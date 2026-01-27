タイパ・コスパ抜群の卒業旅行を日本初“泊まれる植物園で！夜のライトアップとブランド苺を楽しめる学生応援プラン予約開始

株式会社ボタラシアンリゾート

日本初の“泊まれる植物園”※1「THE BOTANICAL RESORT 林音（ザ ボタニカルリゾート リンネ）、以下：林音(リンネ)」は、2026年3月の平日限定で「学生応援！ブランド苺付きオールインクルーシブプラン」の予約を開始いたしました。本プランは、学生証をご提示いただくことで、ブランド苺の食べ比べができるバスケットを、夜の熱帯植物館でお一人様1個プレゼントいたします。本プランの最大の特徴は、宿泊者限定のライトアップショーを鑑賞しながら、旬のブランド苺を堪能できる贅沢な時間をお過ごしいただけることです。加えて、普段体験することができない植物園のナイトタイムや大自然の中でのBBQ、東日本第1位※2を受賞したおふろcafeりんねの湯や朝食ビュッフェ、アクティビティ体験などオールインクルーシブプランとして提供することで、タイパ・コスパ抜群の卒業旅行が叶います。林音(リンネ)での滞在を通して、学生の皆様の素敵な思い出作りをお手伝いします。

※1「日本初の“泊まれる植物園”」については、株式会社ボタラシアンリゾートにおいて、2025年9月時点で自社調査（インターネット検索・各種データベース確認、ChatGPTによる補助調査を含む）を行った結果、日本国内において同様の施設形態は確認されなかったことに基づき表現しています。

※2 2025年12月18日発表の『第20回ニフティ温泉 年間ランキング2025』にて、ニューオープン部門東日本第1位を受賞。

「学生応援！ブランド苺付きオールインクルーシブプラン」特徴

１.熱帯植物館のライトアップショーを鑑賞しながらブランド苺の食べ比べ

熱帯植物館 ライトアップシーブランド苺食べ比べバスケット(1名様分)

宿泊者様限定の熱帯植物館ライトアップ・ライトアップショー“RINNE LIGHTS(リンネ・ライツ)”を鑑賞いただきながら、ブランド苺※を堪能いただけます。亜熱帯特有の濃密な緑やダイナミックな樹形が、赤・オレンジ・黄・緑・青などの鮮やかな光に照らされ、昼間とはまったく異なる表情を見せます。ここでしか体験できないボタニカルショーを鑑賞しながら、旬の苺を食べ比べる贅沢な時間をお過ごしいただけます。

※いばらキッス、やよいひめ、とちおとめなど、入荷状況に応じて旬の苺を日替わりでご提供します

２.茨城県産食材BBQ、朝食ビュッフェ、温泉、サウナ、アクティビティ体験。計画不要の全部入りプラン

茨城県産食材を使用したBBQりんねの湯 アウフグース体験スモア体験(無料)ジップライン

ご宿泊プランは、茨城県産食材を使用したBBQ(ご夕食)や朝食ビュッフェ、学生に人気の焚き火やスモア体験(無料)など、苺食べ比べ以外にも食体験が充実しています。また滞在中は「おふろcafe りんねの湯」が入り放題で、自家農園で栽培した日替わりのハーブ湯やアロマウォーターを使ったハーバルサウナが楽しめるほか、男女共用のサウナでは毎日開催される熱波師によるアウフグースイベントにもご参加いただけます。アクティビティ体験では全長150mの森の中を駆け抜ける爽快ジップラインや、木の上のスリリングなアスレチックを楽しめる「TOBIZARU(とびざる)」を体験いただけます。

３.ロケーション×部屋タイプで選べる宿泊施設

宿泊施設はグランピングとコテージがあり、様々なロケーションを選択することができます。グランピングのテント内は冷暖房を完備し、春先の寒さを気にせず快適にお過ごしいただけます。アウトドア初心者や学生のグループ旅行に人気です。コテージは寝室がセパレートされており、シャワー室やお化粧室を完備しているため、女子旅などにもおすすめです。

