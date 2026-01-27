『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』ハヤシケイさん、なみぐるさんによる書き下ろし楽曲提供や『太鼓の達人』タイアップなど多数の新情報を公開！

株式会社セガ

株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史）と株式会社Colorful Palette（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：近藤裕一郎）は、iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク（以下、プロジェクトセカイ）』について、新たな書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、ハヤシケイさん、なみぐるさんが参加することを決定いたしました。そのほかにも、『太鼓の達人』とのタイアップや、「サンリオキャラクターズ」コラボの復刻、「プロセカユニットファンミーティング」の開催など、多数の新情報を発表いたしました。

■ハヤシケイさん、なみぐるさんが、書き下ろし楽曲提供クリエイターとして参加決定！

『プロジェクトセカイ』書き下ろし楽曲提供クリエイターとして、ハヤシケイさん、なみぐるさんが参加することが決定いたしました。

ハヤシケイさんには「Leo/need」の書き下ろし楽曲を、なみぐるさんには「ワンダーランズ×ショウタイム」の書き下ろし楽曲を提供いただきます。

今後、リズムゲーム楽曲として追加予定です。詳細情報の公開をお楽しみに！

■『太鼓の達人』タイアップ楽曲が2か月限定で登場！

開催期間：2026年2月21日（土）15:00～4月21日（火）23:59

Taiko no Tatsujin(TM) Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

和太鼓リズムゲーム『太鼓の達人』とのタイアップ楽曲3曲が、新たなリズムゲーム楽曲として2月21日（土）より順次登場することが決定いたしました。タイアップ楽曲はすべて、特別なSEやボイスがつく「太鼓の達人モード」でプレイすることができます。

また、どんちゃん＆かっちゃんをモチーフとした限定アバターアイテムも販売予定です。

＜タイアップ楽曲追加スケジュール＞

・2月21日（土）：『さいたま2000』（作詞・作曲：LindaAI-CUE(BNSI)）

・2月22日（日）：『初音ミクの消失－劇場版－』（作詞・作曲：cosMo@暴走P）

・2月23日（月）：『幽玄ノ乱』（作曲：世阿弥）

また、『太鼓の達人』（ゲームセンター版）においても、『プロジェクトセカイ』とのコラボ企画を予定しております。今後の続報をお楽しみに！

■「サンリオキャラクターズ」コラボ復刻決定！

日時：2026年2月5日（木）12:00～2月19日（木）23:59

(C) '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G640092

2023年12月に開催した「サンリオキャラクターズ」とのコラボを、2026年2月5日（木）12:00より復刻開催することが決定いたしました。

★4メンバーに、アバターアクセサリとなるサンリオキャラクターズのカチューシャとライブ衣装が付属するコラボガチャ「[復刻]SEKAIでHello(ハート)素敵な出会いガチャ」や、「ハローキティのりんご」がもらえるコラボ記念ログインキャンペーンのほか、バーチャルショップでの「ハローキティのフルセット」の再販やログインストーリー、特別なエリア会話をお楽しみいただけるコラボ限定エリア「ピューロランドのセカイ」の復刻を予定しております。

また、期間中にミッションを達成することで、「マイセカイ」で使えるコラボ限定家具の設計図が獲得できる「コラボ記念スタンプミッション」を新たに開催いたします。

※「ハローキティのりんご」は「ライブボーナスドリンク（大）」と同様に、使用するとライブボーナスを10回復することができます。

■リズムゲーム楽曲に「SNOW MIKU」のテーマソングが追加！

「SNOW MIKU」のテーマソングを一挙追加する「SNOW MIKU 楽曲追加キャンペーン」の開催が決定いたしました。新たなリズムゲーム楽曲として、以下9曲を追加いたします。

・『好き！雪！本気マジック』（作詞・作曲：Mitchie M）／「SNOW MIKU 2014」テーマソング

・『Snow Fairy Story』（作詞・作曲：40mP）／「SNOW MIKU 2015」テーマソング

・『雪がとける前に』（作詞・作曲：doriko）／「SNOW MIKU 2016」テーマソング

・『スターナイトスノウ』（作詞：n-buna、Orangestar、作曲：Orangestar）／「SNOW MIKU 2017」テーマソング

・『四角い地球を丸くする』（作詞・作曲：TOKOTOKO）／「SNOW MIKU 2018」テーマソング

・『アイ』（作詞・作曲：DECO*27）／「SNOW MIKU 2019」テーマソング

・『ぽかぽかの星』（作詞・作曲：はるまきごはん）／「SNOW MIKU 2020」テーマソング

・『Fondant Step』（作詞・作曲：Heavenz）／「SNOW MIKU 2021」テーマソング

・『SHIAWASE FOR YOU!』（作詞・作曲：いよわ）／「SNOW MIKU 2026」テーマソング

■リズムゲーム楽曲に新たな楽曲が追加！

新たなリズムゲーム楽曲として、以下5曲の追加が決定いたしました。『アリア』は、「一緒に作ろう！第31回楽曲コンテストプロセカNEXT」の採用作品、『幕を下ろそう、パレードへ』は、「The VOCALOID Collection ～2025 Summer～」TOP100ランキング1位の作品、『Ribbon』は、「The VOCALOID Collection ～2025 Summer～」ルーキーランキング1位の作品となります。

