【製造業DX】お客さんから届く「検索できないPDF」を解消。画像OCR搭載のPDF検索システム「GURI（グリ）」が、図面検索の効率を劇的に改善

株式会社NODES

株式会社NODES（本社：神奈川県川崎市、代表取締役 森本 浩二）は、クラウドストレージ「GURI（グリ）」の業務体験を強化しました。探す（中身検索）・見せる（その場で確認）・送る（迷わず共有）をひとつに集約。映像・音声・画像・文書の“中身”から素早く探し出し、ブラウザで内容を確認、同じリンクで常に最新版を共有できます。さらにユーザーは無制限でスケールに強く、やり取りはプロジェクト単位のチャットに履歴として残ります。まずは1000GB・30日無料のトライアルで体感してください。

▶ 1000GB・30日無料で“PDF画像オブジェクト検索”を試す【https://guri.jp/】

背景：製造現場を悩ませる「製作図面の画像化されたPDF」問題

製造業界において、取引先から届く製作図面データがPDF形式の場合コンピュータが文字として認識できない「画像オブジェクト」の状態が多いため、

「特定の型番や部品名で検索してもヒットしない」

「数百ページの紙を目視でめくって探すしかない」

「過去の類似案件を探すのに膨大な時間がかかる」

といった、付加価値を産まない「探しもの」の時間が現場の大きな負担となっていました。

「GURI」の「PDF画像オブジェクト検索」で解決

「GURI（https://guri.jp/）」は、このような製造業の「情報の埋没」を解消するために開発された検索システムです。

利用シーン

- 画像OCRによる「全文検索」の実現PDF内に含まれる画像オブジェクトをAI OCRで解析。テキストデータを持たないスキャンPDFであっても、中身の文字を検索対象（インデックス）として自動登録します。- 保存するだけで自動インデックスユーザーはPDFファイルをアップロードするだけ。複雑なタグ付けやフォルダ分けの手間をかけずに、瞬時に「検索可能なデータベース」が構築されます。- 製造業の「あの資料どこだっけ？」をゼロに図面内の注記、部品表の型番、見積書の詳細など、これまでは「ベテランの記憶」に頼っていた情報も、キーワード一つで誰でも一瞬で見つけ出すことが可能になります。- ExcelやWordなどのドキュメントや、JPGEなどの画像も中身検索が可能

受注・営業部門： 過去の膨大な見積書や注文書から、類似の仕様を検索して回答スピードを向上。

設計・製造部門： 大量の図面や技術資料から、特定の部品名や材質が含まれるページを即座に特定。

品質管理部門： 過去の不具合報告書や点検記録（スキャンPDF）から、特定の事象を横断検索。

開発者コメント

探しものにかかる時間を無くしたい。特にお客さんから届くデータが画像化されていると、デジタルツールを導入していても結局は目視に頼らざるを得ませんでした。GURIは、その『デジタルなのにアナログな作業』をテクノロジーで解決し、日本の製造業がもっとクリエイティブな時間に集中できる環境を作りたいという想いから開発しました。

主な仕様・運用のしやすさ

- 速度の目安：100GBを約5分でダウンロード（社内10Gbps環境の参考値・環境依存）- 一括アップロード：1,000GB／5,000ファイル／回（ZIP不要・ドラッグ＆ドロップ対応）- アップロード上限：1,000GB／回- ダウンロード：無料（先方コストなし）- ユーザー数：無制限／外部ゲスト 20名（拡張可）- プロジェクト数：無制限- 権限管理：プロジェクト（案件）単位で「誰に何を見せているか」を可視化- コミュニケーション：プロジェクトチャット実装済（指示・決定が時系列で残る）- セキュリティ：暗号化／MFA／WAF／RBAC／ログ出力- オプション：高機能プレビュー、スピーチサーチ ほか※速度・検索精度・対応形式は環境やデータ特性により変動します。▶ 仕様を確認して申し込む【https://guri.jp/】



導入サポート（オプション）

日本ブイ・テイ・アール株式会社では、初回アップロード作業やファイル整理の支援もご用意しています。

本リリース・サービスに関するお問い合わせ先

- クラウドアップロード作業（初回は無償対応、1社あたり100TBのアップロードまで）- 命名ルール設計／フォルダ整理／メタデータ入力など、素材整理や検索しやすい状態づくりをサポート大容量データをどう移すか、検索に使える情報をどう付けるか、といった導入初期の不安を軽減できます。詳細はお問い合わせください。

株式会社NODES https://nodesi.jp/

技術的なお問い合わせはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2L8zOmA_5wYqvWqhW1wahEt0l2qcL20Ve0Sfwi-psTYEghA/viewform)

日本ブイ・テイ・アール株式会社 https://nihonvtr.co.jp/

営業課 TEL：03-6661-9872

サービスに関するお問い合わせはこちら(https://guri.jp/contact/)

＜クラウドストレージサービス「GURI」＞ https://guri.jp/

※本リリースに記載された情報は発表日現在のものです。今後、予告なく変更となる場合があります。

