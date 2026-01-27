宿屋塾、「愛され続けるホテル」を創るプロデューサー育成講座「池村ゼミ」第2期生の募集を開始

株式会社ダイブ（東京都新宿区 代表取締役社長：庄子潔、証券コード151A）の子会社である株式会社宿屋塾（東京都新宿区 代表取締役：山本拓嗣）は、次世代のホテルプロデューサーを育成するプログラム「池村ゼミ」の第2期（2026年4月開講）の受講生募集を開始いたしました 。





募集概要

【日時】 ：2026年4月4日～2026年6月27日（全12回）

【定員】 ：8名（最低催行人数4名）

【募集開始】 ：2026年1月27日

【受講料】 ：650,000円（税別）

※フィールドワークにかかる費用は別途必要となります。

【申し込み】 ：https://yadoyajuku.com/school/2026/0127/2338/

開講の背景

現在の宿泊業界において、ホテルづくりは「自身の思考や趣味が先行し、独りよがりな施設になってしまうケース」や、「運営経験のみに基づき、現場主義的な視点だけで構想されてしまうケース」が少なくありません。しかし、そのような手法では市場ニーズとの不一致を招き、コンセプトが不明瞭な施設となってしまう課題があります。

本ゼミでは、ホテルづくりを取り巻く「不動産（ハード）」と「ホスピタリティ（ソフト）」の知見を、マクロ・ミクロの両視点から学習します。さらに、宿経営者としてのマインドセット（在り方や価値観）を整えることで、「コンセプトが見えないホテル」ではなく、市場から長く愛され続けるホテルを創出できるプロデューサーの育成を目指します。

講師には、プロデューサーとして数々の魅力的なホテルを生み出してきた池村氏を迎え、その経験と知見を余すことなく提供します。成熟した日本のホテル業界において、「選ばれ続けるホテル」を創るための、唯一無二の骨太なプログラムです。

「池村ゼミ」第2期の特徴

本プログラムは、リアル（対面）、オンライン、そしてフィールドワークを含む全12回で構成されています。

1．「ハード・ソフト・ヒューマン」多角的な視点の習得

前半は建築（ハード）、後半はホテル事業（ソフト）を中心に学び、さらに「ヒューマン」という要素を加えた、ホテルを形成する価値について深く考察します。

2．実践的な演習授業

「ホテルのビジネスモデルキャンバス」の作成や「ホテル建築設計演習」を実施します。実際に事業者としてホテル開発を行うプロセスを疑似体験することで、座学の実践における難しさや、自身に不足しているスキルを明確化します。

3．視座を高めるフィールドワーク

期間中、2回にわたるフィールドワークを実施します。多様な宿泊施設の見学やアクティビティ体験、現地の経営者や開発担当者の講話を通じ、座学での学びを深化させます。訪問先としては、高知県や愛媛県、山口県などを予定しています。

本ゼミは下記のような方におすすめ

・家業のホテルや旅館を継ぐ予定の事業承継者

・ホテル運営会社内で、改修や戦略を担当する現役のホテリエ

・将来、自身のホテルをプロデュースしたいと考えている起業志望者

・地方ホテル・旅館のオーナー経営者で、2棟目の開業やリノベーションを検討されている方

講師プロフィール

【池村 友浩(いけむら ともひろ)氏】

株式会社Literatus(リテラタス)代表取締役/CEO。日本大学大学院修了。デザイン事務所、建築設計事務所、不動産会社、コンサルティングファーム、大手ゼネコン等でレジデンス、ホテル、商業施設や再開発などの企画・設計・建築マネジメントに従事。2019年に（株）Literatusを設立、現在に至る。マリオットやヒルトン、フォーシーズンズホテルなどの外資系チェーン、プリンスホテル、ホテルグランバッハ等の国内系チェーン、旅館や独立系ホテル等の新築・リノベーションに関わるプロジェクトマネジメント実績多数。近年では高知県でhotel nansuiをプロデュース。

主な著書に村上実・池村友浩共著『ホテルの創り方』（クロスメディア）、監修『ホテルをつくるレシピ』（オータパブリケイションズ）、月刊ホテルレストラン連載『不動産とホスピタリティのあいだ』など。京都大学大学院「建築PM論」、立教大学大学院「ホテルデベロップメント」「ホテルアセットマネジメント」、国士舘大学「ホスピタリティマネジメント」など登壇多数。





【株式会社宿屋塾・概要】

会社名 ：株式会社宿屋塾

創業 ：2010年4月

代表取締役 ：山本拓嗣

本社所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区 新宿2-1-12 PMO新宿御苑前 3F

サイト ：https://yadoyajuku.com/



株式会社 宿屋塾は、宿泊業界における人材育成を目的として2010年に設立されたホテルビジネス、ホテルマネジメントに特化したビジネススクールです。実務に直結した専門的な教育プログラムを提供しており、ホテルや旅館などの宿泊施設で即戦力となる人材を育成しています。また、研修受託事業を通じてマネジャー育成研修の設計・運営も数多く行っており、ホスピタリティ業界の人材育成において重要な役割を果たしています。