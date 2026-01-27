【佐賀玉屋】全国の駅弁とうまいものが勢揃い！「第58回 全国有名駅弁とうまいもの大会」1月30日(金)から開催！

株式会社 佐賀玉屋

佐賀玉屋（本社：佐賀県佐賀市中の小路2-5、代表取締役社長 山越 悠登）は2026年1月30日(金)から2月9日(月)までの11日間、「第58回 全国有名駅弁とうまいもの大会」を南館7階催場にて開催いたします。

本催事では、全国各地で愛され続ける実力派駅弁の数々を一堂に集め、日本各地の食文化の魅力をお楽しみいただけます。宮城県・利休の「牛たん贅沢弁当」は、厚切り牛たんと牛まるたんの二つの食感を楽しめる、食べ応え抜群の人気弁当です。北海道の海鮮弁当は、カニやイクラ、ウニなど海の幸を豪快に盛り付けた贅沢な一折。また、西明石駅名物の「ひっぱりだこ飯」は、見た目の楽しさと確かな味わいでお子様から大人まで楽しめる一品です。このほかにも、各地の特色を生かした駅弁が一堂に会し、普段なかなか出会えない味を一度に楽しめる貴重な機会となっています。

さらに、駅弁とともに全国のうまいものも多数ご紹介。名店グルメや話題のスイーツなど、食の魅力を存分に味わえる内容です。駅弁を中心に、日本各地の美味を満喫できるひとときをご提供いたします。

全国有名駅弁

おすすめ商品

【北海道】宗谷本線／稚内駅

甘えびの箱寿し(1折) 1,530円

【北海道】函館本線／旭川駅

蝦夷わっぱミックス(1折) 1,490円

その他出店情報

北海道

1.【函館本線／旭川駅】

春限定 北海道産毛がに海鮮御膳(1折) 1,590円

2.【宗谷本線／稚内駅】

かに海鮮御膳(1折) 1,490円

3.【北海道新幹線／新函館北斗駅】

函館うにの箱めし(1折) 1,700円

東北

4.【東北新幹線／八戸駅】

牛ステーキとあわびとかきの鉄板焼き弁当(1折) 1,650円

5.【東北新幹線／八戸駅】

うにめしと四種の海鮮弁当(1折) 1,680円

関東

6.【東海道新幹線／小田原駅】

炙り金目鯛と小鯵押寿司(1折) 1,580円

7.【東海道新幹線／小田原駅】

鯛めし(1折) 980円

8.【東海道本線／横浜駅】

〈崎陽軒〉真空パックシウマイ(15個入)

