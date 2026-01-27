【最大42％OFF】Veoyads「CRYSTAL HIPL光美容器」期間限定セール開催
家庭用ムダ毛ケアブランド「Veoyads」は、2026年最新モデル「CRYSTAL HIPL光美容器」を対象とした期間限定セールを、2026年1月27日～2月2日の期間で実施いたします。
通常価格23,800円のところ、キャンペーン期間中は特別価格13,794円にてご提供。
春夏シーズンに向けたセルフケア需要が高まるこの時期に、自宅で快適にムダ毛ケアを始められる機会となっています。
究極の脱毛スピードを目指した2026年最新設計 CRYSTAL HIPL光美容器が進化した理由
CRYSTAL HIPL光美容器は、使いやすさと快適性の両立を目指し、以下の技術要素を組み合わせた設計を採用しています。
- サファイア冷却技術による低刺激設計
- HIPL方式による高効率な光照射システム
- 最大150万発の照射耐久設計
- 4モード×5段階レベルによる部位別最適化
日常のセルフケアをよりスムーズに、より継続しやすくすることを目的としたモデルです。
約10℃冷却設計で快適な使用感を実現
CRYSTAL HIPL光美容器は、サファイア冷却ヘッドを採用し、照射面温度を約10℃前後に維持。
光照射時の熱刺激を抑え、ひんやりとした冷感を保ちながらケアが可能です。
特にVIOやワキなどのデリケートゾーンでも使用しやすい設計となっており、
「痛みが気になって続かなかった」というユーザーの声にも配慮しています。
HIPLテクノロジー搭載で幅広い毛質に対応
本製品は、従来IPL方式と比較して約33％高いエネルギー効率を実現しながら、肌への負担を約60％軽減する設計を採用。
550～1100nmの幅広い波長帯制御により、
細い毛から太い毛まで、さまざまな毛質に対応しやすい構造となっています。
男性のヒゲや濃い毛への使用も想定した設計です。
自動連続照射システムと3.42cm²の広照射面積により、
全身ケアは約8分で完了。
使用目安：
・ヒゲ：約8秒
・脚：約3分
忙しい朝や就寝前の短時間でも、効率的なケアが可能です。
長期間使用を想定した150万発照射設計
最大150万発の照射回数設計により、
週1回の使用ペースでも長期間の利用を想定。
家族でのシェア利用にも対応しやすい仕様です。
コンパクト設計で持ち運びにも対応
本体重量は約230g。
スマートフォンサイズの軽量設計で、自宅だけでなく旅行先への携帯にも便利です。
同梱内容：
CRYSTAL本体、電源アダプター、カミソリ、専用保護メガネ、収納バッグ、日本語取扱説明書
キャンペーン概要
キャンペーン名：Veoyads CRYSTAL HIPL光美容器 期間限定セール
期間：2026年1月27）～2月2日
通常価格：23,800円
特別価格：13,794円
割引率：最大約42％OFF
対象商品：CRYSTAL HIPL光美容器
購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1
詳細を見る :
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1
JOYCHOU株式会社
担当：桜井 凛
メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com