株式会社村瀬鞄行（所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10、代表：村瀬靖人）は、2027年度入学者向けランドセルの全ラインナップを1月27日に公開し、オンラインショップでの先行予約受付を開始します。今回は昨年12月に一部公開したモデルに加え、新色やリニューアルモデルを含む全78種(うち新商品26種)のランドセルを揃え、2月13日の直営店舗での展示・販売開始に先駆けての提供となります。

多様化する子どもたちの個性に対応する豊富なラインナップ

https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast

近年、ランドセル選びにおいては機能性だけでなく、デザインや色の多様化が進んでいます。特に従来の「男の子は黒、女の子は赤」という固定観念から脱却し、子どもたち一人ひとりの好みや個性を尊重する傾向が強まっています。また、小学生の荷物の重さが社会問題となる中で、ランドセルの負担軽減機能も重要な要素となっています。村瀬鞄行では「こどもワクワク！パパママなっとく！」をスローガンに掲げ、多様化するニーズに応えるべく、定番モデルから新色の追加、リニューアルモデルまで幅広いラインナップを取り揃えました。特に女の子向けではピンク、ラベンダー、サックスブルー系の人気に加え、大人っぽいベージュやピスタチオといった落ち着いた色合いの需要も高まっています。男の子向けではネイビーやブラック/ブルーの定番カラーに加え、ブラック/レッドやパープル系の人気も上昇しています。

2027年モデルの特長と注目の新製品

今回のラインナップでは、こだわりのヌメ革モデル「匠プレミアム」が「匠エイジング」にリニューアルし、レッド、ネイビー、グリーンの3色が新たに追加されました。植物タンニンなめしの牛革を使用した高品質モデルで、使い込むほどに味わいが増す特徴があります。

また、人気シリーズ「レザーボルカ」にはアイボリー、スノーブルー、ピスタチオ、ライラック、ブラック/オレンジ、ブラック/スターブルーの6色が新たに加わりました。これにより、より幅広い好みに対応できるようになっています。

軽量モデル「グランツⅤ」シリーズにはブラック/マリンブルー、メタル/シルバー、メタル/ゴールド、チャコール/ブラックの4色が新登場。メタリックカラーを取り入れることで、クールで洗練されたデザインに仕上がっています。

「エアリープリモ」シリーズには、アイスミント、ジェラートピンク、シャーベットブルー、ベージュの4色が追加され、淡い色合いのバリエーションが充実しました。

さらに今回の最大の注目点は、新モデル「スキップ」の登場です。69,300円という従来のラインナップと比較してお求めやすい価格と、1,100gという軽量設計が特徴です。ライトピンク、ライトブルー、ライトパープル、ブラック/レッド、ネイビー/マリンブルーの5色展開で、価格を抑えながらも品質と機能性を両立させた、これまでになかったモデルとなっています。

昨年12月に発表された、「華」のリニューアルモデル4色も含めて、合計26種類の新商品が登場します。

村瀬鞄行のこだわりと機能性

村瀬鞄行のランドセルは、単なるデザイン性だけでなく、子どもたちの6年間の学校生活をサポートする機能性にもこだわっています。立ち上がり背カンで体のラインにフィットし、重心が体に近づくことで体感重量が軽減される設計を採用。また、Yライン背当てにより通気性を確保し、横揺れにも強い構造となっています。また、丈夫さと軽さを両立した仕立てにより、耐久性と背負いやすさを実現。学習院型の形状で出ているへりが側面や底面を擦れや衝撃から守ります。さらに、10mm厚の衝撃吸収Mクッションを使用することで(スキップ除く)、負担を軽減する快適な背負い心地を実現しています。アフターサービスも充実しており、使用中の破損や故障に対しては６年間無償修理サービスを提供。卒業後には思い出のランドセルをリメイクするサービスも用意しています。

販売概要

【2027年度入学者向けランドセル全ラインナップ】- 発表日：2026年1月27日- 先行予約開始日：2026年1月27日（オンラインショップ）- 店頭展示・販売開始日：2026年2月13日- 販売場所：公式オンラインショップ、名古屋本店、渋谷店、心斎橋店、全国取扱店・展示会- 価格帯：69,300円～148,500円- 主な新モデル： - 新モデル「スキップ」：69,300円、1,100g、5色展開 - 「匠エイジング」（旧匠プレミアム）：レッド、ネイビー、グリーン追加 - 「レザーボルカ」：6色追加 - 「グランツⅤ」：4色追加 - 「エアリープリモ」：4色追加

会社概要

会社名：株式会社村瀬鞄行所在地：愛知県名古屋市中村区黄金通4-10代表者：村瀬靖人事業内容：ランドセルおよび各種鞄の製造・販売直営店舗：名古屋本店（工場・本社併設）、東京渋谷店、大阪心斎橋店公式サイト：https://www.murasekabanko.co.jp?utm_medium=newscast