見逃せない1週間！ 春のグランビスタ タイムセール 開催 ご予約可能期間：2026年2月6日（金）12:00～2月13日（金）12:00
株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）では、2026年2月6日（金）12:00から2月13日（金）12:00までの7日間限定でグランビスタが運営するホテルや旅館、レジャー施設を最安値でお得にご予約いただける「グランビスタ タイムセール」を実施いたします。
グランビスタが運営する全国のホテルや旅館を、どの宿泊予約サイトよりもお得に予約できる「グランビスタ タイムセール」を開催いたします。全国12の個性豊かな施設にて、春先やゴールデンウイークのご旅行におすすめのプランを豊富に取り揃えました。
対象となる「札幌パークホテル」では春に桜の絶景をお愉しみいただけるほか、シャチによる圧巻のパフォーマンスが人気の「鴨川シーワールド」や「神戸須磨シーワールド」、ご宿泊のお客様は何度でも無料にてご利用いただける充実のラウンジサービスが好評の「インターゲートホテルズ」など、レジャーや観光はもちろんビジネスにも最適です。
さらに、入会金・年会費無料のグランビスタメンバーシップ「グランビレッジ」会員様限定で、2月3日（火）より先行予約も実施いたします。ぜひこの機会にアプリにて会員登録の上、ご利用ください。
■グランビスタ タイムセール一例
・札幌パークホテル / 1泊朝食付 1名様 6,715円～
・神戸須磨シーワールドホテル / 1泊2食・入館券付 1名様 19,125円～
・白良荘グランドホテル / 1泊2食付 1名様 17,320円～
・ホテルインターゲート京都 四条新町 / 1泊朝食付 8,214円～
※上記料金は2026年1月27日時点での最安値です。
【グランビスタ タイムセール概要】
ご予約可能期間：2026年2月6日（金）12:00～2026年2月13日（金）12:00
ご利用可能期間：2026年2月6日（金）～2026年6月30日（火）※一部除外日あり
キャンペーンサイト：https://www.granvista.co.jp/members/topics/detail/27
【グランビスタメンバーシップ「グランビレッジ」会員様限定】
下記の期間に先行してご予約いただけます。
先行予約可能期間：2026年2月3日（火）12:00～2026年2月6日（金）12:00
※「グランビレッジ」限定先行予約は2月3日（火）よりご利用可能です。
グランビスタメンバーシップ「グランビレッジ」詳細：
https://www.granvista.co.jp/members/
■対象施設
～北の大地の自然を堪能～
【北海道】
札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / ホテルゆもと登別 / 苫小牧ゴルフリゾート72
札幌パークホテル
～リゾート・温泉地で癒しの旅～
【千葉県】
鴨川シーワールドホテル（鴨川シーワールド入館券付き）
【兵庫県】
神戸須磨シーワールドホテル（神戸須磨シーワールド入館券付き）
【和歌山県】
白良荘グランドホテル
神戸須磨シーワールドホテル
～出張や観光の拠点に最適～
【京都府】ホテルインターゲート京都 四条新町
【東京都】ホテルインターゲート東京 京橋
【広島県】ホテルインターゲート広島
【石川県】ホテルインターゲート金沢
【大阪府】ホテルインターゲート大阪 梅田
ホテルインターゲート金沢
