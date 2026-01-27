寝姿勢でのマルチディスプレイ環境をより快適に。ロングアーム採用の3画面対応マルチモニターアームが登場！

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響）が展開するゲーミング家具ブランド「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」は2026年1月、寝姿勢でも目の前に最大3枚のモニターを配置できる「ロングモニターアームMS BMA-2MS(https://www.bauhutte.jp/product/bma-1_2ms/)」を発売いたします。

「一日中ゴロゴロしながら、複数の画面でゲームや動画を楽しみたい！」 2025年7月に発売し、その圧倒的な可動域で多くの“ゴロ寝ゲーマー”に導入いただいた「ロングモニターアームMS BMA-1MS」。全長約76cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。リクライニング姿勢でも目の前に画面を配置可能です。

そしてこの度、その利便性を継承し、複数のモニターを設置したいというニーズに応えるマルチタイプ「BMA-2MS」がラインナップに加わります。リクライニングを深く倒した状態でも、メイン画面でゲーム、サブ画面で攻略サイトやSNSを表示…といった、究極の「寝たままマルチディスプレイ」環境がついに実現します。

◆最大3画面対応！寝ながらでも妥協しないマルチタスク環境

本製品は、長い可動域を活かしたまま、最大3画面までの設置に対応したマルチモニター用アームです。 「チェアをリクライニングさせると、モニターが遠くなって画面が見えづらい」という課題を解決しつつ、一般的なアームでは届かなかった「リクライニング姿勢での自然な視線の先」に、複数の画面をレイアウト。寝姿勢のまま、視界いっぱいに広がるゲーム体験を提供します。

◆マルチモニターに最適化した「ロングアーム＆ロングポール」仕様

一般的なモニターアームよりも長い、最大約76cmのアーム設計に加え、シングルタイプ（BMA-1MS）よりも長い支柱「ロングポール」を採用しています。複数のモニターを並べて設置する際も、各モニターの高さ調整に十分な余裕を確保。大型のメインモニターとサブモニターを組み合わせるなど、ユーザー一人ひとりの理想とするマルチディスプレイ環境を柔軟に構築できます。

◆重量増を支える安定性と操作性

複数のモニターを設置することによる負荷を考慮し、マルチタイプには「天板補強プレート」を標準で付属しています。デスク天板の歪みやたわみを軽減し、安定した設置をサポートします。 アームの可動にはメカニカルスプリング式を採用。重いモニターでも軽い力でスムーズに位置調整ができ、ガス抜けによる保持力低下の心配もありません。

◆その他製品特長

○自由に配置できる多軸設計

6軸可動の多軸設計。前後・左右・上下に動かす、モニターを回転させるなど、ベストポジションを追求した細かい調節にもフル対応。

○ケーブル＆工具収納

複数枚のモニターから出る複雑な配線も、支柱とアーム底面の収納スペースですっきり管理。ケーブルと工具を支柱に固定できるクリップも付属。

○クイックリリース式で簡単取付

VESAプレートをはめ込むだけの簡単設計。重量のあるマルチ環境の設置ハードルを下げます。

◯選べる固定方法

デスクへの固定方法を選択可能。

クランプ式：デスクに傷をつけずに固定

グロメット式：デスクにスクリューを通してがっちり固定

製品ページはこちら :https://www.bauhutte.jp/product/bma-1_2ms/◆製品概要

【製品名】ロングモニターアームMS BMA-2MS

【材 質】金属（スチール、アルミニウム合金）

【耐荷重】2～10kg ※1アームあたり

【価 格】OP価格（税込参考：22,880円）

【ＵＲＬ】https://www.bauhutte.jp/product/bma-1_2ms/

※その他製品詳細はバウヒュッテ公式サイトよりご確認ください。

「Bauhutte(R)（バウヒュッテ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。製品のお貸出やコラボキャンペーンなど協業についてのお問い合わせは、弊社お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

■ブランドページ：https://www.bauhutte.jp/

■Amazonブランドストア：https://www.amazon.co.jp/bauhutte

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/bauhutte

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@bauhutte