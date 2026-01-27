暗号資産の損益計算サービス「クリプトリンク」、サービスLPのデザインを刷新

クリプトリンク株式会社仮想通貨・暗号資産の損益計算サービス クリプトリンク

仮想通貨・暗号資産の損益計算・管理プラットフォームを開発・提供するクリプトリンク株式会社（本社：埼玉県さいたま市浦和区、代表取締役：酒井孝幸）は、サービスのランディングページのデザインを改定したことをお知らせします。

今回の改定では、ページ全体の情報設計とデザイン表現を見直し、サービス内容の理解から導入検討までをよりスムーズに進められる体験を目指しました。

デザイン改定の背景

暗号資産の損益計算は、取引所の売買に加えて報酬、DeFi、NFTなど取引形態が多様化しており、検討時に確認したい情報も増えています。

一方で、LP上の情報が多いほど、必要な情報にたどり着きにくくなったり、比較検討がしづらくなる課題があります。

そこで、ユーザーが「知りたい情報に最短で到達できること」を重視し、LPのデザインと構成を刷新しました。

今回の改定ポイント

今回の改定ポイントは、文字サイズや余白、コントラスト、セクション設計を見直してスクロールしながらでも要点を把握しやすい視認性を高めるとともに、「サービスの強み」「できること」「料金」「利用開始までの流れ」など検討に必要な情報の並びと見せ方を再設計し、比較検討の途中で迷いにくい構成へ刷新しました。

■クリプトリンクについて

クリプトリンクは、暗号資産の会計処理を支援する国内唯一の特許取得済み損益計算サービスです。

2017年の創業以来、収支計算に特化したサービスを提供し、累計1,000社以上の法人・企業・会計事務所に導入されています。

また、個人ユーザーにも数万人規模で利用されています。

国内外の取引所に加え、DeFi・NFTにも対応し、

月額330円（税込）から利用できる国内最安級の低コストで提供しています。

今後も、ユーザー様にとって利用しやすいサービスを開発してまいりますのでぜひクリプトリンクをご活用いただければ幸いです。

■会社概要

会社名：クリプトリンク株式会社

代表者：代表取締役 酒井孝幸

所在地：埼玉県さいたま市浦和区岸町4-26-15 浦和SHビル4階

URL：https://cryptolinc.com/

X（旧Twitter）：https://x.com/cryptolinc

■お問い合わせ先

サービスに関するお問い合わせは、以下よりお願いいたします。

https://support.cryptolinc.com/hc/ja/requests/new?ticket_form_id=8332102278671