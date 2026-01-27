2026年創業200周年を迎える、イタリアの老舗チョコレートブランド「カファレル」のアンバサダー　パスティッチェーレ来日決定

株式会社山本商店

2026年1月27日

株式会社山本商店（本社：神戸市中央区 取締役社長：名取 至）は、イタリア老舗チョコレートブランド「カファレル」のバレンタインコレクションを2026年1月9日(金)より公式オンラインショップ並びに主要百貨店などにて販売いたしました。

今年はカファレル200周年を迎えます。日本から始まる200周年のお祝い。それに合わせ、カファレルのアンバサダー パスティッチェーレ ジェンナーロ・ボルペ氏が来日が決定。皆さまに200周年感謝の気持ちをこめて、各百貨店で皆さまとお会いできる機会を楽しみにしております。

■ジェンナーロ・ボルペ（Gennaro Volpe）プロフィール（要約）

1962年イタリア・ナポリ生まれ。23歳でパティシエとして独立後、現在はナポリの名店「パスティッチェリア・カンポ・ディ・フィオーリ」を率いる。フランス「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」優勝をはじめ、国際大会で多数の受賞歴を持つ世界的なパティシエ。

イタリア政府より「マエストロ・パスティッチェーレ（製菓の匠）」の称号を授与され、現在は国際大会審査員や教育機関のコーディネーターとしても活躍している。

＜カファレル パスティッチェーレ来店スケジュール＞

※ 感染症対策等、各百貨店の都合により、上記日時は変更になる場合があります。

※ 2026年1月27日時点。

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に創業200周年を迎えました。

ヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に

広めました。以降、世界中で愛され続けています。

■カファレル公式オンラインショップ https://www.caffarel.co.jp/

■インスタ https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円