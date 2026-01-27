イノベーションパートナーズ、和多屋別荘と「URESHINO LIVING LAB」を共同で本格始動

株式会社イノベーションパートナーズ

株式会社イノベーションパートナー ズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：本田晋一郎、以下 IP）と、株式会社和多屋別荘（本社：佐賀県嬉野市、代表取締役：小原嘉元、以下 和多屋別荘）は、両社で共同運営する温泉インキュベーションセンター「OIC」を起点とした新プロジェクト「URESHINO LIVING LAB（嬉野リビングラボ、以下 ULL」を、2026年2月より本格始動いたします。

ULLは、和多屋別荘の約2万坪に及ぶ敷地と嬉野の豊かな地域資源をフィールドに、食・農・エネルギーといった領域の「地域価値の再生（リジェネラティブ）」を探求する「生きた実験場」です 。

地域資産の再価値化を通じた経済的循環を創出することで、嬉野の多様な価値を次世代へと持続的に継承し、日本を代表する地方創生の先進モデルへと進化させてまいります。

和多屋別荘の外観と全景。2万坪の実証の場となる■背景：旅館の中にオフィスをつくった、その先へ

2022年4月、和多屋別荘とIPは、旅館業の常識を覆す挑戦を始めました。宿泊施設の中に企業が集うインキュベーションオフィス「Onsen Incubation Center（OIC）」を共同で日本ではじめて開設。「旅館＝泊まる場所」という固定観念を打ち破り、旅館を企業や起業家が集い、地域と共創するプラットフォームへと再定義しました。

OICには現在、多様な企業が拠点を構え、地域資源を活用した新規事業開発やサテライトオフィスとしての活用が進んでいます。この活動を通じて、嬉野が持つ1300年の温泉文化、500年のお茶文化、400年の肥前吉田焼といった豊かな「地域OS」が、外部の知見やテクノロジーと結びつくことで、新たな価値を生み出す大きな可能性を確信しました。

ULLは、このOICで培った土壌から生まれた新たなプロジェクトです。OICに集う企業群の中でも、特に食・農・エネルギーといった領域において、リジェネラティブなアプローチを持つパートナーと共に、地域全体の価値を再定義し、地域全体を巻き込んだ社会実装を推進します。

（左から）嬉野の地域OSである嬉野温泉、うれしの茶、肥前吉田焼■三位一体の共創がもたらす価値：資産・設計・知見の融合

本プロジェクトでは、地域価値の再構築と持続可能な経済循環に向けた、実効性の高いモデルを構築します。

● 文化資産とフィールドの提供（和多屋別荘）:

約2万坪の敷地全体を実験場として開放し、宿泊や温泉体験を社会実装のフィールドとして提供します。

● ビジネスデザインとプロジェクト主導（IP）:

都市部企業と地域資源を戦略的にマッチングさせ、新規事業創出と実証実験のプロセスを主導します。

● 入居企業・パートナーによる専門知見の実装（OICコミュニティ）:

OICを拠点とするIT、医療、環境、食などの専門企業が、それぞれの知見を活かして地域OSを現代の価値へとアップデートする実装役を担います。

■URESHINO LIVING LABが取り組む実装領域

ULLでは、和多屋別荘の日常（宿泊・食・温泉など）そのものをフィールドに、以下を主要領域として地域OSのアップデートを実装していきます。

■今後の展開について

ULLでは現在、参画企業各社と共に、地域OSの更新を目的とした複数の実装プロジェクトが同時進行しています。具体的な共創プロジェクトにつきましては、順次公開していく予定です。

■両社代表コメント

株式会社和多屋別荘 代表取締役 小原 嘉元

2022年、弊社はイノベーションパートナーズとともに、 スタートアップ企業の集積拠点「OIC（Onsen Incubation Center）」を立ち上げました。 昨年（2025年）には、そのOICにフードテック領域の企業が相次いで入居し、新たなフェーズへと進化しています。 入居と同時に、うれしの茶の環境指数を可視化するプロジェクトや、地域OS、弊社との共創ビジネスなどが次々と始動し、リビングラボ構想の機運は一気に高まりました。 これまでにも企業間の多様なプロジェクトを重ねてきましたが、今年からは、弊社が有する2万坪のフィールド全体を「生きた実証の場」として、一連のプロジェクトを本格的に展開してまいります。 嬉野の地に、新しいリビングラボのカタチを創造していきます。どうぞご期待ください。

株式会社イノベーションパートナーズ 代表取締役社長 本田 晋一郎

OICの設立から今日まで、私たちは和多屋別荘と共に、旅館を核とした地方創生の可能性を追求してきました。今回本格始動するULLは、その知見を社会実装という実戦フェーズへと引き上げる、私たちの戦略的挑戦です。 IPの強みであるビジネスデザイン力とネットワークを駆使し、食・農・テックといった多角的な領域で実証実験をリードします。嬉野で生まれる「地域 OSの更新プロセス」を全国、そして世界へ発信できる地方創生のスタンダードへと昇華させ、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

■URESHINO LIVING LAB（ULL）概要

名称：URESHINO LIVING LAB（ULL）

拠点：温泉インキュベーションセンター OIC（和多屋別荘内）

フィールド：和多屋別荘 約2万坪敷地および嬉野地域

主要領域：食、農、エネルギー、ヘルスケア、ツーリズム

共同運営：株式会社和多屋別荘、株式会社イノベーションパートナーズ

参考：Onsen Incubation Center（OIC）について

Onsen Incubation Center（OIC）は、和多屋別荘内に設立された、スタートアップ企業や起業家を支援するインキュベーション拠点です。株式会社イノベーションパートナーズと共同運営し、旅館をハブとした関係人口の拡大や地域一次産品の高付加価値化を通じて、「選ばれる地域づくり」の実現を目指してきました。温泉地ならではの特性を活かし、企業の新規事業開発やサテライトオフィスとしての活用を支援するとともに、地域事業者・自治体と連携しながら、地域経済の活性化や新たな事業創出に取り組んできた拠点です。

本リリースで発表した URESHINO LIVING LAB（ULL）は、このOICを起点に進化した、「地域OSを実装・更新するための新たな位置づけ」となります。

■会社概要

株式会社和多屋別荘

代表取締役：小原 嘉元

所在地：佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙 738

公式サイト：https://wataya.co.jp/

株式会社イノベーションパートナーズ

全ての「コト・モノ・ヒト」にイノベーションを。



イノベーションパートナーズは、地域資源の価値再発見と関係人口の創出・拡大を軸に、地域創生に特化した事業を展開するプロジェクト・パートナー企業です。宿泊施設や公共空間などの既存資産に、教育・企業・文化・雇用などの新しい機能を実装することで、持続可能な地域のあり方をプロデュースしています。

実装型の支援体制が高く評価され、2023年度には、地方創生テレワークアワード「地方創生大臣賞」を受賞いたしました。



設立：2018年12月

代表取締役：本田 晋一郎

所在地： 東京都港区南麻布1-6-30

公式サイト：https://innovation-partners.jp/