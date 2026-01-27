足元の原点へ。BIRKENSTOCKのクローズドシューズ哲学を体現する、Highwood Moc Lace Lowが新たに登場。

Birkenstock Japan 株式会社

BIRKENSTOCK(ビルケンシュトック)は、2026年春夏コレクションより、人気モデルHIGHWOOD(ハイウッド)ブーツの機能的な設計をベースに、コンテンポラリーなモックトゥシルエットを取り入れた新作HIGHWOOD MOC LACE LOW(ハイウッドモック レースロー)を発売いたします。本コレクションではクローズドシューズカテゴリーにおけるブランドの専門性を改めて提示しています。HIGHWOOD MOC LACE LOWは、“すべての人に自然な歩行を”というBIRKENSTOCKの思想を軸に、ブランドDNAに根ざしたキャンペーンとともに展開されます。

約100年前に特許を取得したオリジナルのフットベッドに象徴されるように、BIRKENSTOCKは長年にわたり整形外科的な知見を製品づくりに反映してきました。サンダルにとどまらず、クローズドシューズの分野においてもその専門性を活かし、機能性とジェンダーニュートラルな価値観を兼ね備えたコレクションを生み出しています。

PURPOSE と VALUES を映し出す一足

HIGHWOOD MOC LACE LOWには、4層構造の「DEEP BLUE FOOTBED(ディープブルーフットベッド)」を採用。体重を均等に分散し、足への負担を軽減しながら、安定性と自然なローリング動作をサポートします。マイクロファイバーのライニングは、通気性に優れ、快適で爽やかな履き心地をお約束します。

BIRKENSTOCK製品の特長でもある機能を体現したデザインに加え、モカシンならではのステッチがクラフトマンシップと都会的な表情を演出。上質なスエードレザーまたはグレインレザーを使用し、履き込むほどに深い味わいが生まれます。洗練されたバランスの良いシルエットは、さまざまなスタイルやシーンに自然に馴染み、オールシーズン活躍する一足となっています。柔軟性と耐久性を備えたグリップ力の高いアウトソールが、多様な路面で安定した歩行を支えます。

HIGHWOOD MOC LACE LOWは、BIRKENSTOCK直営店舗では2026年1月28日(水)より、公式オンラインでは2月4日(水)より発売を予定しています。スエードのカラフェとグレイトープ、グレインレザーのチョコレート、ブラックの四つのバリエーションで展開いたします。

FROM THE GROUND UP

HIGHWOOD MOC LACE LOW のキャンペーン「From the Ground Up」では、明確な価値観に根ざし、自分らしい歩みを築いてきた人々の姿を通してその世界観を物語ります。単なるシューズを超え、日常の動きを支える“基盤”として、現代のライフスタイルに寄り添い、流行に左右されないデザインと確かな機能性で、信頼できるパートナーになっていく様子が描かれています。

1774年から続く、靴づくりの伝統

BIRKENSTOCKの靴づくりの歴史は1774年に遡り、クローズドシューズと深い整形外科的知識をルーツとしています。18世紀ドイツの熟練靴職人、ヨハネス・ビルケンシュトックから始まったこの歩みは、19世紀初頭、コンラッド・ビルケンシュトックによって大きな転換点を迎えます。彼は人間の足の構造に基づいて設計された木型と、それぞれの足のニーズに合わせた整形外科用インソールを開発し、靴業界に大きな革命をもたらしました。そのうち2種類はすでに“Fußbett” (フットベッド)と呼ばれていました。その息子カール ビルケンシュトック(Carl Birkenstock)は、この革新的な取り組みを引き継ぎ、1936年に自身が手掛けた「理想の靴」をもって初の特許出願を試みました。このコンセプトは医療専門家から支持されたものの、量産化に至ることにはありませんでした。1963年、カールの息子であるカール ビルケンシュトック(Karl Birkenstock)が、工業規模で初めてフットベッド一体型サンダルを発売。それが、現在もブランドを象徴するMADRID(マドリッド)です。この出来事は、ブランドの歴史において、BIRKENSTOCKが靴作りからサンダル作りへと移行したターニングポイントと考えられています。彼が情熱を注いだのは、解剖学的に設計されたコルクラテックス製フットベッドの完成度を高めること。苔や砂、土のような柔らかく不均一な地面を歩く感覚を再現し、足本来の自然なバランスと動きを支えます。28個の骨、33の関節、20の筋肉、114の靭帯からなる人間の足は、決して板のように平らなものではありません。BIRKENSTOCKのフットベッドは、その複雑さを受け止め、硬く均一な路面が主流となった現代において、足に自然なサポートを提供し続けています。

製品情報

左から カラフェ、グレイトープ(共にスエード素材)、チョコレート、ブラック(共にグレーンレザー素材)

各28,600円 (税込)

BIRKENSTOCK直営店舗では2026年1月28日(水)より、公式オンラインでは2月4日(水)より発売予定

商品に関するお問合せ

ビルケンシュトック・ジャパン カスタマーサービス

Tel:0476-50-2626

www.birkenstock.com/jp