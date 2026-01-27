【肉の日】白ビール煮込みおでん、お値段そのままで“肉2倍”！サンクトガーレン タップルームで1月29日～2月9日限定

サンクトガーレン有限会社

サンクトガーレン有限会社（神奈川県厚木市／代表取締役 岩本伸久）は、本厚木駅北口すぐの直営店「サンクトガーレン タップルーム」にて、2026年1月29日（木）から2月9日（月）まで、肉の日企画として「白ビール煮込みおでん」の肉2倍キャンペーンを実施します。

期間中は通常価格のまま、具材の塩漬け豚肩肉を2倍に増量して提供します。

白ビールで煮込んだ塩漬け豚肩肉を、お値段そのままで1枚増量

「白ビール煮込みおでん」とは

白ビールと呼ばれる小麦ビール“ヴァイツェン”で煮込んだおでんです。

ヴァイツェンは小麦麦芽を多く使用することで白く濁った見た目になり、ドイツや日本では“白ビール”として親しまれています。苦味がほとんどなく、小麦由来のやさしい甘みとやわらかな香りが特徴。サンクトガーレンではタップルーム限定で提供しており、人気の高いビールです。

ビールには麦芽や酵母由来のアミノ酸や有機酸など、旨みやコクのもととなる成分が豊富に含まれています。煮込むことでこれらの成分がだしや具材になじみ、まろやかで奥行きのある旨味が生まれます。

ヴァイツェン専用グラスに注いだヴァイツェン

ビールを料理に使う手法は、欧米では古くから親しまれてきました。ベルギーには「ムール貝の白ビール蒸し」、アイルランドには「牛肉の黒ビール煮込み」、イギリスには「フィッシュ＆チップス」（衣にビールを使用）、ドイツには「ビール煮ソーセージ」など、ビールの個性を生かした料理が各地に存在します。

ビールに含まれる炭酸は肉や野菜をやわらかくし、アルコールが香り成分を引き出すことで、食材の旨みを最大限に引き出します。「白ビール煮込みおでん」は、そうしたビールの特性を“和のだし文化”と融合させた、新しい冬の味です。

通常の白ビール煮込みおでん8種盛り合わせ。肉の日期間中はこの塩漬け豚肩肉が2倍に！

具材は大根や卵、ちくわなどの定番おでん種に加え、塩漬け豚肩肉やロングソーセージなど、ビールと相性抜群の食べ応えある素材を揃えました。

【価格】白ビール煮込みおでん（8種盛り合わせ）1,080円（税込1,188円）

塩漬け豚肩肉・ロングソーセージ・大根・卵・ちくわ・さつまあげ・ミニトマト・ズッキーニ

3日間限定（1/29～31）、冬のパーティープランも肉2倍

2026年1月31日（土）まで実施中の冬のパーティープランで提供する白ビール煮込みおでんも、1月29日（木）・30日（金）・31日（土）の3日間限定で“肉2倍”になります。

白ビール煮込みおでんに、石窯ピザ、店内で提供中の樽生ビール20種飲み放題がついて、1人5,400円（税込5,940円）です。

サンクトガーレン タップルームについて

本厚木駅北口すぐにあるサンクトガーレンの直営店。

タップ（TAP）とはビール注ぎ口のことで、タップルームはビール専門バーのことです。サンクトガーレン タップルームは神奈川県央エリア最多の20タップを設備しており、20種類のビールを提供中です。

このタップルームの最大の特徴は、20種類のビールすべてをサンクトガーレン1社が製造しているという点にあります。

ヴァイツェンやペールエール、IPAといった王道のスタイルから、湘南ゴールドオレンジや、いちじく、リンゴなどのフルーツビール、チョコレートのような味わいの黒ビール、通常の2倍のアルコール度数をもつハイアルコールビールなどが揃います。

1社でこれだけの種類が揃うビール会社は他に類を見ません。

フードは注文を頂いてから1枚1枚生地をのばして石窯で焼き上げる本格ピザのほか、世界のチーズ15種などをご提供しています。

【住所】神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード２. 1階（本厚木駅北口すぐ）

【電話番号】046-230-7017

【営業時間】 日～木 12:00～22:00／金・土・祝前日 12:00～23:00

※ラストオーダー フード 1時間前、ビール30分前

【公式サイト】https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

【Instagram】https://www.instagram.com/sanktgallen_taproom/

サンクトガーレン有限会社

担当者名：中川、岩本

TEL：046-224-2317（090-4708-4502）

Email:miki@sanktgallenbrewery.com

住所：神奈川県厚木市金田1137-1