AIは「人間の直感」まで再現できるか？AIマーケティングリサーチツール「PersonaChoice」、実際の調査データとの比較検証で80～90%以上の精度を実証

Dotify株式会社

Dotify株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：森 正浩）は、AIを活用したマーケティングリサーチツール「PersonaChoice」（https://personachoice.com/）の検証レポートを公開しました。

大手リサーチ会社の公開事例を基にした3つの検証ケースにおいて、PersonaChoiceのシミュレーション結果が実際の人間回答と80～90%以上の一致率を示したことを確認。世代別傾向や文脈による影響についても、高い再現性が確認され、企画初期の高速・低コスト仮説検証ツールとしての信頼性が裏付けられました。

検証事例詳細ページ：https://personachoice.com/casestudy01

サービス概要 PersonaChoiceとは

PersonaChoiceは、行動経済学・心理学を基盤とした独自のAI意思決定エンジンを搭載。日本の人口統計データに基づく10万人規模のAIペルソナ（仮想人格）を用いて、商品・広告・コンテンツの選択行動をシミュレーションします。

カーネマンの二重過程理論を応用し、理性的判断と直感的・感情的な葛藤まで再現可能。質問と選択肢を入力するだけで、数分以内にインサイトを得られるSaaSサービスです。

主な特徴：

- 10万人規模のAIペルソナ（年齢・性別・地域分布を忠実に反映）- 二重過程理論に基づく意思決定モデル（論理 vs 直感の再現）- 分身ペルソナ機能（特定個人の思考傾向をデジタルクローン化）

対象ユーザー：スタートアップ企業、Webサービス運営企業、マーケティング・広告代理店、EC事業者、商品開発担当者などの利用を想定しております。

料金体制：月額定額制（無料プランあり）。初回登録で300ポイント無料付与中。

検証事例公開の背景

PersonaChoiceは、アンケート調査やA/Bテストを置き換えるものではなく、それらを補完するリサーチ手法として設計されています。

そのため、「シミュレーション結果は実際の調査とどの程度一致するのか」という点について、透明性を持って示すことが重要だと考えてきました。

今回公開した検証事例では、大手リサーチ会社の公開調査データを基に、PersonaChoiceのAIペルソナによるシミュレーション結果と実際の調査結果を比較しています。

検証事例の概要

本検証では、PersonaChoiceのAIペルソナを回答者として使用し、以下のようなテーマについて検証を行いました。

- 化粧水の広告画像の選択- サプリ飲料商品のキャッチコピーの選択- 就職観に関する意思決定

検証の結果、PersonaChoiceのシミュレーションは、実際の調査における選択順位や傾向と高い一致度を示すことが確認されました。

例：

- 「20代女性のキャッチコピー選択では順位が完全一致」- 「社会環境の条件を設定すると、給料重視の順位が急上昇し、実調査のTop3に極めて近い結果に」

詳細は検証事例ページ（https://personachoice.com/casestudy01）をご覧ください。

また、検証時に実行したすべてのシミュレーション結果レポートを公開しており、選択肢ごとの選択人数や「なぜその選択をしたのか」といった選択理由（100文字以内）などの詳細データをご確認いただけます。

今後の展開

PersonaChoiceは、企画初期の仮説検証や選択肢の比較を行うための「壁打ちツール」としての活用を想定しています。

今回公開した検証事例を通じて、AIペルソナによる意思決定シミュレーションが、マーケティングリサーチの新たな選択肢となり得ることを示していきます。

今後、ペルソナ規模の拡大、分析機能強化、分身ペルソナのエコシステム構築を進め、AIと人間の協働によるより創造的な意思決定環境を提供してまいります。

Dotify株式会社について

Dotify株式会社

代表者：代表取締役 森 正浩

所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目2番地1号 ヒカリビル4階

設立：2025年11月12日

事業内容：AIを活用したWebサービスの企画・開発・運営

URL：https://dotify.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

Dotify株式会社 広報担当

Email： info@dotify.jp