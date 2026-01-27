メデラ株式会社(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：馬場 淳一、以下 メデラ)は、一般社団法人歯並び育児(R)協会(所在地：広島県安芸区、代表理事：阿部 奈央)と協力し、母乳育児が子どもの歯並びに与える影響を広める活動を推進します。母乳育児の大切さを発信し、その意義を理解していただくことで、より多くのお母さまにその重要性を伝えていきます。母乳育児の「実践」を支えるメデラと、その先にある子どもの口腔発達や歯並びを専門的に伝える歯並び育児協会が連携することで、妊娠期から幼少期までを一貫して支える啓発活動を実現します。





母乳育児で育む健やかな歯並び









■取り組みの背景と目的

母乳育児は、子どもの健やかな歯並びや口腔発達において重要な役割を果たします。一般社団法人歯並び育児(R)協会は、この分野の専門家として、母乳育児がもたらす口腔発達への影響について深い知識と経験を有しています。メデラ株式会社は、同協会と共に、これからこの重要性を広く伝えるための取り組みを強化していきます。

今後、オンラインとオフラインの両方で健康的な母乳育児をサポートする活動を展開し、母乳育児の重要性を広く認知していただくことを目指します。この協力関係を通じて、専門的な知識とリソースを活用し、より効果的な啓発活動を行い、母乳育児の価値を社会全体に広め、子どもたちの健やかな成長を支援していきます。









■具体的なアクション

【1.YouTube動画の継続配信】

一般社団法人歯並び育児(R)協会との協業により、YouTubeを通じて視覚的なコンテンツを継続的に配信します。産前産後の母親をメインターゲットに、幅広いオーディエンスに情報を届けることを目指します。





メデラ公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@medelajapan1516/videos





【2.イベントの開催】

さく乳器の使い方や母乳育児が子どもの歯並びに与える影響についてのイベントを定期的に開催します。これにより、参加者に実践的な知識を提供し、母乳育児の重要性をさらに深く理解していただきます。





【3.Webコンテンツの提供】

メデラ株式会社は、母乳育児の重要性をより多くの人々に伝えるため、専用のWebコンテンツを提供します。これには、母乳育児と歯並びの関係性に関する記事、専門家のインタビュー、Q&Aセッションなどが含まれます。視覚的にわかりやすく、かつ信頼性の高い情報を提供することで、母乳育児に関する理解を深めていただくことを目指しています。





【4.その他展開】

今後は、地域コミュニティとの連携によるワークショップや、最新の研究成果を取り入れたセミナーの実施を計画しています。これらの活動を通じて、母乳育児の価値をより多くの方々に伝え、育児環境の向上に貢献していきます。





メデラ株式会社は、一般社団法人歯並び育児(R)協会と共に、母乳育児の重要性を広め、未来の子どもたちの健やかな成長を支援してまいります。私たちは、母乳育児がもたらす多くの利点を社会全体に広めることで、より良い育児環境の構築に努めていきます。









■メデラ株式会社について

メデラ製品

メデラ株式会社は、1993年にMedela Holding AG(本社：スイス)の100％子会社として東京に設立されました。赤ちゃんとお母さまの健康、母乳育児をサポートすることを使命とし、研究に基づいた乳房に負担の少ない電動さく乳器、特殊授乳製品を含む母乳育児サポート製品を開発・展開しています。メデラの病院グレードの電動さく乳器「シンフォニー電動さく乳器」は、国内の病院・産院で最も多く採用されているさく乳器です(*)。また、個人向けのさく乳器として「モーションインブラ電動さく乳器」「スイング・マキシハンズフリー電動さく乳器」「ソロハンズフリー電動さく乳器」「メデライージー電動さく乳器」、「ハーモニー手動さく乳器」を展開しています。





*病院グレードのさく乳器において。2025年12月時点。





所在地 ： 東京都渋谷区笹塚2-26-2 13F

代表取締役社長： 馬場 淳一

URL ： https://www.medela.jp/









■一般社団法人歯並び育児(R)協会について

一般社団法人歯並び育児(R)協会は、歯科医師や歯科衛生士を中心とした専門家が、0歳からの口腔発達と歯並びに関する正しい知識を社会に広めることを目的に活動する団体です。母乳育児、姿勢、食事、生活習慣など、日常の積み重ねが将来の歯並びに与える影響に着目し、保護者向け講座や情報発信、専門家育成を通じて、子どもたちの健やかな成長を支援しています。









■一般社団法人歯並び育児(R)協会 代表 阿部 奈央より

母乳育児は栄養だけでなく、顎や口の発達にも大きく関わります。メデラ様との取り組みを通じて、早い段階から“知ることで防げる歯並びの問題”があることを、より多くのご家庭に届けていきたいと考えています。





一般社団法人歯並び育児(R)協会 代表理事：阿部 奈央





所在地 ：広島県安芸区

代表理事：阿部 奈央