・『ハオ』（作詞・作曲：DECO*27）

・『erase or zero』（作詞・作曲：HzEdge（クリスタルP））

・『アリア』（作詞・作曲：なちぴ）

・『幕を下ろそう、パレードへ』（作詞：海茶、作曲：海茶、多良レイト）

・『Ribbon』（作詞・作曲：︎sabio/高村風太）

■難易度「APPEND」譜面追加楽曲決定！

『ビバハピ』（作詞・作曲：Mitchie M）に、難易度「APPEND」の譜面が追加されることが決定いたしました。

■「バレンタインログインキャンペーン」開催！

日時：2026年2月14日（土）00:00～2月15日（日）23:59

キャンペーン期間中ログインした方全員に、「バレンタインチョコ」×3個と「[スタンプ]Happy Valentine」、「想いのカケラ」×100個をプレゼントいたします。

※「バレンタインチョコ」は「ライブボーナスドリンク（大）」と同様に、使用するとライブボーナスを10回復することができます。

■「プロセカユニットファンミーティング」開催決定！

各ユニットのキャストが出演するファンミーティングイベント「プロセカユニットファンミーティング」の開催が決定いたしました。本イベントでは、全国5都市で、キャストによるショートライブやトークショー、クイズコーナー、生アフレコを実施いたします。ショートライブは、各公演ごとに3曲の書き下ろし楽曲（ゲームサイズ）を披露予定です。

＜イベント概要＞

「プロセカユニットファンミーティング MORE MORE JUMP！ in 宮城」

開催日：2026年4月12日（日）昼・夜公演

会場：名取市文化会館大ホール

出演者：小倉唯さん、吉岡茉祐さん、降幡愛さん、本泉莉奈さん

KV・衣装デザイン担当：さいねさん（@sainexxx(https://x.com/sainexxx?s=20)）

「プロセカユニットファンミーティング Vivid BAD SQUAD in 兵庫」

開催日：2026年5月16日（土）昼・夜公演

会場：神戸国際会館こくさいホール

出演者：秋奈さん、鷲見友美ジェナさん、今井文也さん、伊東健人さん

KV・衣装デザイン担当：岩本ゼロゴさん（@iwamoto_05(https://x.com/iwamoto_05?s=20)）

「カラフルパスDELUXE・PRECIOUS」の継続購入期間が6か月以上の方を対象に、アプリ内先行応募を実施いたします。「MORE MORE JUMP！」は1月30日（金）12:00より、「Vivid BAD SQUAD」は2月7日（土）12:00よりご応募いただけます。

「Leo/need」、「ワンダーランズ×ショウタイム」、「25時、ナイトコードで。」のファンミーティングについても、今後順次ご案内予定です。続報にぜひご期待ください！

※詳細は後日ゲーム内お知らせをご確認ください。

■「セカイシンフォニー2026」続報公開！

「セカイシンフォニー2026」について、ゲストとして天馬咲希役の礒部花凜さん、桐谷遥役の吉岡茉祐さん、白石杏役の鷲見友美ジェナさん、草薙寧々役のMachicoさん、暁山瑞希役の佐藤日向さんの出演が決定いたしました。

また、演出映像や歌唱を含まず、オーケストラの生演奏のみで構成されるもう一つのセカイシンフォニー「セカイシンフォニー2026 - Instrumental Harmony -」では、司会進行を星乃一歌役の野口瑠璃子さん、トークゲストとしてじんさんをお迎えいたします。

現在アプリ内先行抽選の申し込みを受け付け中です。詳細はゲーム内お知らせよりご確認ください。

＜開催日程＞

「セカイシンフォニー2026」

2026年6月7日（日） 大阪国際会議場メインホール（グランキューブ大阪）

2026年6月13日（土） パシフィコ横浜 国立大ホール

「セカイシンフォニー2026 - Instrumental Harmony -」

2026年8月11日（火） 東京国際フォーラム ホールC

■ポップアップカフェ「MUSIC＆DINER Melopale」開催決定！

「『プロジェクトセカイ』の世界でオープンしているカフェ」をコンセプトとした、音楽好きが集まるダイナーカフェ「MUSIC＆DINER Melopale」が、期間限定で開催することが決定いたしました。キービジュアルは、モゲラッタさん（@mogelatte(https://x.com/mogelatte?s=20)）にご担当いただいております。

店内空間は、ニューレトロな音楽機材をモチーフにしたY2Kな雰囲気となっており、見た目も味も楽しめる特別なフードメニューのほか、キービジュアルのイラストを使用したオリジナルグッズの販売も予定しております。また、開催期間中に誕生日を迎えるキャラクターには、バースデーメニューもご用意しております。

カフェのご利用につきましては、現在「MUSIC＆DINER Melopale」のWEBサイト（ https://music-diner-melopale.theme-cafe.jp/ ）にて事前抽選を受け付け中です。事前予約特典として「フォト風ステッカー」もご用意しておりますので、ぜひチェックしてみてください。

※詳細は「MUSIC＆DINER Melopale」のWEBサイトをご確認ください。

＜開催店舗＞

東京：グランドスケープ池袋店／2026年3月12日（木）～4月12日（日）

東京：ルミネエスト新宿店 1号店／2026年3月12日（木）～4月12日（日）

※テイクアウト・グッズ販売のみ

愛知：グローバルゲート名古屋1号店／2026年3月19日（木）～4月19日（日）

大阪：KITTE OSAKA 1号店／2026年3月12日（木）～4月19日（日）

宮城：イオンモール新利府店／2026年3月12日（木）～4月19日（日）

