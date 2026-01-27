mineo、国内初となるauとのデータ通信・音声／SMS通信に対応したフルMVNO事業に参入

株式会社オプテージ

株式会社オプテージ（大阪市中央区）は、携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、国内初となるauとのデータ通信・音声／SMS通信に対応したフルMVNO事業（以下、音声フルMVNO事業）に参入します。なお、事業開始時期は、2027年度下期を予定しています。

本取り組みにより、音声フルMVNO事業者として、データ通信はもちろん、音声／SMS通信の自社設備提供や電話番号の管理、SIMの自社発行を行います。これにより、かけ放題などの通話サービスや独自性の高いデータ通信サービスの柔軟な設計、海外ローミングなどの付加価値提供による競争力の強化を目指します。また、法人向けにはIoT需要に対応する独自サービスの開発を進めます。

なお、今回のauとの音声フルMVNO事業への参入は、将来的なマルチキャリアによる音声フルMVNO事業展開に向けた第一歩となるものです。

■音声フルMVNO事業参入の背景

現状、多くのMVNO事業者はその大部分の設備をMNOから借り受けてサービス提供しており、ライトMVNOと呼ばれています。

mineoは2014年のサービス開始以来、ライトMVNOという立場でありながらも、ユーザー同士でパケットを分け合う仕組みなど、独自性のあるサービスを展開してきました。特にデータ通信領域においては、柔軟なサービス設計を通じて多様な顧客ニーズに応え、ブランドステートメント「Fun with Fans!」のもと、ユーザーと対話しながら共にサービスを育てています。

今回の音声フルMVNO事業への参入により、mineoはデータ通信に加え、音声／SMS通信の提供やSIMの発行・電話番号の自社管理といった通信の中核機能を自ら担うことが可能になります。これにより、これまで以上に顧客ニーズに寄り添った音声サービスの設計が可能となり、データ通信と音声通信を一体で捉えた、より自由度の高い通信体験の創出を目指します。

■ライトMVNOとフルMVNOの違い

加入者管理装置(独自SIMおよび電話番号の管理)、データ交換機、音声／SMS交換機を自社保有することで、mineoはこれまで主軸としてきたデータ通信に加え、音声／SMS通信のサービスを自ら制御できるようになります。また、これまでMNO側で担っていた回線開通やMNPについても自社で対応いたします。

■提供可能となるサービス

音声フルMVNO事業参入により、利用スタイルに応じた通話プランや「かけ放題メニュー」など、顧客ニーズに沿った音声サービスを提供できるようになります。さらに、SIMの発行・管理を自社で行うことにより、eSIMを含む多様なSIMラインアップの展開や、海外ローミングサービス、法人向けIoTを視野に入れた付加価値の高い通信サービスの提供も可能になります。

mineoは、MVNO事業者ならではの強みを生かし、将来的にはマルチキャリアによる音声フルMVNO事業の展開を目指しています。今回のauとの音声フルMVNO事業への参入は、その実現に向けた基盤づくりの第一歩となります。

mineoは、音声フルMVNO事業への参入を通じて、つながりを手に、共に踏み出す未来の実現を目指します。

＊社名やサービス名などは、各社の登録商標または商標です。

＊記載されている内容、問い合わせ先およびその他の情報は、発表日時点のものです。

これらの情報は予告なしに変更される場合があります。

