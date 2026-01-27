アーリーステージのスタートアップの成長を加速する商談獲得プラットフォーム「UNIIINC.（ユニーク）」、Eight EXPO 2026に出展

株式会社KAEN

株式会社KAEN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：川田 勇輝）は、2026年2月18日（水）から19日（木）まで東京ビッグサイトにて開催される「Eight EXPO 2026」に、個人のつながりを活用したリファラル型商談獲得プラットフォーム「UNIIINC.（ユニーク）」のブースを出展いたします。

■出展背景

UNIIINC.は、個人の信頼できるつながりを活用し、質の高い商談機会を創出するリファラル型商談獲得プラットフォームです。シード期からシリーズA・Bといった若いフェーズのベンチャー・スタートアップにおいては、従来型のテレアポやウェブマーケティングによる新規商談獲得が、時間・コスト双方の負担に対して成果が出にくいことが大きな課題となっています。UNIIINC.が提供する新しい商談獲得の形をより多くの企業様に知っていただき、商談獲得に関する課題を「個人が持つつながりの力」によって解決することを目指します。

■出展内容

当社のブース（番号：南4ホール SDX021）では、「UNIIINC.」のデモ画面をご覧いただくことができます。リファラルを活用した商談獲得の具体的な手法や、導入企業様の成功事例など、ここでしか聞けない情報をご提供いたします。 ご来場の際には、ぜひ当社ブースにお立ち寄りください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58084/table/14_1_9dec2d3e0e26e4f1ee97224aa104658f.jpg?v=202601270151 ]

■UNIIINC.について

UNIIINC.は、個人が持つ信頼できるつながりの力を活用し、質の高い商談機会を創出するリファラル型商談獲得プラットフォームです。個人のネットワークを通じた紹介により、従来型の営業手法では出会えない決裁者との商談を実現します。アーリーステージのベンチャー・スタートアップにとって、効率的かつ質の高いリード獲得を可能にするサービスです。



▼UNIIINC.サービスサイト（外部サイトに遷移します）

https://uniiinc.com/

■株式会社KAENについて

株式会社KAENは、「時代を変える産業に火をつける」をミッションに掲げ、未来をより良く変えていく事業・サービスの成長を支援するスタートアップ企業です 。商談獲得プラットフォーム「TAAAN」の運営をはじめ、個人のつながりを活用したリファラル型商談獲得プラットフォーム「UNIIINC.」、 忙しい人事のためのAIスカウトサービス「Scout Base」、法人向けクラウド型パスワード管理サービス「パスクラ」など企業の成長を多方面から支援しています。

社名：株式会社KAEN

代表：代表取締役 川田勇輝

事業：「TAAAN」「UNIIINC.」「Scout Base」「パスクラ」の企画・開発・運営

設立：2019年12月27日

本社：東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ 2階-A

コーポレートサイト：https://kaen-inc.com/

採用サイト：https://kaen-inc.com/recruit

お問い合わせ：https://kaen-inc.com/recruit?m=navigation&m=contact(https://kaen-inc.com/recruit?m=navigation&m=contact)