DXの取り組みは「実行段階」へ、DXの成果を最大化する方法を解説した資料を無料公開！｜株式会社リンプレス

企業向けDX人材育成研修を提供する株式会社リンプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：三宮壮、以下、リンプレス）は、DXに取り組む企業様に向けて、『DXの取り組みは「実行段階」へ、DXの成果を最大化する方法』と題した資料を無料公開しましたので、お知らせします。

■資料概要

資料名：DXの取り組みは「実行段階」へ、DXの成果を最大化する方法

数多くの企業がDXに向けた取り組みを進めている中、「アナログ・物理データのデジタル化」や「業務の効率化による生産性の向上」「既存製品・サービスの高付加価値化」のように比較的取組みやすいデジタイゼーション・デジタライゼーションの段階の取り組みは成果が出ている割合が高くなっている一方で、「新規製品・サービスの創出」や「顧客起点の価値創出によるビジネスモデルの根本的な変革」といったデジタルトランスフォーメーションの段階の取り組みは、成果が出ている割合が低くなっていることが明らかになっています。

つまり、DXの「D（Digital）」は進んでいるものの、その先の「X（Transformation）」は依然として高い壁が存在していると言えます。

本資料では、DX実現を目指す企業がDXの成果を最大化する方法を解説しています。

■目次

■株式会社リンプレスについて

- 日本企業のDX推進状況- DXの成果状況- 進み始めた"デジタル"、進まない"トランスフォーメーション"- DXの成果を最大化するには- これからのDX推進人材に求められるスキル- 事例紹介- サービス案内＜こんな方におすすめ＞- 「DXを推進できる人材がいない」といった人材面での問題を抱える方- DX推進のための社員教育を考えている人材育成担当者や人事の方

リンプレスは“社会のデジタル化を促進し、未来の変革を実現する”をミッションとして、企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援のサービスを提供しています。実際の現場から得た経験と知識を提供し、企業のDX推進をご支援しています。

会社名：株式会社リンプレス

所在地：〒108-0075 東京都港区港南2丁目16番3号 品川グランドセントラルタワー23階

代表者：代表取締役社長 三宮壮

設立：2017年4月1日

株主：株式会社リンクレア（100％）

資本金：5,000万円

事業内容：企業向けDX研修・ITコンサルティング・内製化支援

URL：https://www.linpress.co.jp/