GMO外貨：谷まりあさん出演の新CM「GAIKAフェス！」篇が1月27日より公開

GMOフィナンシャルホールディングス株式会社

GMOインターネットグループのGMO外貨株式会社（※1）（代表取締役社長：鈴木 卓哉、以下「当社」）は、2024年12月からイメージキャラクターを務める谷まりあさんを起用し、新CM「GAIKAフェス！」篇を2026年1月27日（火）より公開いたします。

（※1）GMO外貨株式会社は、GMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社です。

【新CM「GAIKAフェス！」篇について】

軽快で陽気な音楽に包まれた「GAIKAフェス」に、谷まりあさんが登場！

本CMでは、ラテンテイストのオリジナル楽曲にあわせ、フェスの雰囲気をモチーフにしたカラフルな街を舞台に展開します。谷まりあさんは、色鮮やかなロングスカートに大ぶりのフリンジが印象的な衣装を着用し、ダンスシーンが映えるカジュアルな装いで登場。エネルギッシュで耳に残るラテンテイストのオリジナル楽曲にあわせ、フェスを楽しむ大勢の人々の真ん中で、マラカスを手にリズムに乗り、ダンサーやエキストラが一体となって、躍動感あふれるダンスを披露します。

明るくテンポの良いリズムと、谷まりあさんの生き生きとした表情や立ち振る舞いを通じて、「FXならGMO外貨」というメッセージを直感的に表現しています。

思わず口ずさみたくなる楽曲と、谷まりあさんの自然体で魅力的な姿をぜひお楽しみください。

【新CMの概要】

タイトル：「GAIKAフェス！」篇

公開日：2026年1月27日（火）

YouTube：https://youtu.be/ukTJBer50IY

【CM撮影中のエピソード】

撮影現場では、谷まりあさんの周囲を明るく引き込む存在感が印象的で、踊るシーンが多い中でも、軽快なリズムにあわせたパフォーマンスと天真爛漫で親しみやすい雰囲気が、現場全体に自然な一体感のある空気を生み出していました。

また、谷まりあさんのすぐ後ろで踊る4名のダンサーとも息の合ったパフォーマンスを披露し、音楽と動きが一体となった躍動感のあるダンスシーンが完成。エネルギッシュなオリジナル楽曲が流れると、リズムにあわせて体が自然に動き出し、思わず口ずさんでしまう場面も見られるなど、撮影現場は終始、和気あいあいとした雰囲気に包まれていました。

YouTubeでは撮影の裏側を収めたメイキング映像を限定公開しています。CMでは収まりきらなかった谷まりあさんの魅力的な姿をぜひご覧ください！

メイキング映像：https://youtu.be/us_Zu33rVRg

＜出演者プロフィール＞

谷 まりあ

1995年7月28日生まれ。東京都出身。

2016年よりファッション誌の専属モデルとして活動し、その後多数の雑誌に出演。

また、日本テレビ「世界の果てまでイッテQ！」にて出川ガールズとして出演している他、ドラマにも出演。

モデル、タレント、女優とマルチに活躍し、Instagramは353万人超えのフォロワー数があり、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。

【谷まりあさんからのコメント】

この度、昨年に引き続きGMO外貨のイメージキャラクターを務めさせていただきます谷まりあです。

昨年はたくさんの方にCMを観たよと声をかけていただきとても嬉しかったです。

昨年のCM同様、今回もポップで楽しい音楽と共にダンスをしながらの楽しいCMとなっています。

ぜひみなさんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。

そして楽しいCMを通してGMO外貨を知っていただけますように。

今年もよろしくお願いします。

【GMO外貨株式会社について】

当社はGMOフィナンシャルホールディングス株式会社の連結会社で、FXの「外貨ex」、バイナリーオプションの「オプトレ！」、CFDの「外貨ex CFD」を展開しており、多様なニーズにお応えする取引条件と、豊富な取引ツールをはじめとした快適な取引環境をご用意しています。

今後も、より一層お客さまにご満足いただけるサービスを提供できるよう努めてまいります。

・GMO外貨ホームページ：https://www.gaikaex.com/

・外貨ex（FX）口座開設：https://account.gaikaex.com/mail/input



【GMO外貨株式会社】（URL：https://www.gaikaex.com/）

所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-2-3 渋谷フクラス

代表取締役社長 鈴木 卓哉

事業内容 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業

金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業

商品先物取引法に基づく商品先物取引業

資本金 4億9千万円

登録番号 関東財務局長（金商）第271号

加入協会 日本証券業協会・一般社団法人金融先物取引業協会・日本商品先物取引協会