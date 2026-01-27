フリーランスITエンジニア向け案件情報プラットフォーム「FreelanceBox」β版リリース
ネクスライド株式会社（本社：東京都港区新橋、代表取締役：清水 泰孝）は、フリーランスITエンジニア向け案件情報プラットフォーム「FreelanceBox（フリーランスボックス）」のβ版を2026年1月27日にリリースいたしました。
FreelanceBoxは、「おとり案件なし」「案件情報の鮮度を最優先」 をコンセプトに、実際に募集が行われていることを確認した案件のみを掲載する、エンジニア登録型の案件情報プラットフォームです。
β版では、案件情報の精度や掲載内容の充実に重点を置き、フリーランスITエンジニアが本当に検討可能な案件情報に集中できる環境の構築を目指します。
FreelanceBox（フリーランスボックス）：https://freelancebox.jp/
■ β版リリースの背景
フリーランスITエンジニア向けの案件情報は年々増加していますが、その一方で、
- 掲載情報が古く、現在の募集状況が分かりにくい案件
- 実際に検討できるかどうか判断しづらい案件
- 情報量が多く、比較や取捨選択に時間がかかる案件
といった理由から、
エンジニアが「今、本当に検討できる案件」を見つけにくい状況が生じています。
ネクスライド株式会社は、SES・フリーランス人材支援事業を通じて現場の声を聞く中で、案件数を増やすことよりも、案件情報の鮮度を高めることが重要であると考え、FreelanceBoxの提供を開始しました。
■ FreelanceBox（フリーランスボックス）の特徴
１. “今動いている”案件だけを扱う、鮮度重視のマッチング
FreelanceBoxでは、掲載案件を単なるストック情報として扱わず、現在募集が動いている案件に限定して掲載しています。「募集停止」「実質クローズ」「温度感が低い案件」は対象外とし、今まさに動いている案件に絞って提案 ることで、フリーランスエンジニアが検討すべき鮮度と選択肢を明確にします。
２. 更新・提案スピードを前提にした設計
案件情報は長期間掲載し続けるものではなく、動きがあったものから反映・整理していく運用を前提としています。「早く動いた人が、良い条件を取りやすい」というフリーランス市場の特性を活かし、スピード感をもって検討できる環境を重視しています。ご応募（登録）いただいてから、圧倒的スピードを持って、案件を引き合わせ、支援します。
３. 案件数よりも「当たる確率」を重視
FreelanceBoxでは、大量掲載を目的とせず、「実際に決まる確率」「面談につながる可能性」 を重視しています。無差別な提案や応募を増やすのではなく、無駄打ちを減らし、現実的に検討できる案件に集中できることを価値として提供します。
＜こんなフリーランスITエンジニアにおすすめ＞
- 案件数は多いが、どれが本当に動いているか分からないと感じている方
- 無駄な応募や比較に時間を取られたくない方
- 「当たる可能性」を重視して案件を選びたい方
- 早期に案件参画を検討している方
■ サービス概要
サービス名：FreelanceBox（フリーランスボックス）
提供形態：Webサービス（β版）
サービスURL：https://www.freelancebox.jp/
対象：フリーランスエンジニア、ITエンジニア
利用料金：無料
■ 会社概要
会社名：ネクスライド株式会社
設立日：2022年12月27日
代表者：代表取締役 清水 泰孝
共同創業者：柴田 泰成
資本金：5,100万円
所在地：東京都港区新橋2丁目20-15-601
新橋駅前ビル1号館6階 BISTATION
Mail：info@nexride.co.jp
事業内容：システム開発事業／SES事業／人材エージェント事業／デジタル業務再設計（Real DX）事業
許可番号：有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-315603