【リゾナーレ熱海】静岡名産のガーベラ×熱海の花火で春の訪れを祝う「天空の花咲くリゾナーレ」初開催

星野リゾート花火を表現した空間で春の訪れを楽しむ「天空の花咲くリゾナーレ」

空と海と森が彩る空間で、心弾む滞在が叶うリゾートホテル「リゾナーレ熱海」では、2026年4月1日～5月31日の期間、静岡名産のガーベラ×熱海の花火で春の訪れを祝う「天空の花咲くリゾナーレ」を初開催します。本イベントの期間中、静岡県が生産量日本一を誇る（＊1）色鮮やかなガーベラを3000本以上使用し、ホテル最上階に位置する「ソラノビーチ Books＆Cafe」を花火を表現した空間に彩ります。さらに、時間帯によって異なる限定ドリンクや、オリジナルのブーケを作るガーベラ染色体験も楽しめます。熱海ならではの春を感じるイベントです。

（＊1）静岡県公式ホームページ(https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/information/myshizuoka/1002257/1040941/1011297.html)

背景

リゾナーレ熱海が位置する熱海市では、年間を通して花火大会が10回以上開催され、花火は街のシンボルといえる存在です。花火の多種多様な形や色合いを、ガーベラを用いて表現しました。静岡県はガーベラ栽培が盛んで、作付面積・出荷量・産出額いずれも全国1位を誇り、出荷量に関しては国内の約40%を占めます（＊1）。一重咲きやスパイダー咲きなど、花弁のスタイルによる複数の咲き方と、バラエティに富んだ花の色を持つガーベラは、花火と重なり合う特徴があります。花火をガーベラで表現した空間で、リゾナーレ熱海ならではの春を楽しんでほしいという想いから、本イベントを企画しました。

「天空の花咲くリゾナーレ」の特徴1 計3000本以上のガーベラで熱海の花火を表現静岡の名産であるガーベラで花火を表現した空間

フロア一面に白砂が敷き詰められたソラノビーチ Books＆Cafeに期間中、3000本以上のガーベラを使用した装飾が登場。フラワーボールは打ち上がる瞬間の花火、フラワーカーテンは飛び散る火花をイメージしています。咲き方や彩りが豊富なガーベラによって、幻想的な雰囲気に包まれながらお花見気分を楽しめます。

2 ガーベラと花火の彩りを楽しむ2種の限定モクテルガーベラと花火の色鮮やかさを表現した昼限定のドリンク花火の煌めきを表現した夜限定のドリンク

本イベント限定で、時間帯によって異なる2種のモクテルを提供します。昼の時間帯に提供するモクテルは、ガーベラと花火に共通する、豊富な色彩を3層で表現。夜の時間帯は空に打ち上がる花火の煌めきから着想を得ており、グラス上部には飴細工を、中には銀粉をあしらいました。訪れる時間によって異なる景色とともに、ドリンクを味わう特別なひとときです。

時間：10:00～17:00／17:00～21:00

料金：各種800円（税込）

予約：不要

3 熱海の花火を表現したガーベラ染色体験好みの色に染めあげるガーベラ染色体験

数種類のガーベラから1輪を選び、お好みのカラーに染め上げるガーベラ染色体験を開催します。染色したガーベラを彩り豊かなガーベラと組み合わせ、夜空をイメージした包み紙でラッピングをすれば、世界に1つだけのオリジナルブーケの完成です。夜空に打ち上がる花火を表現したブーケを思い出として持ち帰ることができ、自宅でも旅の思い出に浸れます。

時間：10:00～11:00／11:00～12:00

料金：1名 3,500円（税込）

定員：各回6名

予約：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/）にて前日17:00まで受付

「天空の花咲くリゾナーレ」概要

期間：2026年4月1日～5月31日

時間：10:00～21:00（L.O. 20:30）

場所：ソラノビーチ Books＆Cafe

料金：入場無料

定員：40席程度

対象：宿泊者

リゾナーレ熱海

相模湾を表現した吹き抜け空間 「アクティビティラウンジ」

相模湾を一望できる高台に建ち、空と海、森が彩る絶景と花火を独り占めできる、全室オーシャンビューのリゾートホテル。豊富なアクティビティはもちろん、白砂を敷き詰めた「ソラノビーチ Books&Cafe」や、樹齢300年を超えるクスノキが宿る「森の空中基地 くすくす」、絶景に浸る温泉など、思い思いのリゾートステイを満喫することができます。

所在地 ：〒413-0016 静岡県熱海市水口町2-13-1

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：81室（部屋タイプ：11タイプ）

料金 ：1泊24,000 円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、朝食付）

アクセス ：【車】東名高速道路厚木 I.C.より車で約70分

【電車】JR 東海道線 熱海駅から送迎バスで約20分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareatami/

「リゾナーレ」とは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや豊富なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、国内外で7施設を展開しており、2025年には九州・山口エリア初進出となる「リゾナーレ下関」、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://www.hoshinoresorts.com/brand/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレは全国内外7施設に展開