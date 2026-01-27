【新色登場！】配線の常識を変える！直径わずか2.6mmの極細LANケーブルを新発売。

エスエス電子株式会社

エスエス電子株式会社(本社：埼玉県川越市、代表取締役：菅原信勝)は、Cat.6対応の超極細LANケーブル「ウルトラスリムLANケーブル」に新たに8色の新色と長さラインナップ加え新発売いたします。（全10色）

直径わずか2.6mmという独自のスリム設計によりケーブルの特性を落とすことなく細径化を実現し、データセンターやサーバールームでの配線効率を大幅に向上。空気の流れを妨げず、排熱効率の改善にも貢献します。

製品の特徴

超極細設計（直径2.6mm）

AWG34の導体を採用することによって、標準的なAWG24のLANケーブルと比較して約57%の細径化を実現。

ラック内の配線密度を抑え、通気を向上させ冷却効率を改善するだけでなくケーブルが細くなることでケーブル自体の柔軟性向上・軽量化により配線のメンテナンスがよりしやすくなります。

Cat.6対応：ギガビット通信に対応し、高速通信・安定性を確保。業界標準のフルークテストにも対応。

PoE給電対応：PoE対応機器への給電に対応。

柔軟性の高い被覆素材：狭所での取り回しや、複雑なルート配線もスムーズに。

選べる長さ：0.15ｍ／0.3m／0.5m／1m／2m／3m／5m／8mの8サイズ展開。用途に応じた最適な長さを選択可能。（全てのカラーで長さをお選びいただけます！）

カラーバリエーション：カラーバリエーションは赤／橙／黄／緑／薄青／青／紫／桃／白／黒の全１０色をラインナップ。系統管理や視認性向上にお役立ていただけます。

データセンターでのメリット

排熱効率の向上：ケーブルの細径化により、ラック内のエアフローを妨げず、冷却効率を改善。

配線作業の効率化：柔軟性と軽量性により、設置・メンテナンス作業の工数を削減。

視認性と整理性：色分けによる系統管理が可能。

発売日・価格

価格：[オープン価格]

発売日：2026年１月26日（月）

エスエス電子株式会社について

弊社は創業以来25年以上にわたりケーブルメーカーとして、各種ケーブル（USB・Lightning・HDMI 他）や充電器などのPC・スマートフォン周辺機器のご提案から商品の企画、オリジナルパッケージのデザイン、そして商品化・品質管理に至るまでお客様のご要望に合わせたトータルコーディネートを行っております。PB製品、セット品やバルク品等、経済的で高い品質の製品を提供しております。

【会社概要】

社名：エスエス電子株式会社

本社所在地：埼玉県川越市中台元町1-2-11 SSDビル

代表取締役：菅原 信勝

事業内容：各種通信ケーブルの販売及びOEM/輸入代理店事業

設立： 1997年

HP：https://www.ssdenshi.co.jp/