貨物トラック広告「トラミル」、タレントの素材を広告に利用できるサービス「Skettt」とコラボレーション。タレント起用による「走る広告」で、新たなプロモーション価値を創出

愛知県春日井市を拠点とする ZENSHO HOLDINGS合同会社は、貨物トラック広告の「トラミル」とタレントの素材を広告に利用できるサービス「Skettt（スケット）」とコラボレーションし、タレントを起用したトラック広告企画を開始。街を走る広告に「人の魅力」を掛け合わせ、より記憶に残るプロモーションを提供します。

サービス概要

■ 貨物トラック広告「トラミル」

https://zensho-holdings.jp/lp/truck-advertising/(https://zensho-holdings.jp/lp/truck-advertising/)

全国を走行する貨物トラックを活用した移動型広告サービス。

高い視認性と記憶定着を強みとし、オンライン広告との組み合わせも可能。

■ 「Skettt」

https://skettt.com/(https://skettt.com/)

タレントの素材を広告に利用できるサービス。

広告・PR・SNS・イベントなど幅広い用途で活用可能。

コラボの目的

貨物トラック広告サービス「トラミル」を展開するZENSHO HOLDINGS合同会社は、タレントの素材を広告に利用できるサービス「Skettt（スケット）」とコラボレーションし、タレントを起用したトラック広告による新たなプロモーション企画を開始いたしました。

本取り組みは、トラミルが提供する「街を走る広告」という強みを活かし、タレントという「人の魅力」を掛け合わせることで、これまで以上に印象に残る広告体験を創出することを目的としています。

トラミルが目指す広告の進化

全国を走行する貨物トラックを広告媒体として活用し、オンライン広告ではリーチしにくい層へ自然に情報を届ける移動型広告サービスです。

近年、広告のデジタル化が進む一方で、

「広告が記憶に残りにくい」「企業の想いが伝わりづらい」といった課題も顕在化しています。

こうした背景を受け、トラミルでは「視認されるだけでなく、記憶に残る広告」をテーマにサービスの進化を進めてきました。

その一環として今回、最短1ヶ月からタレント素材の利用が可能な「Skettt」のコラボレーションを実施します。

※タレント数は交渉可能なタレントの人数です。詳細 :https://zensho-holdings.jp/lp/toramiru_skettt_lp/タレント×トラミル

「Skettt」でタレントを広告ビジュアルとして起用し、デザインを施した貨物トラックが実際に街中を走行します。

・タレントの個性や世界観を活かした広告表現

・企業・サービスのブランディングを目的とした活用

・都市部・生活動線上を中心とした高視認エリアでの運行

これにより、「街で見かける広告」から「印象に残る広告」への進化を実現します。

広告に「顔とストーリー」が生まれ、企業やサービスのメッセージをより直感的に伝えることが可能になります。また、街中での視認体験をきっかけに、SNSへの投稿や写真共有といった二次的な拡散も期待でき、オンライン施策との相乗効果も見込まれます。トラミルは今回のコラボレーションを通じて、広告主に対し、より柔軟で話題性の高いプロモーション手法を提供してまいります。

今後の展開

複数タレントを起用した広告展開、採用広報や地域プロモーションへの応用、イベント・キャンペーンと連動した運行企画など、広告主の目的に応じた多様な活用を進めていく予定です。

トラミルは、走る広告の可能性を広げることで、企業・タレント・生活者をつなぐ新しいコミュニケーションの創出を目指してまいります。

