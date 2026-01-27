【2月/五反田】”フグの白子といくら”を使用した超贅沢特別料理付きおまかせコースをご提供！黒龍 石田屋/二左衛門が飲めるプランも！

株式会社ビリオンフーズ

”フグの白子といくら”を使用した超贅沢特別料理付きのおまかせコースを、

2月1日（日）から2月28日（土）の期間で、五反田 鮨あさひにて開催いたします。

当店は、「気軽に行ける、本格江戸前鮨店」をポリシーに掲げ、日本の一流の鮨屋に並ぶ味わいを再現しながら、誰でも気軽に行けるような価格を実現したいという強い思いから生まれました。

「おまかせコース」20品を8,800円（税込）という、破格のお値段で提供しているのが特徴です。

今回はそんな20品のコースに、

”フグの白子といくら”を使用した特別料理を提供いたします！

旬を迎えた河豚の白子は、クリーミーで栄養価も高く、海の宝石とも呼ばれるほど貴重な食材です。

そんな貴重な食材に、贅沢にもいくらをトッピングした小丼スタイルでご提供いたします！

クリーミーで濃厚な白子の味わいに、いくらの弾ける旨味。

口福な瞬間が口いっぱいに広がり、この時期にしか味わえない贅沢なひと口を。

ぜひこの機会に、旬の味覚が織りなす特別な一皿をご堪能ください！

●期間

2月1日（日）から2月28日（土）

●価格

フグの白子といくらの一品料理付きおまかせコース：11,000円(税込)

フグの白子といくらの一品料理付き黒龍4種飲み比べプラン：20,000円(税込)

※限定14名様

※石田屋/二左衛門/しずく/八十八号の4種となります

※当日での変更も承っております

五反田 鮨あさひで予約 :https://www.tablecheck.com/ja/shops/sushi-asahi/reserve

黒龍4種

●日本酒好きの方にはさらにお得なプランも

こちらは日本酒がお好きな方に限られますが、

月替わりで実施している希少酒プランもご用意しており、今月は日本を代表する銘柄である

黒龍4種を含めた日本酒プランも実施いたします。

※スペックは仕入れ状況により異なります

※黒龍は各50ml程度での提供となります

「口福」と「幸福」。日本酒へのこだわりと、本格江戸前鮨のおまかせコースを提供し続ける

わたしたちだからこそ提供できる、二重の「こうふく体験」をお楽しみください。

五反田/鮨あさひで予約 :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-asahi/reserve

◯人財募集中

将来自分の寿司店を持ちたい方や海外で活躍したい方、

日本酒やサービスを学びたい方、積極採用中です！



◯採用案内詳細

https://billionfoods.co.jp/recruit

https://sushi-asahi.com/recruit

鮨あさひの特徴

鮨あさひは、日本の一流の鮨屋に並ぶ味わいを再現しながら、誰でも気軽に行けるような価格を実現したいという強い思いから生まれました。

カウンター6席、テーブル24席。

カジュアルな飲み会から接待まで、あらゆるシーンに合わせた利用が可能なお店になっております。

◼︎店名：鮨 あさひ

◼︎電話番号：03-6277-1132

◼︎所在地：東京都品川区五反田1-11-8 大阪屋ビル1F

◼︎営業時間：16:00~23:30



◼︎ホームページ： https://sushi-asahi.studio.site

運営会社概要

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・Twitter

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・ Tiktok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◼︎事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◼︎設立：2012年3月

◼︎URL： https://billion-foods.studio.site