統合型IT運用管理「AssetView」、7年連続で「ITreview Grid Award 2026 Winter」を受賞

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」)が提供する、統合型IT運用管理「AssetView」は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「IT資産管理ツール部門」「ログ管理システム部門」「統合運用管理ツール部門」において、「Leader」を受賞しました。

■「ITreview Grid Award」について

「ITreview Grid Award」は、法人向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品が表彰されます。

今回、2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果より「ITreview Grid Award 2026 Winter」が発表されました。

ユーザーのレビューをベースにしてビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェアの中で、満足度のスコアが高いプロダクトが「High Performer」として、また、満足度と認知度の両軸でスコアが高いプロダクトが「Leader」として表彰されます。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

AssetViewの受賞カテゴリ-

IT資産管理ツール：https://www.itreview.jp/categories/it-asset-management

ログ管理システム：https://www.itreview.jp/categories/log-management

統合運用管理ツール：https://www.itreview.jp/categories/operation-management

■統合型IT運用管理「AssetView」について

AssetViewは、PCの資産管理や情報漏洩対策を強化する法人向けの統合型IT運用管理ソフトです。

「単機能からオーダーメイド感覚ではじめられる」点を特長として、2000年のリリース以降、全国の企業・官公庁・団体様にご利用頂いております。製品ラインナップとして、クラウド版、オンプレミス版を用意しており、法人が抱える情報セキュリティ、IT管理課題を解決します。

AssetView 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/nws/download/web/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260127

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。