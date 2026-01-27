コベルコ建機株式会社

コベルコ建機株式会社は、当社のチルトローテータ付ショベルが、1月24日に中小企業省力化投資補助金の対象として製品登録されましたことをお知らせします。

中小企業省力化投資補助金は、売上拡大や生産性向上を後押しするために、人手不足に悩む中小企業などに対して、省力化投資を支援し、付加価値額や生産性向上をはかり、賃上げにつなげることを目的とした補助金制度です。

このたび、当社のチルトローテータ付ショベル「SK135SR-7+EC214」が本補助金の対象（「カタログ注文型」）となりました。今後、随時登録されていく本補助金対象の当社建設機械の最新情報は、下記サイトで確認できます。

なお、補助金の申請は、販売会社による販売事業者登録が完了後に行えるようになります（※1）。

■中小企業省力化投資補助金 省力化製品検索

https://shoryokuka.smrj.go.jp/catalog/product_catalog/search/

【カテゴリ名称：チルトローテータ付ショベル】

チルトローテータとは、油圧ショベルの先端に装着することで、バケットを左右45度チルトさせ、360度回転させることが可能なアタッチメントです。法面整形や狭小部の施工など、機体を移動させずに多様な作業が行えるため、生産性向上と工期短縮に貢献します。

このたび、チルトローテータ付ショベル「SK135SR-7+EC214」が本補助金の対象として製品登録されました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/112515/table/12_1_dd089a17588d76f5629742540ab62530.jpg?v=202601270151 ]

※1 本補助金の申請には、当社による製造事業者登録と、販売会社などによる販売事業者登録が必要です。今回のお知らせは、当社による製造事業者登録の完了となります。当社子会社であるコベルコ建機日本株式会社の販売事業者登録が完了した際には、当社ホームページでお知らせします。

（ご参考）

◎「中小企業省力化投資補助金」について

https://shoryokuka.smrj.go.jp/