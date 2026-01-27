「ニコン ZR」用ファームウェアVer.1.10を公開

株式会社ニコンイメージングジャパン



株式会社ニコンは、シネマ向け製品シリーズ「Z CINEMA」のフルサイズセンサー搭載カメラ「ニコン ZR」（2025年10月発売）のファームウェアVer.1.10を公開します。

「ニコン ZR」の発売から間もないタイミングでの公開となるファームウェアVer.1.10では、動画撮影の連続録画可能時間を大幅に延長し、長時間のイベント等でも安心して撮影し続けられるようになります。また、有線接続によるタイムコード入力に対応し、音声収録機器や複数台のカメラ間での同期がしやすくなりました。さらにRED機に近いファイル名規則を採用し、特にマルチカム撮影時の効率的なデータ管理を実現します。このほか、「R3D NE」形式でのLog3G10撮影時、輝度情報表示（ヒストグラム、ウェーブフォームモニター）に最大値の目安となる警告線を表示する機能や、電源の切り忘れによるバッテリー消耗を防ぐ設定など、ユーザビリティを向上する機能を多数追加しました。

ニコンは、今後もファームウェアアップデートにより製品をさらに進化させ、ユーザーのニーズに応え続けるとともに、シネマ領域における映像文化の発展に貢献してまいります。

「ニコン ZR」用ファームウェアVer.1.10の主な特長

1.録画時間を大幅に延長し、長時間撮影も安心

動画の連続録画可能時間を、これまでの125分から最長360分（6時間）※へと大幅に延長しました。これにより、インタビューやコンサート、ドキュメンタリー、イベントの記録など、長時間カメラを回し続けなければならない場合も、安心して撮影を継続できます。

※ ［ProRes 422 HQ 10-bit（MOV）］（119.88pおよび100pの場合を除く）、［H.265 10-bit（MOV）］（239.76p～100pの場合を除く）、［H.265 8-bit（MOV）］（239.76p～100pの場合を除く）、［H.264 8-bit（MP4）］（スローモーション動画を除く）の場合。自動電源OFF温度「高」、温度25°C、モバイルバッテリーなどの外部電源が必要です。

2.複数台カメラでの動画撮影に便利な機能を強化

従来のBluetooth接続によるタイムコード同期に加え、より手軽で確実な有線接続にも対応し、外部マイク/ライン入力端子に接続した外部機器とのタイムコード同期が可能になりました。Bluetoothによるペアリング設定が不要なため、タイムコード同期作業が容易になります。一度同期すれば接続を外しても自動的に継続するため（Jam同期）、再同期の手間が省けます。また、RED機に近いファイル命名機能を実装。動画ファイル名の重複を避けることができます。動画専用ファイル名設定の搭載、ライブビュー画面へのファイル名の表示により、膨大なマルチカメラデータの管理が大幅に効率化されます。

3.露出決定と画づくりをアシストする機能を拡充

「R3D NE」形式でのLog3G10撮影時は、輝度レベルの最大値がISOに応じて変化するため、輝度情報表示（ヒストグラム、ウェーブフォームモニター）に最大値の目安となる警告線を表示する機能を追加し、露出のコントロールがしやすくなりました。また、［3D LUT］の［CUBEファイルの読み込み］でメモリーカードから読み込み、選択できるLUTの数を従来の10個から最大50個まで増加。より多くの選択肢から完成イメージに近いものを撮影現場で選べるので、ワークフローを効率化できます。

4.電源の切り忘れ防止など、使いやすさを細部まで向上

セットアップメニューに［電源ランプの節電表示］を追加し、電源ランプを常時点灯させる設定が選択可能になりました。これにより、画像モニターを閉じた状態でも電源のON/OFFが一目で確認できるため、持ち運び時などの意図しないバッテリー消耗を未然に防ぎます。その他、撮影モード［AUTO］の状態でも、動画記録ファイル形式を［R3D NE 12-bit（R3D）］への切り換えが可能になるなど、シンプルな操作でシネマティックな動画撮影を楽しめます。