・グランピング（定員：2～4名）ファミリースイート 全7棟

大型のノルディスク製「ヴァナヘイム」テントで広々としたスペースが魅力。レストラン、温浴施設のすぐそばにあり、りんね・ぼうけんの森へのアクセスも良く、ファミリーや大人数でのご利用におすすめです。

こもれびテラス 全11棟

バラ園や大くすの木のある広場内に位置し、四季折々の自然に囲まれた開放的なロケーションが魅力。そばに木々がありまさに「こもれび」を感じられる設計です。

ハンモックテラス 全3棟

ウッドデッキや宿泊エリア内にドイツのプレミアムハンモックブランドLA SIESTA(ラ シエスタ)のハンモックを3棟限定でご用意。空が抜け、自然や夜空を満喫できるロケーションです。

メタセコイアテラス 全6棟

メタセコイアの木々に囲まれた絶好のロケーション。朝はやわらかな木漏れ日と緑の香りに包まれながら目覚め、自然と一体になれる贅沢な体験が叶います。

・コテージ（定員：2～4名）ガーデンコテージ全6棟

庭付きで開放的な平屋建てのコテージ。熱帯植物館に最も近い立地にあり、熱帯植物館の散策やバニラドームカフェでのひと休み、夜のライトアップショーにも気軽に出かけられる便利なロケーションです。※うち2棟ドギーコテージ

ヒルズコテージ 全6棟

園内の中心、少し小高い丘に佇むコテージ。各棟のまわりに木々が程よく空間をセパレートし、プライベート感高くお過ごしいただけるロケーションです。

ボタニカルコテージ 全4棟

花や木々に囲まれた庭園エリアに位置しており、四季の移ろいを間近に感じられるのが魅力。植物園ならではの美しい景観に溶け込み、穏やかで上質な時間をお過ごしいただけます。

CLUBコテージ 全2棟

最上位クラスの「クラブメゾネット」と「クラブテラス」。明るく開放的な大型コテージで、スタイリッシュなカウンターキッチンを備えた広々としたリビングからは、自然を望むデッキへと続き、四季折々の景色を楽しめます。※CLUBテラスの定員は4～6名、CLUBメゾネットの定員は4～7名

「学生応援！ブランド苺付きオールインクルーシブプラン」概要

公式HPトピックス【学生応援プラン】 :https://rinne-resort.jp/topics/662[表: https://prtimes.jp/data/corp/169987/table/10_1_58720ea466eae02800f50cceffe5a98f.jpg?v=202601270151 ]

ご宿泊予約方法について

ブランド苺食べ比べバスケット(1名様分)THE RINNE BBQ GRILLコース朝食ビュッフェ一例アクティビティ体験（TOBIZARU）温泉＆サウナ「おふろcafe りんねの湯」熱帯植物館 ライトアップショー

ご宿泊予約は本サイトからのWEB予約にて承っております。

所在地・アクセス

本プランのご予約はこちらから :https://d-reserve.jp/GSEA001F01300/GSEA001A01?hotelCode=0000003132&searchTagCode=&sumrm=1&dpck=false&pagingKey=1&sortKeyOrder=0&DPCheckEnable=false<001=0_1_2_4&lnum001=2_0_0_0

〒311-0122 茨城県那珂市戸4369-1

常磐自動車道「那珂IC」より約15分

JR常磐線「水戸駅」より車で約30分/JR水郡線「上菅谷駅」より車で約10分

運営会社「株式会社ボタラシアンリゾート」

茨城県植物園および茨城県民の森のリニューアル事業と、リニューアル後の施設運営を行うために2024年5月に設立。株式会社一家ダイニングプロジェクトと株式会社一家レジャーサービス、株式会社ザファーム他の5社が共同出資して設立した特別目的会社。「泊まる」「癒される」「食べる」「遊ぶ」という複数の体験要素を掛け合わせた日本初体験型の“泊まれる植物園”「THE BOTANICAL RESORT 林音（リンネ）」を運営しています。