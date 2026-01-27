株式会社iiba、愛知県豊川市と子育て支援に関する実証事業を実施！

株式会社iiba

株式会社iiba（本社：東京都港区、代表取締役：逢澤奈菜、以下当社）は、愛知県豊川市（市長：竹本幸夫）と子育て支援に関する事業を実施します。豊川市の子育て支援の質向上を目指し、デジタル子育てマップの整備や、子どものキャリア観育成を図る「子どもお仕事体験プログラム」の企画・実施等を豊川市の協力の下、行ってまいります。

本取り組みは、愛知県が主催する「AICHI Co-Creation Startup Program 2025」に採択されたプロジェクトの一環として行うものであり、自治体とスタートアップが連携し、地域課題を共に解決する先進的なモデルケースとなることを目指します。

主な実証事業内容

１. 子育て情報のデジタルマップ化（子育てDX）

- 市内の子育て施設（赤ちゃんの駅、子育て支援室、児童館、相談窓口等）をデジタル上で一元化- 利用者の目的に応じた検索性向上（授乳室等）- スマートフォン上で完結し、子育て世帯の移動・情報収集の負担を軽減

２. 「子どもお仕事体験」事業の企画・実施

豊川市コメント

- 市内企業と連携し、お仕事体験イベントを開催- 小学生・中学生向けのキャリア教育として実施- 地域企業の魅力発信と、保護者も参加できる地域交流型イベントとして設計- プログラム管理、予約、参加データ集計をiibaのシステムで一元化

本市では、行政課題の解決に向けてスタートアップとの連携による実証的な取組を進めてい

ます。今回の実証では、子育て分野におけるデジタル技術を活用した新たな情報提供の可能

性を検証します。本実証を通じて、行政サービスの質の向上と、民間との共創による新たな

価値創出につなげていきたいと考えています。

株式会社iiba コメント（代表取締役 逢澤奈菜）

この度は豊川市様との事業連携実施を大変光栄に思います。

当社は、子育て世代の情報格差解消と地域交流促進を目指し、アプリ開発とイベント企画に 取り組んでまいりました。 本取り組みを通じて、iibaのテクノロジーとノウハウを豊川市の豊かな地域資源と融合させ、地域共創型の子育て支援モデルを確立したいと考えております。この先進的な取り組みが、愛知県、そして全国の子育て支援のロールモデルとなるよう尽力してまいります。

会社概要

会社名： 株式会社iiba

代表者： 逢澤 奈菜

所在地： 東京都港区虎ノ門2-2-1 住友不動産虎ノ門タワー13階

事業内容： 子育て特化のマッププラットフォーム『iiba』の開発・運営

コーポレートサイト： https://corporate.iiba.space/

協業・掲載・提携のお問い合わせ：https://corporate.iiba.space/contact

公式Instagram： https://www.instagram.com/iiba_official/

【本件に関するメディアからのお問い合わせ先】

iiba広報事務局 pr@iiba.co.jp