読者アンケートによって半年ごとの「ベストビジネス書」を決定するものです。

半年間で紹介された60冊の中から、上位10冊が選ばれます。

本賞の決定に伴い、丸善ジュンク堂書店、文教堂、有隣堂及び未来屋書店の主要大型店約50店舗にて「TOPPOINT大賞受賞書籍フェア」が開催されます。

開催期間は、2月1日（日）より1カ月間の予定です。

■書籍概要

書名 ：一生健康に働くための心とカラダの守り方

著者 ：吉田英司

発売日 ：2025年5月21日

定価 ：1,980円（税込）

出版社 ：かんき出版

体裁 ：四六判 432ページ

ISBN ：978-4-7612-7807-6

商品URL ：https://amzn.asia/d/aOuIGUB(https://amzn.asia/d/aOuIGUB)

■著者プロフィール

吉田 英司

○日本医師会認定産業医・心療内科医

○株式会社ベスリ代表取締役

○岡山大学医学部卒業

○研修医修了後に、外資系戦略コンサルティングファームのベイン・アンド・カンパニーに参画。主に、中期計画の策定、新規事業戦略、事業再編などのテーマでコンサルティングを約３年経験。トップマネジメントに向けた戦略の立案と共に、現場社員への実行支援に精力的に取り組んだ。

○その後、シャープ、ルネサスエレクトロニクス、上場外資IT企業、外資科学メーカー、東京オリンピックパラリンピック組織委員会などで産業医を歴任し、社員個人の健康支援だけでなく、全社的な健康経営や健康施策の立案と推進を行う。

○産業医や心療内科医として働くかたわら、日本のビジネスパーソンの可能性を最大化するために株式会社ベスリを設立し、企業の産業保健活動支援やリワークでの復職支援を行っている。

■会社概要

会社名：株式会社ベスリ

所在地： 〒101-0047 東京都千代田区内神田１-２-２ 小川ビル３階

設立： 2017年12月

TEL： 03-5577-6452

URL: https://besli.co.jp/(https://besli.co.jp/)

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ベスリ

富岡里江 mail: s-tomioka@besli.co.jp TEL：03-5577-6452