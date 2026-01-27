パッケージ型ネットリサーチ「ニーヨン」、AI分析機能を搭載し正式版をリリース。調査完了と同時に「要約・対話型分析」を提供

株式会社アンド・ディ

株式会社アンド・ディは、ネットリサーチサービス「ニーヨン(https://ni-yon.and-d.co.jp/)」において、分析フェーズの新機能となる「AIサマリー」および「レポート分析アシスタント」を追加いたしました。これに伴い、本日よりβ版から正式版としてサービス提供を開始することをお知らせいたします。

背景と概要

「ニーヨン(https://ni-yon.and-d.co.jp/)」はアンケート作成から実査、レポート作成までを通常24時間以内で完結するパッケージ型のネットリサーチサービスです。現在、マーケティングの主要な課題に対応した8種類の消費者調査パッケージを展開しており、2025年の実績では、調査設定からレポート作成完了まで平均7.5時間というスピードを実現いたしました。

これまでのAIによるテキスト回答分類に加え、今回新たに分析フェーズへの生成AI技術を導入しました。これにより、アンケート完了と同時に要点や傾向が整理され、意思決定の材料が即座に得られる「次世代のリサーチ体験」を提供します。

追加された2つのAI分析機能

アンケート回収完了と同時に、以下の機能が利用可能となります。

※入力されたデータが学習に利用されたり、第三者へ共有されたりすることはありません

機能１：レポートAIサマリー

調査全体のAIによる分析に基づき、テキストと補足グラフでまとめた「AIサマリーページ」が自動で作成されます。主要指標をグラフで掲載した既存のページに加え、特徴的な傾向をテキストからも確認できるようになるため、アンケート結果の把握をよりスムーズかつ短時間で行えます。

機能２：レポート分析アシスタント（チャット形式）

結果レポートの内容について、対話形式で自由に質問ができるアシスタント機能です。

「どの案が総合的によいですか？」「ターゲット層での評価は？」「要点を３行でまとめて」といった質問に対し、レポート内容を参照して回答します。

対話を通じて、自由度の高い分析をクイックに行うことが可能です。

- 直感的な操作：テキスト入力に加え、ワンタップで使える「質問例ボタン」も用意- 視覚的な回答：分析コメントと同時に、内容を補足する簡単なグラフもその場で生成- 活用の幅： 社内共有前のクイックな確認や、報告資料作成の下準備としても活用可能「ニーヨン(https://ni-yon.and-d.co.jp/)」のサイト上で本機能のデモ画面をご体験いただけます。「β版」から「正式版」へ。リサーチDXを推進

今回のアップデートを節目とし、新しいリサーチ体験を提供する本サービスは、β版から「正式版」へと移行いたします。

また、多くのリサーチ会社様や頻繁にリサーチを実施される企業様から「自社内のDX推進にニーヨンの仕組みを取り入れたい」というご要望をいただいており、今後、各社のニーズに合わせた「専用カスタマイズパッケージ」の提供も開始いたします。AI技術を組み込んだリサーチ基盤の構築を支援することで、業界全体の生産性向上に寄与してまいります。

サイト上でAI分析機能をすぐに体験

「ニーヨン(https://ni-yon.and-d.co.jp/)」のサイト上で今回リリースした「レポート分析アシスタント」のデモ画面をすぐにお試しいただけます。さらに、無料のアカウント登録を行うことで、AIサマリーを含む各パッケージの過去実施レポートを閲覧いただけます。

対話形式による結果の深掘りや、AIが要点を整理したサマリー付きレポートなど、進化した分析体験をぜひお試しください。

サービス提供・無料登録はこちら：

「ニーヨン」サイト :https://ni-yon.and-d.co.jp/

ニーヨンについてニーヨン利用概要

「ニーヨン(https://ni-yon.and-d.co.jp/)」は、簡単に、安く、そして「速く」調査ができるセルフ型のネットリサーチサービスです。現在、マーケティングの主要な課題に対応した8種類の消費者調査パッケージを用意しており、目的に合わせた最適な調査が実施可能です。

- 圧倒的なスピード：設定完了からレポート利用まで通常24時間以内。平均7.5時間（2025年実績）- 調査会社ならではの高品質：スクリーナーによる回答者絞り込み、性別年代別の回収割付、ウエイトバック集計、不良回答者除外などを実施- 分かりやすいレポート：回収直後に結果のPPTレポートがダウンロード可能- 提供パッケージ：マーケティングの主要な課題に対応した8種類の消費者調査パッケージを提供

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アンド・ディ

担当：データ・インテリジェンス事業部 小木戸、西舘

E-mail：ni-yon@and-d.co.jp

【企業紹介】

＜株式会社アンド・ディ＞ https://www.and-d.co.jp/

株式会社アンド・ディ（東京都港区、代表取締役：佐藤哲也）は、実績20年の「リサーチコンシェルジュ」としてフルサービスの調査を年間約150本実施し、多様なマーケティングニーズに伴走しています。AI（人工知能）・BI（ビジネスデータ統合）・集合知（Collective Intelligence）などのテクノロジーに対応したデータ取得・活用を支援する研究開発を行っており、パネルリサーチからAI処理やデータクローリングまで、クライアントのあらゆるデータ分析・処理ニーズにお応えします。