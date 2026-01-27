高校硬式野球に挑戦する君に使って欲しい理由(ワケ) がある。高校生対応バッティンググラブ【ネオステイタス メガハイグリップ】登場！

「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）は、硬式高校野球に挑戦するプレーヤーに向けて強力なグリップ力を発揮する高校生対応バッティンググラブ【ネオステイタス メガハイグリップ】を発売しました。



【ネオステイタス メガハイグリップ】3つの「使って欲しい理由(ワケ)」

1.握力成長中でも強力なグリップ力がサポート！

手のひら全体にシリコン加工を施したメガハイグリップが強力なグリップ力を提供します。




2.指先のストレスなくバットがしっかり握れる！

甲側の指先～つけ根関節部にニットを配置した指先ニット構造が握り込む際のストレスを緩和します。




3.快適な着用感！

手首部に伸縮性の高いネオプレンベルトを搭載しソフトなフィット感を実現します。




【ネオステイタス メガハイグリップ】が、高校硬式野球に挑戦する君に安心感と満足感を提供します。




