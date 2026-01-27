八千代エンジニヤリング株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長執行役員：高橋 努、以下「弊社」）は、2026年2月2日（月）～3日（火）に開催される、最新の脱炭素テクノロジーをテーマとした国際カンファレンス「Zet-Summit 2026」に出展することをお知らせいたします。

出展の背景と目的

「Zet-Summit」は、スタートアップ、大学、研究者、投資家が一堂に会し、ゼロエミッション技術の社会実装を目指す国際会議です。本カンファレンスでは、ノーベル化学賞を受賞した北川進氏（京都大学 理事・副学長、高等研究院特別教授）による基調講演をはじめ、世界トップレベルの研究者や事業会社が集結します。

当日は、特別展示として、北川氏が開発した次世代素材「多孔性金属錯体（MOF）」にフォーカスした「MOFの世界」が企画されており、弊社も含む、MOFを活用事業に取り組む11社が出展し、MOFの活用事例などを紹介します。MOFは高い比表面積や構造の柔軟性を有しており、物質の選択的な分離・吸着、大幅な貯蔵効率の向上など、環境・資源問題に革命的な変化をもたらす材料として期待されています。

弊社は、上記「MOFの世界」において、MOF技術の「社会実装パートナー」として出展いたします。会場では、MOF技術を核とした、株式会社Atomisとの共同プロジェクト「スマートガスネットワーク」の構築に向けた戦略的なプラットフォームの展示を行います。ぜひ会場へおこしください。

八千代エンジニヤリング株式会社の役割

弊社は、建設コンサルタントとしてインフラの調査・設計・維持管理を主軸に、サステナビリティ事業やベンチャーキャピタル事業を展開しています。ディープテックの社会実装には技術の実用化や規制対応などの課題が伴いますが、弊社は国内外で培った建設コンサルタントとしての経験を活かし、現場の課題に即した戦略的アドバイスを提供することで、持続可能なイノベーションの社会実装を支援しています。北川氏が科学顧問を務める株式会社Atomisと推進するインドネシアでの「スマートガスネットワーク構築事業」では、産官学の連携を通じてエネルギーの地産地消や格差是正につながるソリューションを展開。技術を確かな社会価値へつなげる伴走支援が弊社の強みです。

弊社は、MOFの知見と産業界のニーズを合致させ、社会実装を加速させるためのプラットフォームとして機能することを目指しており、当日は、MOFのビジネス活用やスマートガスネットワーク事業に関心をお持ちの企業様に対し、社会実装に向けた課題や連携の可能性について幅広く意見交換を行う窓口として、皆様をお迎えいたします。

開催概要

・名称：Zet-Summit 2026（Zero Emission Technology Summit）

・日時：2026年2月2日(月) ～ 2月3日(火) 9:30 - 18:00

・公式サイト：https://www.zetsummit-kyoto.com/

・事前参加登録： https://biz.q-pass.jp/f/12813/zetsummit-kyoto

・会場：永守重信市民会館（京都府向日市寺戸町中野20）