Akamai と Yospace、「ABEMA」の数千万人規模のユーザーにシームレスでパーソナライズされた広告体験を提供

アカマイ・テクノロジーズ合同会社オンラインライフの力となり、守るクラウド企業、Akamai Technologies, Inc.(https://www.akamai.com/ja)（NASDAQ：AKAM）とダイナミック・アド・インサーション・テクノロジーのリーダー、Yospace(https://www.yospace.com/) は、本日、日本を代表するインターネット動画配信サービスの 1 つで、新しい未来のテレビ「ABEMA」を運営する株式会社 AbemaTV(https://abema.tv/) との契約更新に伴い、両社のテクノロジーを活用した取り組みを継続・拡大していくことを発表しました。本取り組みは、これまでの協業実績を基盤に、高品質かつパーソナライズされた視聴体験を大規模に提供するという三社共通の方針を改めて確認するものです。

月間視聴数5億回を突破(https://www.cyberagent.co.jp/news/detail/id=31419)するなど、国内有数の規模を誇るインターネット動画配信 サービスである「ABEMA」は、Akamai のグローバルに分散されたクラウド・コンピューティング・プラットフォームを基盤とする、業界トップクラスの Yospace のサーバーサイド・アド・インサーション（SSAI）ソリューションを活用しています。このソリューションによって、ライブストリーミング全体を通じてスムーズで放送品質の高い広告体験を提供し、高度な広告のターゲティングと測定のメリットに加えて、中断のない再生を実現しています。

株式会社AbemaTVでビジネスデベロップメント本部 開発局 局長を務める福永亘氏は「ABEMAが目指すのは、インターネット上で『テレビのような快適さ』と『デジタルならではの体験』を両立させることです。AkamaiとYospaceの技術連携により、視聴者の没入感を途切れさせることなく、一人ひとりに最適な広告を放送品質で届けることが可能になっています」と述べています。

Yospace の CEO である Tim Sewell 氏は「ABEMA は、日本におけるプレミアム OTT サービスの標準を確立し続けています。Akamai の信頼できるクラウドインフラと連携することで、動的でパーソナライズされた広告体験を大規模に提供し、お客様の成功をサポートできることを誇りに思います」と述べています。

Akamaiの Cloud 事業におけるBusiness DevelopmentのSenior Director を務める Zak Putnam は「ABEMA のライブストリーミングの視聴者は急速に増加しているため、スケーラビリティと信頼性は不可欠です」「Akamai のクラウド・コンピューティング・プラットフォームと Yospace の SSAI テクノロジーを組み合わせることで、ABEMA は視聴者数に関係なく、シームレスで高品質なストリーミングに対する視聴者の期待に応えています」と述べています。

今回更新されたパートナーシップは、日本のストリーミング市場における 「ABEMA」 のリーダーシップを明確に示すものであり、最先端のテクノロジーを活用して収益化、パフォーマンス、視聴者の満足度のバランスを取ることにつながります。

Yospace は、Akamai の認定コンピューティングパートナー（QCP）プログラムのメンバーです。Akamai クラウドコンピューティングの詳細については、akamai.com/cloud(https://www.akamai.com/ja/cloud) をご覧ください。

Yospace について：

Yospace は 25 年にわたり、デジタル動画革命の最前線に立ち続けています。モバイル配信の黎明期から、プレミアムストリーミングの大量消費と収益化の時代まで、世界最大の通信事業者、放送局、メディア企業の事業の成功を推進してきました。

当社の先進的なダイナミック・アド・インサーション・テクノロジーは、オリンピックでは 6 大会、FIFA ワールドカップでは 5 大会、テニストーナメントのグランドスラムでは 35 大会の収益化に貢献した実績があります。当社では 2,000 以上のライブチャンネルを管理し、毎月 40～60 億件の広告をスティッチングしています。

そして、米国の DIRECTV や Fox、Tubi、ヨーロッパの Allente、Channel 4、ITV、M6、RTL、Telenor、Telia、TV4 、APAC の Nine、Optus、Seven West Media といったお客様にご愛顧いただいております。

Yospace は、RTL Group の AdTech 部門に属しています。

www.yospace.com(https://www.yospace.com/)

Akamai について：

Akamai はサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングを提供することで、オンラインビジネスの力となり、守っています。市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、そして世界中の運用チームが、あらゆるところで企業のデータとアプリケーションを多層防御で守ります。Akamaiのフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散されたプラットフォーム上で、パフォーマンスと手頃な価格を両立します。安心してビジネスを展開できる業界トップクラスの信頼性、スケール、専門知識の提供により、Akamai は、グローバル企業の信頼を獲得しています。詳細については、akamai.com(https://www.akamai.com/ja) および akamai.com/blog(https://www.akamai.com/blog) をご覧いただくか、X(https://x.com/akamai_jp)と LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQF599wZY-RJogAAAZrtjkuIm51lj5nrZVSnwNlRvZHseocUAkhlfM0uhySNbkXfO3rtuBDEvPPUVwGvHeJBrGOrlTHquJRyigKrWv1uXXWH29-BQMlUz6RfXWY1PfX2B8xGeLM=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fakamai-technologies) で Akamai Technologies をフォローしてください。

