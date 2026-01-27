AI時代の学校の価値は「知識」から「感動の共有」へ。教員歴40年の映像プロが伝授する、明日からの学級経営を彩る『先生のための映像制作講座』を3月2日より開催。

スクールエージェント株式会社教員歴40年の映像プロが教える『先生のための映像制作講座』イメージ

学校教育のICT活用支援を行うスクールエージェント株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中善将）は、2026年3月2日（月）より、現職の教員を対象としたオンライン講座「つながりを伝えたい。先生のための映像制作講座」を開催いたします。

本講座では、教員歴40年のキャリアを持ち、現在は映像制作のプロとしても活動する西澤廣人氏が講師を務めます。

生成AIが知識を供給する時代において、学校という場所の新たな価値である「人との関わり」や「成長の喜び」を映像として可視化し、保護者や児童・生徒と分かち合うためのクリエイティブ術を伝授します。特に、別れと出会いの季節である3月に、クラスの軌跡を形にしたいと願う先生方を強力にバックアップします。

「知識」を教える場所から、「体験」を肯定し合う場所へ

生成AIの普及により、知識伝達のあり方が劇的に変化する中、学校現場に求められているのは、子どもたちが「自分たちの成長を認められ、人と関わる喜びを実感する」体験です。

本講座は、日々の教育活動の中に溢れている「子どもたちの輝きの瞬間」を、担任という最も身近な存在が映像として記録・編集することで、クラスの肯定感を高め、保護者との信頼関係を深めることを目的としています。

■ 当講座の3つのポイント

1. 愛情を可視化する「担任視点」の映像構成

プロのカメラマンには決して入り込めない、日常を共にする担任だからこそ捉えられる表情や一瞬があります。その「愛情ベースの視点」をドラマチックな映像へと昇華させる構成術を学びます。

2. 現場の機材（Chromebook/スマホ）で完結する効率性

高価な機材は不要です。学校に導入されているChromebookやタブレット、個人のスマートフォンをフル活用し、オンラインのデザインツール「Adobe Express」を用いた、多忙な先生でも継続できる効率的な編集ワークフローを伝授します。

3. 教員歴40年のプロフェッショナルによる先生に寄り添った直接指導

講師は、国語・情報・映像芸術など多角的な視点で教育に携わり、21回の担任経験を持つ西澤廣人氏。現場のプライバシー配慮や多忙感、ICT活用のハードルを熟知しているからこそ、明日からすぐに使える実践的な指導が可能です。

【開催概要】

イベント名： 【50名限定】映像で「最高のクラス」を編む。 「いつもの写真」が物語に変わる。先生のための映像制作ワークショップ

開催日程： 2026年3月2日(月)、9日(月)、16日(月) 各20:00～21:30（全3回）

形式： オンライン（Google Meet）

対象： 全国の小・中・高等学校の教員

定員： 50名（先着順）

使用ツール： Adobe Express

詳細・お申し込み： https://sa-seminor-2026-2.peatix.com/view

【講師プロフィール】

西澤 廣人（Hiroto Nishizawa） スクールエージェント株式会社 Technical Art Director。

40年間の教員生活の中で、21回の担任を経験。プロフォトグラファーとしての活動に加え、DaVinci Resolve認定トレーナー、Adobe Creative Educator Innovatorなどの資格を保持。ICTとクリエイティビティを融合させた「先生に寄り添う」指導に定評がある。

【会社概要】

スクールエージェント株式会社について

「良い学び場をつくろう」を理念に、学校様の教育DXを推進する企業です。Google Workspaceを基軸にした訪問型研修・オンライン研修、コンサルティングや教育ICT研究授業サービスを展開しています。

先生方のお強みや、教育活動の目的にぴったりな活用の提案を強みとしており、確実な変容をお届けします。



所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番­13号 西新宿水間ビル6階

代表者：代表取締役 田中 善将

WEBサイト：https://schoolagent.co.jp/