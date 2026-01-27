全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、京都市交通局（本局：京都市右京区、公営企業管理者交通局長：北村信幸）、株式会社エフエム京都（本社：京都府京都市、代表取締役：堀秀和）と共催で2026年1月29日（木）より開催する「ナゾトキ街歩きゲーム」の最新作『京都謎解き列車旅』にて、FMラジオ局α-STATIONがイベント専用のプレイリストを作成することを発表いたします。★イベント特設サイト：https://realdgame.jp/s/kyotoressha/

■『京都謎解き列車旅』とは

参加者自身が実際に京都市営地下鉄に乗って街を巡りながら、京都のさまざまなスポットに仕掛けられた謎を解き明かしてクリアを目指す体験型ゲーム・イベントです。謎解きを通して巡るのは、南禅寺や京都市役所など京都の名所の数々。また謎解きキットには京都市営地下鉄の地下鉄1日券が付属するため、京都を1日中満喫することが可能です。

■音楽を聴いて京都をより深く楽しもう

京都発のFMラジオ局α-STATIONが、本イベントのための専用プレイリストを作成。京都や謎、そして列車旅にぴったりな音楽で構成されたプレイリストで、本イベントを音楽で彩ります。プレイリストは謎解きキット内の冊子にURLが記載されており、プレイ中はもちろんプレイ後に京都を観光しながら聴くことも可能です。音楽を聴いて京都をより深くお楽しみください。『京都謎解き列車旅』は、2026年1月29日（木）から開催いたします。現在、事前に日時を決めて確実に謎解きキットをお受け取りいただける、謎解きキット引換券を好評販売中です。また謎解きキットは2026年1月29日（木）より京都駅前や烏丸御池駅などの市バス・地下鉄案内所や、リアル脱出ゲーム京都店、大阪心斎橋店、大阪恵美須町店、大阪南堀江店でも当日購入いただけます。「リアル脱出ゲーム」発祥の地である京都で、SCRAP、京都市交通局、α-STATIONが贈る新作ナゾトキ街歩きゲーム『京都謎解き列車旅』。音楽を聴いて街を歩いて謎を解いて、京都をより深く楽しめる列車旅に、ぜひご期待ください。

ナゾトキ街歩きゲーム『京都謎解き列車旅』概要

◼︎イベント特設サイトhttps://realdgame.jp/s/kyotoressha/◼︎イントロダクション京都。そこは日本のみならず、世界中の人々を魅了し続ける街。日常と非日常、伝統文化と新しい文化が交差するこの街は、時代や季節に合わせて絶えず変化し、一瞬ごとに色鮮やかな景色を見せてくれます。そんな絵になる街、京都。今回は京都市営地下鉄沿線に「謎」をご用意しました。有名スポットからちょっとした穴場まで、列車に揺られながら、多彩な謎と京都の姿に触れてみませんか。そして、絵になる景色と素敵な思い出を一緒に探しに行きましょう。きっと、あなたがまだ知らない京都の魅力に出会えるはずです。列車に乗り、街を歩いて謎を解く、京都を巡る絵になる旅の始まりです。

◼︎プレイ形式・制限時間：なし・所要時間：4時間～5時間 ※謎解きと移動時間のみの所要時間です。・参加人数：制限なし※インターネットに接続できる端末が必要です。◼︎開催期間2026年1月29日（木）～8月31日（月）◼︎チケット販売スケジュール一般販売：2026年1月24日（土）12:00～当日販売：2026年1月29日（木） ※販売開始時間は各販売場所の営業時間に準じます。◼︎謎解きキット料金中学生以上：2,900円（税込） ※京都市営地下鉄の「地下鉄1日券」付き小学生以下：1,450円（税込） ※京都市営地下鉄の「地下鉄1日券（小児用）」付き※親子でご参加いただく場合に限り、小学生以下のお子様は各謎解きキット販売場所にて一般料金の半額で謎解きキットを購入できます。■謎解きキット販売場所SCRAP常設店・リアル脱出ゲーム京都店・リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店・リアル脱出ゲーム大阪恵美須町店・リアル脱出ゲーム大阪南堀江店京都市営地下鉄市バス・地下鉄案内所・京都駅前：ＪＲ京都駅中央口前 バス総合案内所内・コトチカ京都：地下鉄京都駅中央１改札口横・交通局（太秦天神川）：地下鉄太秦天神川駅地上 SANSA右京１階・北大路駅：北大路バスターミナル内（地下３階）・烏丸御池駅：北改札口横定期券発売所・四条駅：地下鉄四条駅構内（4番出入口付近）・山科駅：地下鉄山科駅構内（きっぷ売り場の通路奥）・三条京阪駅：地下鉄三条京阪駅構内（1番出入口付近）■オンライン販売SCRAP GOODS SHOP（EC） ※別途送料がかかります。◼︎主催SCRAP／京都市交通局／α-STATION FM-KYOTO◼︎企画制作SCRAP

〈補足情報〉ナゾトキ街歩きゲームとは

「ナゾトキ街歩きゲーム」は看板を見たり、景色を楽しんだり、時にはお店に入ったりと、街を周遊しながら謎を解くイベントです。チーム人数や時間に制限がないため、好きな人数でゆっくりと謎解きができるのが特徴。謎解きと街歩きが融合しており、謎解きを楽しむと同時に街について知ることができるのも魅力のひとつ。これまでに下北沢や横浜、さらには名古屋や大阪など全国各地で開催。電車移動とセットになった『地下謎への招待状』シリーズなど、より広大なフィールドでの展開も。※「ナゾトキ街歩きゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉京都市交通局とは

京都市の交通事業は、明治45年（1912年）に路面電車、昭和3年（1928年）に市バス、 昭和56年（1981年）に地下鉄の営業を開始し､｢市民の足｣として市民の暮らしとまちを支えてまいりました。 現在では、市バスと地下鉄の有機的なネットワークにより、市民をはじめ観光客の皆さまにも身近な交通手段として重要な役割を担っております。市バスは、市内全域に84系統 約322kmのきめ細かな路線網を有する、機動性に優れた公共交通機関として、また、地下鉄は、２路線 約31kmの路線網により、高速で定時性を有する、大量輸送が可能な基幹的交通機関として、あわせて1日あたり約74万人の皆さまにご利用いただいています。☆「京都市交通局」公式ホームページ： https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/index.html☆「京都市交通局」公式Xアカウント： https://x.com/kyotocity_kotsu

〈補足情報〉α-STATION FM-KYOTOとは？

1991年7月1日に「α」「心地よさ」をコンセプトに京都で100%オリジナリティなオンリー・ワンな独立系FMラジオ局として開局より35周年、トレンドだけに流されない「リスナーオリエンテッド」、良質な音楽を追い求めることをステーションアイデンティティとして京都の街から、こだわりのカルチャーや音楽を全国へお届けしています。また、α-STATIONは、パソコンやスマートフォンでラジオが聴けるIPサイマルラジオ「radiko.jp」や配信エリア以外の方は、全国各地どこにいても聴くことができるサービス「radiko.jp プレミアム」でお楽しみいただけます。詳しくはα-STATIONの公式ホームページでご確認ください。★公式ホームページ→https://fm-kyoto.jp/(注)α-STATION…「α」は「ヨミ：アルファ」、「STATION」は「大文字」になります。