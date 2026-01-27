mineo、ブランドアップデートを実施「存在意義」と「めざす社会の未来像」を新たに制定

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、これからの時代におけるmineoのあり方を示すため、「mineoの存在意義」と「mineoがめざす社会の未来像」を定めました。

あわせて、その考え方を法人領域における取り組みにも反映する形で、法人ブランドを再定義し、「mineo BiZ」としてリリースします。

■背景

mineoは2014年のサービス開始以来、ブランドステートメントとして「Fun with Fans!」を掲げ、必要なデータ容量で選ぶ「マイピタ」や通信速度で選ぶ「マイそく」など、低価格でユニークなサービスを展開してきました。また、コミュニティでの対話を通じてお客さまの声を反映するなど、共創により新しい価値を創出する可能性を確信しています。

通信の役割が個人の暮らしのみならず、企業・地域・社会の課題解決手段として注目度・重要性が増す中、mineoは「共に創る」姿勢を個人だけでなく、企業・社会へ拡張し、徹底的にお客さまに向き合いながら想いをつなぎ、通信の力で新しい価値創出に挑戦する存在意義と、その活動を通してめざすべき社会の未来像を改めて制定しました。

■mineoの存在意義とめざす社会の未来像

mineoブランドサイトURL：https://mineo.jp/brand/

■mineoブランドの全体像

■mineo BiZについて

通信において、これからの企業に求められるのはコスト削減だけでなく、その先にあるビジネスの成長であると私たちは考えます。そうした時代に向けて、mineo法人向けサービスは、これまでの枠組みを超え、「mineo BiZ」として新しく生まれ変わります。

「mineo BiZ」は、つながる力でビジネスを進化させるグロースパートナーとして、企業の挑戦や事業の前進、さらには社会課題の解決に取り組んでいきます。

ブランドページURL：https://mineo.jp/business/brand/

mineoは、MVNO事業を通じて、モバイル通信にひと味違う発想を加え、未来へつながる価値を生み出し続けることで、つながりを手に、共に踏み出す未来の実現を目指します。

