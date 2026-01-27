統合型IT運用管理「AssetView」、7年連続で「ITreview Grid Award 2026 Winter」を受賞
株式会社ハンモック(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」)が提供する、統合型IT運用管理「AssetView」は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「IT資産管理ツール部門」「ログ管理システム部門」「統合運用管理ツール部門」において、「Leader」を受賞しました。
■「ITreview Grid Award」について
「ITreview Grid Award」は、法人向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品が表彰されます。
今回、2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果より「ITreview Grid Award 2026 Winter」が発表されました。
ユーザーのレビューをベースにしてビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェアの中で、満足度のスコアが高いプロダクトが「High Performer」として、また、満足度と認知度の両軸でスコアが高いプロダクトが「Leader」として表彰されます。
AssetViewの受賞カテゴリ-
■統合型IT運用管理「AssetView」について
AssetViewは、PCの資産管理や情報漏洩対策を強化する法人向けの統合型IT運用管理ソフトです。
「単機能からオーダーメイド感覚ではじめられる」点を特長として、2000年のリリース以降、全国の企業・官公庁・団体様にご利用頂いております。製品ラインナップとして、クラウド版、オンプレミス版を用意しており、法人が抱える情報セキュリティ、IT管理課題を解決します。
AssetView 詳細 :
株式会社ハンモックについて
ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。
社 名：株式会社ハンモック
所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F
代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典
設 立 ： 1994年4月1日
資本金 ： 8,386万円
製品・サービス
・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』
・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』
・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』