北陸

9.【信越本線／新潟駅】

越後釜めし〈山の幸〉(1折) 1,200円

10.【北陸新幹線／富山駅】

源 ますのすし一重(1折) 2,000円

11.【信越本線／新潟駅】

えんがわ押し寿司(1折) 1,680円

12.【北陸新幹線／金沢駅】

輪島朝市弁当(1折) 1,300円

13.【北陸新幹線／金沢駅】

たかのののどぐろめし(1折) 1,400円

14.【北陸新幹線／福井駅】

越前甘えび×かに合戦(1折) 1,480円

15.【北陸新幹線／福井駅】

ふくいサーモン炊き込みめし(1折) 1,480円

近畿

16.【東海道本線／草津駅】

近江牛焼肉＆ハンバーグ弁当〈加熱〉(1折) 1,670円

17.【東海道本線／草津駅】

近江牛めしと牛ステーキ(1折) 1,600円

18.【東海道本線／京都駅】

きつねの鶏めし 冬(1折) 1,080円

19.【東海道本線／京都駅】

春旬たけのこ御飯(1折) 1,380円

20.【山陽新幹線／新神戸駅】

神戸のすきやきとステーキ弁当(1折) 1,380円

21.【山陽新幹線／新神戸駅】

クロミ ランチ(1折) 2,160円

22.【山陽新幹線／新神戸駅】

923形ドクターイエローランチBOX(1折) 1,680円

23.【山陽本線／西明石駅】

ひっぱりだこ飯(1折) 1,480円

24.【山陽本線／姫路駅】

ハローキティ おかめ弁当(1折) 1,300円

25.【山陽本線／姫路駅】

京都やま六監修 さわら西京焼弁当(1折) 1,480円

26.【山陽本線／姫路駅】

厚焼き玉子と瀬戸の極み海苔弁(1折) 1,380円

中国

27.【山陰本線／鳥取駅】

元祖かに寿し(1折) 1,550円

28.【山陰本線／鳥取駅】

松茸ごはん(1折) 1,350円

29.【山陰本線／米子駅】

吾左衛門鮓 鯖(1折) 2,300円

30.【山陰本線／米子駅】

吾左衛門鮓 ５貫 醤油(1折) 1,300円

31.【山陽本線／岡山駅】

桃太郎の祭ずし(1折) 1,200円

32.【山陽本線／岡山駅】

岡山名物 えびめしとデミカツ丼(1折) 1,080円

33.【山陽本線／岡山駅】

500系ハローキティ新幹線弁当(1折) 1,200円

34.【JR山陽本線・山陽新幹線／福山駅】

広島名物あなごめし(1折) 1,680円

35.【JR山陽本線・山陽新幹線／福山駅】

広島産ふっくら牡蠣わっぱ(1折) 1,380円

九州

36.【鹿児島本線／鳥栖駅】

長崎街道焼麦弁当(1折) 1,380円

37.【鹿児島本線／鳥栖駅】

復刻版焼麦(1折) 750円

38.【鹿児島本線／折尾駅】

折尾ものがたり(1折) 1,400円

39.【佐世保線／有田駅】

有田焼カレー〈小〉北欧(1折) 1,680円

40.【佐世保線／有田駅】

ポムポムプリン有田焼カレー(1折) 1,980円

41.【鹿児島本線／折尾駅】

かしわめし〈大〉(1折) 970円

うまいもの大会

贅沢を極めた絶品弁当が勢揃い！

大地の恵み

【宮城】利久

右：牛たん贅沢弁当(1折) 1,980円

厚切り牛たん&牛まるたん。二つの食感を楽しむ贅沢弁当です。

左：牛たんカレーパン(1個) 432円

【佐賀】カイロ堂

佐賀牛の魅力を詰め込んだ弁当です。

- 佐賀牛赤身ステーキすき焼き弁当(1折) 2,268円- 佐賀牛カルビ焼肉弁当(1折) 2,160円

第2弾

【岐阜】飛騨天狗 GIFU

飛騨牛の旨みを堪能できる、贅沢なお弁当です。

3. 飛騨牛味わいステーキ弁当(1折) 2,376円

4. 飛騨牛ロース焼きしゃぶ弁当(1折) 2,160円

海の幸

【北海道】釧祥館

さざ波ちらし(1折) 2,592円

えび・かに・ほたてなどの海の幸がどっさり弁当！

5.【北海道】すし処 雑魚亭 各日50折限り

波の饗宴(1折) 2,430円

13種類の海の幸を贅沢に盛り付けた海鮮弁当です。

6.【広島】雑草庵

かき飯弁当〈小〉(1折) 1,782円

大粒のカキで味わう、瀬戸内の恵み。

全国のうまいものを集めました

1.＜第2弾＞【京都】神田川俊郎

神田川俊郎超旨い豚まん(1パック・5個入)(1パック・10個入) 2,650円

神田川俊郎やわらか肉焼売(1パック・10個入) 1,980円

食の重鎮神田川俊郎グルメグランプリ受賞の逸品です。

2.＜第1弾＞【長崎】岩崎本舗

長崎角煮まんじゅう(5個入) 2,951円

チーズ角煮まんじゅう(1個) 691円

この角煮、仕込みになんと3日間！長く愛される看板商品です。

3.【長崎】石井商店

骨取り大きなアジフライ(100g以上) 432円

ボリューム満点！大人気のアジフライです。

石井のアジフライ丼(1食) 840円

※各日20食限り

4.【北海道】味の匠 橋本食品

数の子松前漬（100g） 972円

5.＜第1弾＞【高知】高知の魚家さん

藁焼きかつおたたき藁強め(100g) 1,296円

藁をふんだんに使用し、燻しの香りとカツオの綺麗な赤身が食欲をそそります。

6.＜第1弾＞【東京】もつ鍋と ホルモン焼き黄金屋

特製もつ鍋(2～3人前) ● 醤油 ●塩 ●味噌 各3,600円

国産で味わう、本格もつ鍋です。



7.【福岡】 てっちゃん博多

