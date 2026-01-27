ガウディ没後100年を迎える2026年、世界遺産カサ・バトリョが現代アートの新展示空間を始動。ファサードを舞台にした大規模映像作品も期間限定で公開。

ACCORD株式会社

Mapping Hidden Order_by United Visual Artists

世界遺産カサ・バトリョ（バルセロナ）は、新たな現代アート展示空間のオープンを記念し、英国ロンドンを拠点とするアーティスト集団「United Visual Artists（UVA）」主宰のマット・クラークによる新作パブリック・アート《Hidden Order（ヒドゥン・オーダー）》 を発表します。

本作は、2026年1月31日および2月1日の2日間、無料の一般公開イベントとして開催され、光・音・動きを融合させた大規模なオーディオビジュアル作品として、アントニ・ガウディの代表作であるカサ・バトリョのファサードを舞台に展開されます。本企画は、毎年数万人を動員するカサ・バトリョの名物イベント「ファサード・マッピング」の第5回目にあたります。

Matt Clark_Portrait by James MedcraftMapping Hidden Order_by United Visual ArtistsMapping Hidden Order_by United Visual ArtistsMapping Hidden Order_by United Visual Artists

《Hidden Order》見えない秩序を可視化するパブリック・アート

《Hidden Order》は、「生成」「出現」「混沌」「変容」という循環的な構造を持つオーディオビジュアル・パフォーマンスです。一見無秩序に見える現象の奥に潜む、幾何学や自然法則による“見えない秩序”をテーマとしています。

タイトルは、「ガウディ・イヤー2026」の公式モットー「L’ordre invisible（見えない秩序）」とも呼応しており、自然観察と科学的思考を融合させたガウディの建築哲学を、現代的な表現として再解釈する試みです。

ダンス・音楽・建築が融合するパフォーマンス

本作では、国際的に活躍するダンスアーティスト／振付家 高瀬文子 が参加。彼女の身体表現はモーションキャプチャ技術によって記録され、建築と一体化した映像表現としてファサードに投影されます。ダンスは建築を「背景」ではなく「対話の相手」として捉え、ガウディ建築の曲線や質感に直接呼応する形で生み出されました。

音楽は、ベルギー出身の作曲家 ダニエル・J・ティボー が担当。幾何学や自然のパターンに着想を得たオリジナルスコアが、光・動きと連動し、建物そのものが「声を持つ」かのような没入体験を創出します。

Fukiko Takase_Portrait by Miles HartFukiko Takase_Portrait by Miles HartDaniel J. Thibaut_Portrait by Maik Schuster

初めて“建物の内側”へと広がるマッピング体験

今回の《Hidden Order》では、初めてマッピング作品が建物内部へと拡張され、ファサード作品と連動する展覧会《Beyond the Façade（ビヨンド・ザ・ファサード）》が、カサ・バトリョ2階に新設される現代アート展示空間のこけら落としとして開催されます。

本プロジェクトは、カサ・バトリョが推進する現代アート・プログラム「Casa Batllo Contemporary（カサ・バトリョ・コンテンポラリー）」の一環として企画されたもので、知覚、秩序と混沌、空間がもたらす感情的体験といったテーマを、ガウディの思想と現代表現を通して探求します。また本プロジェクトは、2026年に迎えるアントニ・ガウディ没後100年を記念する国際的な祝祭の幕開けを飾る取り組みでもあります。

Exhibition Beyond the Façade_by United Visual Artists

展覧会《Beyond the Façade》

ファサード・マッピングと同時に開幕する展覧会《Beyond the Façade》は、《Hidden Order》の思想をより内省的に体験できる展示です。自然光から闇へ、昼から夜へ、秩序から混沌へと移ろう構成の中で、映像、光、キネティック・スカルプチャーを通じて、時間やシステムについての哲学的考察が提示されます。本展では、13世紀の思想家ラモン・リュイのアルゴリズム的思考も参照点とされ、自然を「理解可能な秩序ある体系」と捉えた彼とガウディの思想が重ね合わされています。

ガウディ没後100年 生き続ける遺産として

2026年は、カタルーニャ自治政府およびスペイン政府により「ガウディ・イヤー2026」 として公式に位置づけられ、バルセロナは同年「世界建築首都」にも選ばれています。本プロジェクトは、ガウディの遺産を単なる歴史的顕彰としてではなく、現代創作を刺激し続ける“生きた枠組み”として捉え直す試みです。

開催概要

■ ファサード・マッピング（パブリック・アート）

作品名：Hidden Order

日程：2026年1月31日（金）・2月1日（土）

時間：19:45～22:45（約30分毎／上映時間 約11分）

料金：無料（一般公開）

■ 展覧会

展覧会名：Beyond the Façade

会期：2026年1月31日～5月17日

会場：カサ・バトリョ（新・現代アート展示空間）

料金：カサ・バトリョ入場チケットで鑑賞可能

（展覧会単独チケットの販売あり）

■ 国際プレス問い合わせ先（International Press Enquiries）

Sutton（PRエージェンシー）

Khuroum Bukhari（Email: khuroum@suttoncomms.com）

Elise Hammond（Email: elise@suttoncomms.com）

■ 現地（カサ・バトリョ）プレス連絡先

Ingrid Olmo（Email：ingridolmo@casabatllo.cat）

住所：Pg. de Gracia, 43, Barcelona

TEL：+34 93 216 03 06

Website：https://www.contemporary.casabatllo.cat