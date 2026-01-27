【2月/六本木】”フグの白子といくら”を使用した超贅沢特別料理付きおまかせコースをご提供！黒龍 石田屋/二左衛門が飲めるプランも！

株式会社ビリオンフーズ

”フグの白子といくら”を使用した超贅沢特別料理付きのおまかせコースを、

2月1日（日）から2月28日（土）の期間で、六本木 鮨 無垢 にて開催いたします。

当店は、「気軽に行ける、本格江戸前鮨店」をポリシーに掲げ、日本の一流の鮨屋に並ぶ味わいを再現しながら、誰でも気軽に行けるような価格を実現したいという強い思いから生まれました。

「おまかせコース」20品を8,800円（税込）という、破格のお値段で提供しているのが特徴です。

今回はそんな20品のコースに、

”フグの白子といくら”を使用した特別料理を提供いたします！

旬を迎えた河豚の白子は、クリーミーで栄養価も高く、海の宝石とも呼ばれるほど貴重な食材です。

そんな貴重な食材に、贅沢にもいくらをトッピングした小丼スタイルでご提供いたします！

クリーミーで濃厚な白子の味わいに、いくらの弾ける旨味。

口福な瞬間が口いっぱいに広がり、この時期にしか味わえない贅沢なひと口を。

ぜひこの機会に、旬の味覚が織りなす特別な一皿をご堪能ください！

●期間

2月1日（日）から2月28日（土）

●価格

フグの白子といくらの一品料理付きおまかせコース：11,000円(税込)

フグの白子といくらの一品料理付き黒龍4種飲み比べプラン：20,000円(税込)

※限定14名様

※石田屋/二左衛門/しずく/八十八号の4種となります

※当日での変更も承っております

六本木 鮨 無垢で予約 :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-hakugin/reserve

黒龍4種

●日本酒好きの方にはさらにお得なプランも

こちらは日本酒がお好きな方に限られますが、

月替わりで実施している希少酒プランもご用意しており、今月は日本を代表する銘柄である

黒龍4種を含めた日本酒プランも実施いたします。

※スペックは仕入れ状況により異なります

※黒龍は各50ml程度での提供となります

「口福」と「幸福」。日本酒へのこだわりと、本格江戸前鮨のおまかせコースを提供し続ける

わたしたちだからこそ提供できる、二重の「こうふく体験」をお楽しみください。

六本木 鮨 無垢で予約 :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-hakugin/reserve

六本木 鮨 無垢

2022年11月16日にOPENして以来、国内外問わずたくさんの寿司好きを楽しませ続けている江戸前寿司屋



“日本の良いものを誰でもいつでも気軽に楽しめる寿司屋” として、

出口によっては六本木駅から徒歩1分以内の超好立地にもかかわらず、

20品のコースを1万円未満で提供するお店です。



なので、

通常のコース自体もコスパの良さが評判で、とてもおすすめです。



日本酒にも力を入れていて、

寿司コースに合わせたSAKEペアリングプランも提供しております。



お店が広いので、

それぞれ内装等が異なる2つの店舗に分けて運営するという面白い試みをしているお店です。

