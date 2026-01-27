第67回J-クレジット制度認証委員会にて、バイウィルが支援・運営するプロジェクト計10件が登録、認証

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、第67回J-クレジット制度認証委員会において、当社が支援または運営管理するプロジェクトとして、合計6件がプロジェクト登録され、４件がJ-クレジット※1認証を受けたことをお知らせします。

今回の委員会では、当社が運営管理者として全国の小規模な削減活動を取りまとめる「プログラム型」プロジェクトが新たに3件登録されたほか、全国各地の自治体や森林組合による森林由来クレジット、太陽光発電由来のクレジットなど、多岐にわたる方法論での登録・認証が実現しました。

※1：J-クレジットとは、森林経営や省エネ設備の導入等、事業者による脱炭素活動により得られたCO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。

【第67回認証委員会におけるバイウィル関連案件の実績】

- プロジェクト登録： 計 6件- J-クレジット認証： 計 4件

【登録・認証された主なプロジェクト】

- 自社運営プログラム型プロジェクトバイウィルが運営管理者となり、単独では手続きの負担が大きい中小企業や家庭などの小規模な削減・吸収活動をまとめて申請するプロジェクトです。今回は、空調、バイオマス、ヒートポンプの3分野で新たに登録が完了しました。[登録] えあラボ （方法論：空調設備の導入）[登録] もくラボ （方法論：バイオマス固形燃料による化石燃料又は系統電力の代替）[登録] ひぽラボ （方法論：電動ヒートポンプの導入）- 森林由来プロジェクト自治体や森林組合が管理する森林において、適切な間伐等の実施によって吸収されたCO2をクレジット化する取り組みです。[認証] 奥出雲町（島根県）[認証] 鏡野町（岡山県）[認証] 沖中造林株式会社（三重県）[登録] 株式会社中長商店（和歌山県）- その他[登録] あおいホーム株式会社（再生可能エネルギー「太陽光発電」の導入）[認証] 株式会社アルファエネシア （方法論：照明設備の導入）[登録] 道北ハウジングシステム協同組合 （方法論：バイオマス固形燃料による化石燃料又は系統電力の代替）

【今後の展望】

バイウィルは今後も「Climate Asset Developer」として、地域や企業に眠る環境価値を見出し、収益を生む「資産」へと変えることで、日本のカーボンニュートラル実現に貢献してまいります。

【バイウィル 会社概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）