黒豚ひとくち餃子(25個入) 1,350円

8.【福岡】七海

壱岐の天ぷら(4枚) 1,080円

9.【大阪】有鳥天

鶏ごぼう南蛮(100g) 648円

10.＜第2弾＞【鹿児島】高浜蒲鉾

さつま揚げ詰合せセット(1パック) 1,620円

11.＜第2弾＞【東京】築地 丸武

江戸前玉子焼(1本) 1,386円

江戸前玉子焼サンド(1折) 821円

新鮮卵とだし汁で甘めに焼き上げた老舗の味です。

12.＜第1弾＞【長崎】 レストラン蜂の家

カレーパン(1個) 324円

13.【宮城】 大地フーズ

伊達のいわし団子(10玉入) 1,350円

14.【兵庫】財木商店

たこのやわらか煮(100g) 1,296円

15.【静岡】マスダ

釡揚げ桜えび(80g) 2,160円

16.【北海道】 コロポックル

カニクリームコロッケ(1個) 301円

17.＜第1弾＞【北海道】小松食品

つぶ甘露煮(100g) 1,080円

18.＜第2弾＞【奈良】柿の葉寿し 谷もと

柿の葉寿し(6個入) 1,167円

奈良・吉野地方の郷土料理です。

19.＜第2弾＞【長崎】うお泉

穴子にぎり寿司(1折) 1,890円

対馬の天然穴子を、秘伝のたれで仕上げた一品です。

20.【鹿児島】 牛かつぎゅう太

希少部位カイノミ牛かつサンド(4切) 2,160円

旨み濃厚な牛かつサンドです。

21.＜第2弾＞【福井】田村長源兵衛

焼き鯖寿司(1本・7切) 1,728円

秘伝のたれと手焼きが決め手です。

22.＜第1弾＞長崎】歌舞多屋

大村すし(1折) 1,000円

23.＜第2弾＞【岩手】わらじや

三陸名産 岩手 生わかめ(250g) 1,620円

24.＜第1弾＞【長崎】 江口元手延製麺

五島手延うどん有川そだち(300g) 486円

25.＜第2弾＞【長崎】 サンフリード

ド・ロさまそうめん(300g) 500円

26.【福島】菊忠

白河らーめん(2食) 756円

27.【千葉】もんや豆

さや煎り落花生(1袋・170g) 1,782円

28.【福岡】うまかもん本舗志むろ

博多ネギキム(100g) 756円

自家製ヤンニョムで漬けた絶品キムチです。

29.＜第1弾＞【東京】寿庵

東京べったら漬(1本) 648円

30.＜第1弾＞【鹿児島】 お茶の明光園

お徳用 知覧茶(200g) 1,080円

31.＜第2弾＞【福岡】GOTZEL

バタープレッツェル(1個) 400円

32.【福岡】haru

揚げたてサクサクふわふわのドーナツ！(1個) 300円から

33.【宮城】

蓮臺寺だんごっこ大玉団子5本セット（1パック） 1,250円

34.【京都】栗吉

やきぐりモンブラン(1個)・・801円

35.【京都】栗吉

やきぐり(250g) 1,080円

36.【鹿児島】さつまいも本舗

紅はるか焼き芋(1本) 540円

37.＜第2弾＞【鹿児島】薩摩菓子所 富久屋

だっきしょ最中(落花生の最中)(5個入) 864円

38.＜第2弾＞【長崎】琴海堂

長崎和三盆かすてら0.5号(5切入) 1,080円

39.＜第1弾＞【熊本】旬香

ジャンボ芋かりんとう(280g) 1,080円

40.【鹿児島】島職人工房奄美

純生黒糖わらび餅お徳用大パック(340g) 1,512円

※50パック限り

41.＜第2弾＞【鹿児島】明石屋

軽羹饅頭(1個) 216円

42.＜第2弾＞【京都】嵐山 Le.Mans

ちっちゃいたい焼き(24匹) 1,296円

43.＜第2弾＞【大阪】アンドリューのエッグタルト

エッグタルト(4個) 1,283円

44.＜第1弾＞【群馬】ガトーフェスタ ハラダ

グーテ・デ・ロワ ホワイトチョコレート(10枚入) 1,296円

45.＜第2弾＞【長崎】バラモン食堂

松浦アジフライ(開き1枚) 378円

アジフライの聖地・松浦のサクふわアジフライです。

46.＜第1弾＞【長崎】佐世保バーガー ビッグマン

佐世保スペシャルバーガー(1個) 1,300円

黒毛和牛のパティと自家製ベーコンの贅沢バーガーです。

47.＜第1弾＞【福岡】かわ屋

とり皮(10本入) 1,800円

何本でもいける、旨みが凝縮したとり皮です。

48.＜第1弾＞【長崎】ふくみ屋

角煮卓袱まんじゅう 1,728円

角煮卓袱弁当(1折) 1,200円

じっくり煮込んだ豚バラの角煮まんじゅうです。

49.＜第2弾＞【鹿児島】

鹿児島焼酎30本セット(1800ml×30本) 74,800円

※12セット限り

※これはお酒です。20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されております。

50.大海酒造

鹿児島限定佐多岬(1800ml) 2,281円

※これはお酒です。20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されております。

51.＜第1弾＞【長崎】五島椿本舗

純粋 椿油(120ml) 2,970円

ながさき育ち シャンプー(300ml) 2,970円

使うほどに良さが伝わる商品です。

52.＜第1弾＞【長崎】鼈甲屋たがわ

べっ甲ペンダント・ブローチ(4.5×4cm) 176,000円

琥珀が輝く、縁起の良いフクロウモチーフです。

