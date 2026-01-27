1/28・29「PRINT DOORS2026第62回新春機材展」に出展　～サステナブルな時代の次世代型ファブリックサイネージ「LUFAS」紹介～

東日印刷株式会社

世界最大級の新聞印刷会社、東日印刷株式会社(https://www.tonichi-printing.co.jp/)（本社：東京都江東区、社長：西川光昭、以下TONICHI）は、2026年1月28日（水）～29日（木）の2日間、名古屋市国際展示場ポートメッセなごや3号館で開催される「PRINT DOORS 2026 第62回新春機材展」に出展いたします 。展示会では、TONICHIで製造・販売している日本で唯一エコマーク取得のファブリックサイネージ（布看板）「LUFAS（ルーファス）」(https://www.tonichi-printing.co.jp/services/lufas)をご紹介します 。

「PRINT DOORS 2026」は、印刷産業の未来を切り拓く最新の機材やソリューションが集結する展示会です。TONICHIブースでは、新聞印刷で培った職人の色調整・縫製技術と、昇華転写印刷による高精細な表現技術を融合させた「LUFAS（ルーファス）」の実機を展示します 。LUFASは、布の周囲にラバーを縫製し、LED内蔵のアルミフレームにはめ込むだけで完成する、国際特許取得のファブリックサイネージです。100％ペットボトル再生布を使用するなど高い環境性能でエコマークを取得。さらに防炎加工で軽く割れる心配のない布は地震など災害にも強く、環境性・安全性・施工性のすべてで高評価をいただいています。展示会のブースや店舗の装飾、会見のバックボードなど、サステナブルな時代のサイネージの新基準として、さまざまなシーンで活用されています。当日は各種フレームをご用意し、お客さまにとっても最適なファブリックサイネージをご提案いたします。

こんな方におすすめです！

「PRINT DOORS2026 第62回新春機材展」開催概要

- 展示会やイベントの設営・撤去コストを削減したい方- 環境配慮(SDGs)と高いデザイン性を両立させたい方- 店舗やオフィスに高級感のある演出を取り入れたい方

