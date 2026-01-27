【最大42％OFF】Veoyads「CRYSTAL HIPL光美容器」期間限定セール開催

九洋洲 Joychou 株式会社

家庭用ムダ毛ケアブランド「Veoyads」は、2026年最新モデル「CRYSTAL HIPL光美容器」を対象とした期間限定セールを、2026年1月27日～2月2日の期間で実施いたします。

通常価格23,800円のところ、キャンペーン期間中は特別価格13,794円にてご提供。

春夏シーズンに向けたセルフケア需要が高まるこの時期に、自宅で快適にムダ毛ケアを始められる機会となっています。

究極の脱毛スピードを目指した2026年最新設計 CRYSTAL HIPL光美容器が進化した理由

CRYSTAL HIPL光美容器は、使いやすさと快適性の両立を目指し、以下の技術要素を組み合わせた設計を採用しています。

- サファイア冷却技術による低刺激設計- HIPL方式による高効率な光照射システム- 最大150万発の照射耐久設計- 4モード×5段階レベルによる部位別最適化

日常のセルフケアをよりスムーズに、より継続しやすくすることを目的としたモデルです。

約10℃冷却設計で快適な使用感を実現

CRYSTAL HIPL光美容器は、サファイア冷却ヘッドを採用し、照射面温度を約10℃前後に維持。

光照射時の熱刺激を抑え、ひんやりとした冷感を保ちながらケアが可能です。

特にVIOやワキなどのデリケートゾーンでも使用しやすい設計となっており、

「痛みが気になって続かなかった」というユーザーの声にも配慮しています。

HIPLテクノロジー搭載で幅広い毛質に対応

本製品は、従来IPL方式と比較して約33％高いエネルギー効率を実現しながら、肌への負担を約60％軽減する設計を採用。

550～1100nmの幅広い波長帯制御により、

細い毛から太い毛まで、さまざまな毛質に対応しやすい構造となっています。

男性のヒゲや濃い毛への使用も想定した設計です。

自動連続照射システムと3.42cm²の広照射面積により、

全身ケアは約8分で完了。

使用目安：

・ヒゲ：約8秒

・脚：約3分

忙しい朝や就寝前の短時間でも、効率的なケアが可能です。

長期間使用を想定した150万発照射設計

最大150万発の照射回数設計により、

週1回の使用ペースでも長期間の利用を想定。

家族でのシェア利用にも対応しやすい仕様です。

コンパクト設計で持ち運びにも対応

本体重量は約230g。

スマートフォンサイズの軽量設計で、自宅だけでなく旅行先への携帯にも便利です。

同梱内容：

CRYSTAL本体、電源アダプター、カミソリ、専用保護メガネ、収納バッグ、日本語取扱説明書

キャンペーン概要

キャンペーン名：Veoyads CRYSTAL HIPL光美容器 期間限定セール

期間：2026年1月27）～2月2日

通常価格：23,800円

特別価格：13,794円

割引率：最大約42％OFF

対象商品：CRYSTAL HIPL光美容器

購入リング：https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0F2MCKSB3?th=1JOYCHOU株式会社

担当：桜井 凛

メールアドレス：yonnie@joychouglobal.com