【たごさく】七つの彩りで今年一年の福を招く、節分の主役にぴったりな「七福恵方巻」を2月3日（火）数量限定で販売

株式会社グリーンハウスフーズ

株式会社グリーンハウスフーズが展開するおこわ専門店「たごさく」「たもかみ」は、2月3日（火）の「節分」限定で、毎年ご好評をいただいている「七福恵方巻」を販売いたします。

■たごさくこだわりの“手巻き”で作る、自慢の恵方巻が今年も登場

たごさくの「七福恵方巻」は、一本ずつ丁寧に、店舗で手巻きをしていることが最大の特徴です。味わいと彩りの調和を大切に、”七福神“にちなんだえび、穴子などの七つの具材を巻き込み、節分を華やかにする一本に仕上げています。今年一年の福を願い、たごさくの恵方巻を楽しんでみませんか？

「七福恵方巻」（えび・玉子焼・椎茸煮・味付けかんぴょう・味付け穴子・きゅうり・でんぶ）

◇販売価格：税込価格1,200円（本体価格1,112円）

◇販売日 ：2026年2月3日（火）

「七福恵方巻ハーフ」

◇販売価格：税込価格650円（本体価格602円）

◇販売日 ：2026年2月3日（火）

※各店舗にてご予約を受け付けております

※店舗によって取り扱いがない場合がございます

■おこわの「たごさく」について

1966年に創業した「たごさく」は、全国の商業施設を中心に展開し、日本伝統の食文化である彩り豊かな四季の「おこわ」を時代の嗜好に合わせてお届けしてまいりました。

厳選した国産もち米と海の幸・山の幸などの旬の食材を店内のせいろでじっくり蒸しあげたおこわは、伝統や四季を大切にしながら、日常のシーンでも広く親しまれてきた「たごさく」ならではの逸品です。

◇「たごさく」ブランドサイト https://www.ghf.co.jp/tagosaku/

「たごさく」の公式インスタグラムでは、新商品やこだわりの紹介など、「おこわ」をより身近に感じていただけるような投稿を行っています！

◇「たごさく」公式インスタグラム https://www.instagram.com/okowano_tagosaku/